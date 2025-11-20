Володин опроверг информацию о повышении пенсионного возраста

Стоп-кадр из видеотрансляции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил накануне на пленарном заседании, что пенсионный возраст в России повышать не намерены.

Он отметил, что в ряде СМИ неверно истолковали слова депутата Светланы Бессараб о возможном увеличении размера выплат при более позднем выходе на пенсию, пишет Газета.RU.

По его словам, речь шла о том, что продолжение трудовой деятельности может давать дополнительные выгоды, однако журналисты подали эту тему как обсуждение нового повышения пенсионного возраста. Володин подчеркнул, что подобные трактовки вырывают фразы из контекста и искажают суть сказанного.

Светлана Бессараб сообщала, что граждане могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже. Она добавила, что если отложить выход на пенсию на такой срок, то коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза.

  4. 20.11.2025, 17:34
    Гость: Олег

    Я с 1961 го года. У нас было 13 девочек в классе и 17 парней. Из парней осталось нас 5 из девочек 10. Вот и думайте. У нас не власть а враги! Только себе в карман.

  5. 20.11.2025, 17:29
    Гость: Мадам правильно говорит

    Бессарабка ляпнула не просто так. И Луноликий не просто так заговорил, что жить надо до 120. А теперь просто сами подумайте, жить будете до 120, а на пенсию в 65? И что вам пенсию платить 55 лет???? Не слишком жирно будет?

