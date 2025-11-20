Володин опроверг информацию о повышении пенсионного возраста

11:23 20.11.2025

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил накануне на пленарном заседании, что пенсионный возраст в России повышать не намерены.

Он отметил, что в ряде СМИ неверно истолковали слова депутата Светланы Бессараб о возможном увеличении размера выплат при более позднем выходе на пенсию, пишет Газета.RU.

По его словам, речь шла о том, что продолжение трудовой деятельности может давать дополнительные выгоды, однако журналисты подали эту тему как обсуждение нового повышения пенсионного возраста. Володин подчеркнул, что подобные трактовки вырывают фразы из контекста и искажают суть сказанного.

Светлана Бессараб сообщала, что граждане могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже. Она добавила, что если отложить выход на пенсию на такой срок, то коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза.