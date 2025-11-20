Володин опроверг информацию о повышении пенсионного возраста
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил накануне на пленарном заседании, что пенсионный возраст в России повышать не намерены.
Он отметил, что в ряде СМИ неверно истолковали слова депутата Светланы Бессараб о возможном увеличении размера выплат при более позднем выходе на пенсию, пишет Газета.RU.
По его словам, речь шла о том, что продолжение трудовой деятельности может давать дополнительные выгоды, однако журналисты подали эту тему как обсуждение нового повышения пенсионного возраста. Володин подчеркнул, что подобные трактовки вырывают фразы из контекста и искажают суть сказанного.
Светлана Бессараб сообщала, что граждане могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже. Она добавила, что если отложить выход на пенсию на такой срок, то коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза.
дитё-- как ни проголосуй- будет 146%....
Хазары оказались.
Лучше в 70 с работы на пенсию, чем в 60 с лавочки у подъезда на погост.
Я с 1961 го года. У нас было 13 девочек в классе и 17 парней. Из парней осталось нас 5 из девочек 10. Вот и думайте. У нас не власть а враги! Только себе в карман.
Бессарабка ляпнула не просто так. И Луноликий не просто так заговорил, что жить надо до 120. А теперь просто сами подумайте, жить будете до 120, а на пенсию в 65? И что вам пенсию платить 55 лет???? Не слишком жирно будет?