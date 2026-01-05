При захвате Мадуро погибли 32 гражданина Кубы

32 гражданина Кубы погибли во время ударов США по Венесуэле, в ходе которых был захвачен президент Николас Мадуро. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице кубинского правительства в соцсети, пишут "Ведомости".

В заявлении говорится, что граждане Кубы погибли в ходе боевых действий, выполняя задания по просьбе венесуэльских коллег в составе революционных вооруженных сил и министерства внутренних дел.

В связи с гибелью соотечественников Гавана объявила 5 и 6 января днями национального траура.

  05.01.2026, 21:06
    Гость: Кубинцев жаль,

    Предателей своего президента.... жизнь обозначит и накажет. А штаты, в любое дело въезжают с тачкой долларов, которые поддерживает своим сырьем и политикой наше "государство". А потом идёт "голливуд" на тему "бесстрашных котиков", и кловунам раздают шоколадки и звания "народный артист". Шапито....но зрители платят, и подставляют собственные уши для лапши.

  05.01.2026, 20:41
    Гость: Злюк

    Это только в голливудских боевиках некий супермен запросто кладёт десятки хорошо подготовленных злодеев-боевиков, при этом в него почему-то никто не может попасть в упор даже из пулемёта. Большие потери среди охраны Мадуро и отсутствие таковых среди джи-айек можно объяснить предательством в окружении президента Венесуэлы, когда накануне нападения американцев на резиденцию Мадуро его охрана была предварительно «нейтрализована», например, отравлена и потому была не состоянии оказать сопротивление.
    Поиск и взращивание предателей в стане противника – это излюбленный приём америкосов накануне нападения на намеченную жертву. Так было в Югославии и в Ираке, я уже не говорю о России перед установлением в ней «рыночных отношений».
    Одновременно чётко обозначился способ, которым Трамп вознамерился «сделать Америку снова великой», это путь – банального грабежа эпохи средневековья. В угаре русофобии европоиды даже не поняли, что пиндосы намерены ограбить их в самую первую очередь, и сделано это будет под предлогом выполнения ими союзнических обязательств, заставив звезданутых кругляшей покупать своё вооружение и сопутствующие товары по кратно завышенным ценам. Напомню, что и за большевистским переворотом в России, и за нацистским переворотом в Германии стояли именно янки, которые потом «боролись» с тем, что сами и породили, в результате чего экономика их страны и вышла на первое место в мире. Судя по всему, сейчас готовится тот же самый сценарий.

