При захвате Мадуро погибли 32 гражданина Кубы

17:23 5.01.2026

32 гражданина Кубы погибли во время ударов США по Венесуэле, в ходе которых был захвачен президент Николас Мадуро. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице кубинского правительства в соцсети, пишут "Ведомости".

В заявлении говорится, что граждане Кубы погибли в ходе боевых действий, выполняя задания по просьбе венесуэльских коллег в составе революционных вооруженных сил и министерства внутренних дел.

В связи с гибелью соотечественников Гавана объявила 5 и 6 января днями национального траура.