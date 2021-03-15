Сергей Бобунец, 19 марта, «SHERWOOD IRISH PUB»

Сергей Бобунец, 19 марта, «SHERWOOD IRISH PUB»

Неутомимый уральский романтик, последний участник легендарного Свердловского Рок-клуба и бессменный лидер группы «Смысловые Галлюцинации» продолжает свою сольную карьеру

Вечно Молодой представитель Екатеринбурга в декабре 2015-го года объявил о завершении 25-летней истории группы «Смысловые Галлюцинации». Коллектив ушел в Вечность на пике популярности, венцом музыкальной деятельности стал двойной альбом «Трудных Времён Песни», а концертную точку музыканты поставили аншлагом в столичном «Крокус Сити Холле» в декабре 2016 года.

Новый проект Сергея Бобунца – это не только смелый шаг и отсутствие страха перед экспериментами, но и все хиты группы «Смысловые Галлюцинации» в классическом мощном звучании.

Стадионные гимны поколений девяностых и нулевых в сочетании со свежими и яркими новыми песнями, пришлись по сердцу всем неравнодушным поклонникам современной рок-музыки.

Первая большая публичная презентация программы состоялась на фестивале Нашествие 2017, Сергей Бобунец – единственный неизменный участник всех фестивалей Нашествие с 1999 года.

Музыкант, поэт, композитор и продюсер из Екатеринбурга является живым талисманом Главного Приключения Года.

1 марта 2018 года вышел в свет дебютный альбом музыканта «Нормально Всё».

Сергей Бобунец: “Альбом «Нормально всё» — для людей и про людей. В нём очень хорошо видна моя личная трансформация за последние два года после того, как я распустил группу «Смысловые Галлюцинации». В этих песнях я перешагнул все доступные мне ранее границы открытости и откровенности. Каждый находит в этом альбоме своё. Кому-то он кажется глубоким и печальным, кому-то — позитивным и жизнеутверждающим. И то, и другое — правда."

19 марта в «SHERWOOD IRISH PUB» г. Мытищи! На большом сольном концерте прозвучат новые композиции и конечно бессмертные хиты группы «Смысловые Галлюцинации», не пропустите! 

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