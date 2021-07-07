Примите поздравления за чаем с пирогами

10:47 7.07.2021

В воинских частях российской армии поздравили летних именинников. Сотрудники комбинатов питания, которые кормят Вооруженные силы РФ, организовали для солдат-срочников чаепития со сладостями и свежей выпечкой

В российской армии уже давно сложились свои праздничные традиции. Например, на Новый год, Масленицу и Пасху, а также в День защитника Отечества и в День Великой Победы повара аутсорсинговых комбинатов питания накрывают для солдат праздничные столы, предлагая различные угощениями. Помимо этого, в современной армии есть еще одна хорошая традиция: ежемесячно здесь отмечают День именинника.

Так, в войсковой части Новороссийска № 96527 и войсковой части станицы Раевской № 54377 Краснодарского края для «новорожденных» накрыли стол с пирогами, ватрушками и другими сладкими угощениями. К выпечке солдатам на выбор предложили традиционный чай, кисель или какао. Стоит сказать, что такие сладкие столы в современной армии накрывают только по праздникам. Ежедневный рацион бойцов сбаласирован и богат полезными и натуральными продуктами.

Уже на протяжении долгого времени в армейских пищеблоках работают исключительно гражданские повара: военнослужащих освободили от обязанности чистить картошку. Эксперты говорят, что привлечение профессионалов в сферу армейского питания во много раз повысило его качество. Аутсорсинговые комбинаты питания систематизировали работу столовых и привели ее в соответствие новым стандартам и предписаниям СанПиН. Питание солдат организовано по системе «шведский стол», и каждый может выбрать блюда на свой вкус.

Например, на завтрак военнослужащему предлагают четыре вида каш и мясное дополнение — запеченное куриное филе или печень. В обед — один из нескольких видов супов: борщ, щи, рассольник и другие. Помимо супа, в рацион включены вторые блюда, например, гуляш с рисом, куриная отбивная, бефстроганов, плов или тефтели. На ужин солдатам обычно подают блюда из рыбы: запеченную скумбрию, отварную путассу или горбушу на пару. Помимо этого, в солдатских столовых появились салат-бары, где каждый по своему желанию дополняет основное блюдо свежими или консервированными овощами.

Эксперты отмечают, что позитивные изменения, которые начались несколько лет назад, решили проблему с некачественным солдатским рационом. Благодаря этому у срочников появилось больше времени для освоения солдатского ремесла и даже высвободился час на полноценный послеобеденный отдых.