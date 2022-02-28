Аборт мозга «Instrumental»

Исполнитель: Аборт мозга, Название: «Instrumental», Стиль: пиано-версии, Год: 2021

Панк-рок на фортепиано? Удивляться не стоит. Если зайти совсем уж издалека, то можно вспомнить группу «Прощай, молодость!» с их песнями в духе романсов Вертинского с абсолютно панковским современным посылом. А вот для альбома фортепианных инструментальных тем улан-удэнского «Аборта мозга», возможно, послужили ролевой моделью пиано-версии Евгения Алексеева, выпустившего целых два CD-трибьюта Егору Летова.

Тем разительнее отличия между двумя этими проектами. Евгений Алексеев четко шел по опорным точкам каждого интерпретируемого произведения, поэтому в его подаче они абсолютно узнаваемы, хотя и могут быть чуть иначе эмоционально окрашены. Пианист же Артем Ломов, записавший два десятка инструменталов «Аборта мозга» на акустическом рояле Yamaha в музыкально-эстетическом лицее города Энгельс, всякий раз передает какое-то свое общее впечатление от каждого номера, которое может совершенно не совпадать со слушательским восприятием. Но важно не это, а то, что он вгрызается в саму суть «абортовских» вещей, вскрывая их глубинную подоплеку. И, видимо, он оказался настолько точен, что группа авторизовала этот альбом, выпустив его под своим брендом.

В песнях «Аборта мозга» на первый план выходят обычно дерзость, эпатаж и провокация. Нужно быть человеком, настроенным на эту волну, чтобы разглядеть за всей этой внешней бравадой ранимость, растерянность, страх и одиночество. Артем Ломов разглядел, и поэтому альбом с самых первых треков «Теремок» и «Радуга» накрывает вселенской скорбью, что твой похоронный марш. Даже в таких сугубо издевательских номерах, как «Миром правит любовь», на передний план выходит не кураж висельника, а ощущение подавленности таким порядком вещей. Точно так же, например, и в «Молилась» вместо былой запальчивости явственно проступает тоска по утраченному Богу.

«Беспощадная схватка Аполлона и Диониса», - так характеризуется суть альбома в выходных данных лимитированного диджипака с золотым диском. Аполлон начинает и выигрывает. Наверное, это правильно, потому что собственно в песнях «Аборта мозга» глумливый оскал Диониса зачастую затмевает все остальное.