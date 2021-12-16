Как Россия будет собирать земли

Меняются времена, декорации и костюмы участников вечной драмы, но не меняется её сюжет. Русь идёт по своей вечной программе, и никто и ничто не может её свернуть с этого пути. Каждое поколение будет делать то, что требуется для русской истории. Осознанно или нет – неважно

Для того, чтобы понять, как Россия будет собирать земли, надо посмотреть её историю. Нынешняя ситуация уже не раз была в прошлом, когда Русь два с половиной столетия вела отношения с Ордой, сначала целой, потом распавшейся на куски, вовлекаясь в ордынскую политику и вовлекая Орду в политику свою. При этом Русь решала проблему отношений с Литвой, за которой стоял Рим, с Константинополем, уже оказавшемся на растяжке между Европой и турками, с сепаратистскими землями – Рязанью, Новгородом, Владимиром.

Киев тоже тогда был уже чужим, с униатскими влияниями и претензиями на роль старшего в отношении Москвы. Если тогдашнюю Литву посчитать неким аналогом нынешнего ЕС, Орду – США, Геную – Британии, а за аналог Византии посчитать Европу и СССР, то ясно, что похожие нынешним задачи Россия уже решала. Пусть сменятся два-три поколения российских властителей, но цикличность исторических процессов, повторяемость их сюжетов и неизменность результатов приводит к пониманию исхода нынешних распрей участников Большой Игры.

Украину ждёт новая Руина, потом возвращение по частям под руку Москвы, которая соберёт земли на Западе и выстроит отношения с ханствами в Азии. Закавказье снова станет ареной борьбы Турции, Англии, Ирана, России, ЕС и США, но без воли России там ничего не случится. По мере угасания Орды Закавказье в поисках опоры будет искать покровительства Москвы.

Россия – балансир кавказских раскладов, и когда станет ясным, что Запад не реализует свои проекты в отношении Грузии и та всё больше погружается под власть Турции, арбитраж и покровительство России опять понадобятся. Рязань и Новгород в лице нынешних Белоруссии и прочих бывших республик исчерпают конфликтный потенциал с Москвой и будут втянуты в её экономическую орбиту, выстраиваемую между Китаем и ЕС.

То, что Орда слабеет, как нельзя лучше показал инцидент с украинской провокацией в Керченском проливе. Корабль "Донбасс" шёл на обострение как раз во время разговора Байдена с Зеленским, в чём многие увидели руку Британии и врагов Байдена в его окружении. Ордынский хан не может остановить распри внутренней, он растянут между союзом с Московским князем и грабежами его земель, получением от него дани. Литва строит заговоры с Новгородом и Рязанью, хотя Рязань не является союзником Литвы, в чём Москва её всё же подозревает.

Генуя всегда воюет с Византией, провоцирует поход выскочки Мамая на Русь, финансируя его и посылая туда своих фрягов и латников, но после их разгрома русскими на очередном Куликовом поле мирится с Константинополем и восстанавливает отношения с Ордой, где власть захватил Тохтамыш. Бежавшему же к генуэзцам Мамаю отрубают голову в Константинополе. Такова Генуя. У неё нет вечных врагов и друзей, но есть вечные интересы.

Русь же тем временем ищет духовной опоры и духовного единства, строит суверенитет и стягивает в свой центр Дикое поле на своих окраинах. Новгород и Рязань в итоге повинуются Москве, заключив с нею «ряд», а Орда под грузом усобиц переживает спад. Там Тимур воюет с Тохтамышем.

Меняются времена, декорации и костюмы участников вечной драмы, но не меняется её сюжет. У России впереди свои Александры Невские и Дмитрии Донские, Иваны Калиты и Иваны Грозные, Петры и Сталины, но с птичьего полёта видно: Русь идёт по своей вечной программе, и никто и ничто не может её свернуть с этого пути. Каждое поколение будет делать то, что требуется для русской истории. Осознанно или нет – неважно.

Русские, пока мир, будут пахать и сеять, а после жатвы до зимы делать в лесах схроны – на случай новой распри с Ордой. Чтобы было где хранить зерно для посевной после войны и укрывать жён и детишек. Ведь не все мужики вернутся с войны. Жизнь будет продолжаться в любом случае.

Русские князья обладают особым упрямством и волей. Они живучи и хитры, цепки и коварны, настойчивы и упорны. Чередуясь в веках, они ведут Русь к цели, и свернуть её с курса не может ни одна Орда, ни одна Генуя, ни одна Литва. Не нами это положено, не нам это и отменять.

Источник: Александр Халдей
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.12.2021, 19:26
    Гость: Анализ действий России.

    Германия тоже собирала земли, только немецкие. Но это было только в начале собирательства. Дальше больше заставляла соседние страны + добровольно + входить в состав Германии. Кто не желал того приходилось уговаривать силой оружия.
    Вам это ничего не напоминает?

  2. 16.12.2021, 19:21
    Гость: Подскажите где лежат эти земли....

    ...которые можно собирать? У меня тоже проснулось желание "пособирать земли"

  3. 16.12.2021, 19:19
    Гость: Не знал.

    В Антарктиде тоже живут русские. на станции. Получается что и Антарктида тоже Россия? Значит Путин царь пингвинов?

  4. 16.12.2021, 19:18
    Гость: Халдей — жаргонное название официанта?

    Спросим у интернета.

    О, не всё так однозначно....
    Русский. хал-де́й. 1. истор. представитель одного из семитских племён, живших в древности на юге Месопотамии.

    Позднее халдеями именовали только касту жрецов в Вавилоне. Так как они отличались знанием астрономии, то после того как начали различать астрономию от астрологии, халдеями называли в Древнем Риме всех тех, которые будто знали искусство — по положению звёзд — определять будущее[3]. Халдеями стали прозывать колдунов, магов, волхвов, гадателей и астрологов. По одной из версий, халдеями-магами были волхвы, пришедшие поклониться родившемуся Иисусу

    2. устар. персонаж старинного религиозного обрядового действа, рядившийся в восточные одежды.

    3. устар., пренебр. один из ряженых шутов или скоморохов, потешавших народ на улицах, базарах и не стеснявшихся непристойных выходок
    ну и
    ХАЛДЕЙ, -я (или Халдей Иванович) м.Работник ресторана, бара, официант, бармен.Ср. устар. «халдей» — плут, проходимец, пройдоха

    алдей — термин, получивший распространение в российском протестантском сообществе (баптисты, пятидесятники, харизматы, евангельские христиане) для обозначения лиц, не имеющих чётких религиозно-философских убеждений и не причисляющих себя к какой-либо церкви, образ жизни которых не соответствует какому-либо учению.

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