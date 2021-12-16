Меняются времена, декорации и костюмы участников вечной драмы, но не меняется её сюжет. Русь идёт по своей вечной программе, и никто и ничто не может её свернуть с этого пути. Каждое поколение будет делать то, что требуется для русской истории. Осознанно или нет – неважно

Для того, чтобы понять, как Россия будет собирать земли, надо посмотреть её историю. Нынешняя ситуация уже не раз была в прошлом, когда Русь два с половиной столетия вела отношения с Ордой, сначала целой, потом распавшейся на куски, вовлекаясь в ордынскую политику и вовлекая Орду в политику свою. При этом Русь решала проблему отношений с Литвой, за которой стоял Рим, с Константинополем, уже оказавшемся на растяжке между Европой и турками, с сепаратистскими землями – Рязанью, Новгородом, Владимиром.

Киев тоже тогда был уже чужим, с униатскими влияниями и претензиями на роль старшего в отношении Москвы. Если тогдашнюю Литву посчитать неким аналогом нынешнего ЕС, Орду – США, Геную – Британии, а за аналог Византии посчитать Европу и СССР, то ясно, что похожие нынешним задачи Россия уже решала. Пусть сменятся два-три поколения российских властителей, но цикличность исторических процессов, повторяемость их сюжетов и неизменность результатов приводит к пониманию исхода нынешних распрей участников Большой Игры.

Украину ждёт новая Руина, потом возвращение по частям под руку Москвы, которая соберёт земли на Западе и выстроит отношения с ханствами в Азии. Закавказье снова станет ареной борьбы Турции, Англии, Ирана, России, ЕС и США, но без воли России там ничего не случится. По мере угасания Орды Закавказье в поисках опоры будет искать покровительства Москвы.

Россия – балансир кавказских раскладов, и когда станет ясным, что Запад не реализует свои проекты в отношении Грузии и та всё больше погружается под власть Турции, арбитраж и покровительство России опять понадобятся. Рязань и Новгород в лице нынешних Белоруссии и прочих бывших республик исчерпают конфликтный потенциал с Москвой и будут втянуты в её экономическую орбиту, выстраиваемую между Китаем и ЕС.

То, что Орда слабеет, как нельзя лучше показал инцидент с украинской провокацией в Керченском проливе. Корабль "Донбасс" шёл на обострение как раз во время разговора Байдена с Зеленским, в чём многие увидели руку Британии и врагов Байдена в его окружении. Ордынский хан не может остановить распри внутренней, он растянут между союзом с Московским князем и грабежами его земель, получением от него дани. Литва строит заговоры с Новгородом и Рязанью, хотя Рязань не является союзником Литвы, в чём Москва её всё же подозревает.

Генуя всегда воюет с Византией, провоцирует поход выскочки Мамая на Русь, финансируя его и посылая туда своих фрягов и латников, но после их разгрома русскими на очередном Куликовом поле мирится с Константинополем и восстанавливает отношения с Ордой, где власть захватил Тохтамыш. Бежавшему же к генуэзцам Мамаю отрубают голову в Константинополе. Такова Генуя. У неё нет вечных врагов и друзей, но есть вечные интересы.

Русь же тем временем ищет духовной опоры и духовного единства, строит суверенитет и стягивает в свой центр Дикое поле на своих окраинах. Новгород и Рязань в итоге повинуются Москве, заключив с нею «ряд», а Орда под грузом усобиц переживает спад. Там Тимур воюет с Тохтамышем.

Меняются времена, декорации и костюмы участников вечной драмы, но не меняется её сюжет. У России впереди свои Александры Невские и Дмитрии Донские, Иваны Калиты и Иваны Грозные, Петры и Сталины, но с птичьего полёта видно: Русь идёт по своей вечной программе, и никто и ничто не может её свернуть с этого пути. Каждое поколение будет делать то, что требуется для русской истории. Осознанно или нет – неважно.

Русские, пока мир, будут пахать и сеять, а после жатвы до зимы делать в лесах схроны – на случай новой распри с Ордой. Чтобы было где хранить зерно для посевной после войны и укрывать жён и детишек. Ведь не все мужики вернутся с войны. Жизнь будет продолжаться в любом случае.

Русские князья обладают особым упрямством и волей. Они живучи и хитры, цепки и коварны, настойчивы и упорны. Чередуясь в веках, они ведут Русь к цели, и свернуть её с курса не может ни одна Орда, ни одна Генуя, ни одна Литва. Не нами это положено, не нам это и отменять.