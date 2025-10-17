Мистер Гро… «Бывший третий. Часть 1»

Многоликая красноярская группа «Мистер Гро...» явно посматривает в последнее время в сторону металла. Недавно с московской командой Amalgama они выпустили совместный сингл «Призрачный лес» с увесистым саундом. Новый альбом «Бывший третий. Часть 1» трудно отнести сугубо к тяжелому жанру. Но все же атмосфера, тематика песен, общий подход к аранжировкам и сумрачная обложка явно тяготеют к этой эстетике.

Начинается альбом, правда, чуть ли не с кантри. Оно и понятно: песня «Лошадкин сон», написанная от лица коняги и предваряемая залихватским ржанием лидера «Мистера Гро..» Андрея Сковородникова посвящено тому, в каком плачевном состоянии находится родная природа. Следующую песню «Отопительный сезон», исходя из названия, советские критики могли бы упрекнуть в мелкотемье. Но на самом деле здесь говорится о важных для группы вещах — том тепле, что дарят нам близкие (вспомним, что примерно об этом же и одна из главных песен «Мистера Гро» «Погода около ноля»).

«Горнило судьбы» группа исполнила вместе с «Черным обелиском» - и с этого момента градус брутальности и тяжести в альбоме начинает неуклонно повышаться. «Вернись» - великолепный образчик готик-метала. «Званый ужин» - какая-то термоядерная смесь «Короля и Шута» и «Эпидемии», а если вспомнить, что песня с таким названием была у «Оргазма Нострадамуса», то картина и вовсе вырисовывается причудливая. Смысл столь же суров: если не съешь ты, то съедят тебя!

В «Счастье» звучит женский вокал, но и в этой песне герои не находят успокоения и приюта. Самая злая и бескомпромиссная песня «Карантин», похоже, затесалась сюда еще с ковидных времен, хотя вещи, о которых в ней идет речь, увы, актуальны и поныне. «Панельный рай» сулит скорое разрешение конфликта, ведь даже в самом сером мегаполисе найдутся те, кто считает его самым родным местом на земле. Так ненавязчиво и логично «Мистер Гро...» подводит нас к финальной песне альбома «Про лето», в которой предлагается беречь и ценить то, что мы еще имеем.

