Белоруссия готова заключить с США «большую сделку»

Белоруссия готова к «большой сделке» с Соединенными Штатами и ждет от Вашингтона предложений, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений. 

«Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить. Любят они эти большие сделки. Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку», – приводят слова Лукашенко «Ведомости»

Он пояснил, что при заключении сделки необходимо учесть просьбы, требования, интересы обеих сторон. При этом Лукашенко «абсолютно нормально» оценил предложения президента США Дональда Трампа в этом вопросе. Белорусский президент подчеркнул, что в стратегии возобновления двусторонних отношений между странами появился «некоторый положительный импульс».

  4. 14.10.2025, 22:54
    Гость: Ну это они с банановыми

    республиками так работают. А батька их заставит стадионы и ледовые дворцы строить - в нагрузку . Захочет какой то зарубежный инвестор разрабатывать белорусские редкоземы , а это торф , песок , щебенка или глина и получай шефство над местным колхозом и футбольной командой. А значит строй агрогородок и стадион. Вход 1 мил , выход 10 , все как ты сказал.

  5. 14.10.2025, 22:48
    Гость: ИиП

    ❝ Вы ещё не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст, купит, и снова продаст, но уже дороже! ❞

Все комментарии (29)
