Белоруссия готова заключить с США «большую сделку»
Белоруссия готова к «большой сделке» с Соединенными Штатами и ждет от Вашингтона предложений, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.
«Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить. Любят они эти большие сделки. Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку», – приводят слова Лукашенко «Ведомости».
Он пояснил, что при заключении сделки необходимо учесть просьбы, требования, интересы обеих сторон. При этом Лукашенко «абсолютно нормально» оценил предложения президента США Дональда Трампа в этом вопросе. Белорусский президент подчеркнул, что в стратегии возобновления двусторонних отношений между странами появился «некоторый положительный импульс».
Комментарии читателей Оставить комментарий
захотел Майдана 2.0 по укроповскому сценарию..
Не верь ни тевтонцам ни ордынцам
на десяток яхт длиной от ста метров.
республиками так работают. А батька их заставит стадионы и ледовые дворцы строить - в нагрузку . Захочет какой то зарубежный инвестор разрабатывать белорусские редкоземы , а это торф , песок , щебенка или глина и получай шефство над местным колхозом и футбольной командой. А значит строй агрогородок и стадион. Вход 1 мил , выход 10 , все как ты сказал.
❝ Вы ещё не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст, купит, и снова продаст, но уже дороже! ❞