Белоруссия готова заключить с США «большую сделку»

15:45 14.10.2025

Белоруссия готова к «большой сделке» с Соединенными Штатами и ждет от Вашингтона предложений, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.

«Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить. Любят они эти большие сделки. Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку», – приводят слова Лукашенко «Ведомости».

Он пояснил, что при заключении сделки необходимо учесть просьбы, требования, интересы обеих сторон. При этом Лукашенко «абсолютно нормально» оценил предложения президента США Дональда Трампа в этом вопросе. Белорусский президент подчеркнул, что в стратегии возобновления двусторонних отношений между странами появился «некоторый положительный импульс».