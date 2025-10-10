В Госдуме предложили ограничить число домашних животных в квартирах
Депутат Госдумы Евгений Марченко внес в парламент законопроект, который предлагает установить предельное количество собак и кошек, разрешённых для содержания в жилых помещениях. Документ предполагает, что норма будет зависеть от общей площади квартиры, пишет РИА Новости.
Согласно проекту, предлагается закрепить правило: на одну взрослую собаку или кошку должно приходиться не менее 18 квадратных метров жилой площади. Эта цифра, как отмечается в пояснительной записке, учитывает физиологические потребности животных и практические условия их содержания в многоквартирных домах.
Предполагается, что новая норма будет действовать на всей территории России, однако региональные власти смогут вводить дополнительные, более строгие требования с учётом местных условий.
В документе также предусмотрены исключения. Так, временное превышение нормы допускается при рождении потомства — до достижения животными шестимесячного возраста, чтобы дать владельцам время на их пристройство. Кроме того, ограничение не будет распространяться на собак-проводников, что подчёркивает социальную направленность инициативы.
По мнению автора законопроекта, введение таких правил поможет установить единые стандарты содержания домашних животных по всей стране, снизить количество конфликтов между соседями в многоквартирных домах и повысить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну вот чем еще заняться депутатам? Больше и проблем в стране не осталось, только жилищные права кошек защищать.
Осталось законодателям к гражданам только в постель залезть...
Давно пора. Задолбали эти "любители" животных. Особенно отличаются крупные псы. В подъезде от них грязи и вони в избытке. А в квартире что ? Получается жизнь в одной конуре с собакой. Кошки и мелочь не в счет. Кстати, за крупного зверя пора бы взимать коммуналку, как за жильца.
― Послушайте, что же вы делаете с этими убитыми котами?
― На польты пойдут. Из них белок делать будут на рабочий кредит.
слабо.