Зачем Лукашенко объявил войну бело-красно-белому флагу

16:14 13.02.2021

Нынешние гонения на бело-красно-белый флаг не обусловлены глубинными идеологическими причинами, а носят сугубо ситуативный характер

К открытию Всебелорусского народного собрания в Беларуси обострилась полемика по поводу национальных символов. Инициативная группа из 140 человек отправила запрос в генеральную прокуратуру республики с требованием признать бело-красно-белый флаг экстремистской символикой. В интернете тут же появилась петиция против данного запрета, которая за несколько дней собрала более 100 тысяч голосов. Конечно, эта впечатляющая цифра вряд ли подействует на белорусскую власть, тем более что неизвестно, сколько из этих 100 тысяч реальные люди, а сколько — накрутки. Остается понять, зачем белорусским властям понадобился официальный запрет бело-красно-белого флага.

Зачем запрещать флаг?



Мало кто в Беларуси сомневается, что инициатива по признанию бело-красно-белого флага экстремистским возникла не просто так и согласована на самом верху.

Власть ведет борьбу с флагом не менее упорно, чем протестующие пытаются продвинуть этот символ в публичное пространство. Такие меры борьбы выглядят подчас абсурдно и были многократно высмеяны в оппозиционных СМИ.

Белорусские коммунальщики снимают протестные флаги с деревьев, линий электропередач, закрашивают его изображения на стенах, извлекают из рек и прудов и даже счищают со льда замерзших водоемов.

Вывешивание бело-красно-белого флага в окнах домов и на балконах приравнено к несанкционированному одиночному пикету и влечет за собой штраф.

Реакцию властей вызывает любое сочетание бело-красно-белых полос. Так, в белорусском интернете наделала шуму история жительницы Гродно, которую оштрафовали за ношение штанов с бело-красно-белыми лампасами, причем, по заверению самой владелицы, эти штаны она носит с 2014 года.

Власть не только запрещает и убирает несанкционированно развешанные флаги, но и активно «зеркалит» протестующих, обильно украшая городские улицы официальными красно-зелеными флагами. Своя логика в этих действиях есть.

Власть взяла курс на подавление протеста, не без оснований считая, что диалог с протестующими, особенно в условиях внешнего давления, может деморализовать властную вертикаль и в конечном счете привести к поражению правящего режима.

Устранение протестной символики из публичного пространства — важная составляющая этой тактики, поскольку символика является важным мобилизующим фактором.

Свои результаты тактика действительно принесла. Протесты удалось так или иначе сбить, а их атрибутика вне немногочисленных остаточных акций практически незаметна. Если в августе-сентябре окна многих домов буквально пестрели от бело-красно-белых флагов, то теперь такого уже не увидишь.

Конечно, саму проблему общественного недовольства это не решит, однако власть рассчитывает, что недовольство уйдет внутрь и перегорит, и тогда на несколько ближайших лет общество будет более или менее замирено.

Возможно, нападки на бело-красно-белый флаг не только связаны с подавлением протестов, но и являются попыткой мобилизовать на поддержку правящего режима ту часть общества, которая не принимает бело-красно-белый флаг и настроена к нему негативно. Впрочем, получается это не очень хорошо, поскольку белорусская власть не привыкла работать с общественным активизмом, делая ставку на административно-директивные методы управления.

Фашистский флаг?



Помимо запретительных административных мер, против бело-красно-белого флага была развернута информационно-пропагандистская кампания. Власть задействовала традиционный аргумент: этот флаг использовался коллаборационистскими формированиями белорусских националистов в период немецко-фашистской оккупации. Именно это было основным аргументом для лишения бела-червона-белого (бчб) флага статуса государственного в 1995 году.

Сегодня, однако, этот аргумент бьет мимо, поскольку за минувшие 25 лет белорусское общество сильно изменилось.

Если в середине 1990-х еще были живы многие ветераны и память о Великой Отечественной войне оставалась актуальной и трепещущей, то сегодня не только для белорусской молодежи, но и для 30–40-летних та война — что-то в целом эмоционально далекое, «времен Очакова и покорения Крыма». Поэтому аргументация «этот флаг фашистский» не срабатывает, да и в целом на государственную пропаганду у протестной аудитории поставлен мощный когнитивный блок.

В 1995 году бело-красно-белый флаг ассоциировался не только с коллаборационизмом, но и с тем хаосом, который был спровоцирован экономическим коллапсом после распада СССР. Напротив, красно-зеленый флаг вызывал ностальгические ассоциации с советской стабильностью времен Брежнева — Машерова.

Сегодня все наоборот — бунтует в основном вполне благополучный средний класс, который восстал против морально устаревшей, по его мнению, «красно-зеленой» власти и ассоциирует с бело-красно-белым флагом свои надежды на лучшее будущее.

Слабость аргументации официальной пропаганды против бело-красно-белого флага обусловлена еще и тем, что как противникам действующей власти, так и ее сторонникам, а также нейтрально настроенным гражданам вполне очевидны фальшь и ситуативность нынешней борьбы с протестной символикой.

Ведь о «фашистском» прошлом бело-красно-белого флага не вспоминали практически с самого 1995 года, когда он перестал быть государственным.

Более того, в последние лет семь фактически шла ползучая реабилитация бело-красно-белого флага. Бело-красная гамма (обычно в виде этнических красных орнаментов на белом фоне) активно внедрялась в публичное пространство, свободно функционировали магазины, торговавшие националистической символикой.

Экс-депутат Национального собрания Елена Анисим выступала с инициативой по приданию бело-красно-белому флагу статуса национально-культурного наследия, а другой бывший депутат, Анна Канопацкая, ходила на заседания парламента со значком в виде этого флага на груди. В 2019 году, когда в Вильнюсе пафосно хоронили останки участников польского восстания 1863 года, это мероприятие посетила представительная белорусская делегация во главе с тогдашним вице-премьером Игорем Петришенко, которая мирно соседствовала с многочисленными бело-красно-белыми флагами, использовавшимися в ходе церемонии.

Власть вполне находила консенсус с националистами в вопросах многовекторности, «мягкой белорусизации» и защиты белорусского суверенитета от «опасной» интеграции с Россией.

После всего этого достаточно очевидно, что нынешние гонения на бело-красно-белый флаг не обусловлены глубинными идеологическими причинами, а носят сугубо ситуативный характер. Потому эта борьба зачастую не привлекает даже искренних противников символики оппозиции.

Автор: Всеволод Шимов