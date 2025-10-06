«Этот рыжий когда-нибудь ответит за то, что натворил?»

10:02 6.10.2025

В этом году самый нецензурно склоняемый в народе деятель ельцинской эпохи Анатолий Чубайс отметил 70-летие. Особняк в Израиле, русская пенсия 450 тысяч. Как живёт сбежавший из России Чубайс

Перед бегством "рыжий Толик" успел нахапать в России столько, что народ требует справедливого возмездия. Только, похоже, тщетно. На чужбине "великий приватизатор" не бедствует и даже получает от Родины солидную пенсию.

"Ему дали время всё продать"



"Рыжий Толик" исчез из публичного поля в марте 2022-го так же внезапно, как взлетел на волне реформ 1990-х. Как только Россия начала СВО, "великий приватизатор" вместе с супругой Авдотьей Смирновой променял щедрую Русскую землю на Землю обетованную.

Но прежде чем податься в Израиль, Чубайс предусмотрительно начал избавляться от активов. Как рассказал в разговоре с Царьградом адвокат Алишер Захидов, с 2022 по 2024 год беглый махинатор беспрепятственно продал аж 32 объекта — участки, дома, транспорт: "Ему дали продать всё имущество".

По данным источников, среди проданного: больше 10 земельных участков и два дома в Тверской области, дом в Одинцовском районе за 2,3 млрд, две квартиры в Москве за 300 млн, три снегохода за 16,5 млн и автомобиль BMW Х5 за 2 млн. Общая выручка оценивается в 4,3 млрд рублей — достаточно, чтобы безбедно жить в Израиле с привычным уровнем комфорта. Деньги, само собой, утекли в иностранные банки, где в случае чего арестовать их проблематично.

Словно в насмешку над жаждущим справедливости народом, в апреле этого года компания Роснано, которой Чубайс руководил с 2008-го по 2020-й, подала иск в Арбитражный суд на своего бывшего шефа — лишь после того, как тот избавился от активов в России. Напомним, экс-глава госкорпорации является одним из семи ответчиков по делу о крупном хищении. От них требуют возместить ущерб от реализации проекта Plastic Logic — так называемого "планшета Чубайса", который принёс государству убытков на 5,6 млрд рублей.

"Только после того как он всё продал, Роснано возбудилось и подало иск в Арбитражный суд на взыскание денежных средств за этот горе-планшет, который должен был, по замыслу разработчиков, заменить все школьные учебники", — подчеркнул адвокат Алишер Захидов.

После бегства из России Чубайс ещё два года продавал всё, что успел нахапать за 30 лет своего "эффективного" менеджмента. Скриншот: видео с ТГ-канала "Мэш"

Пенсия на грани фантастики



Тем не менее именно благодаря этому запоздалому иску вскрылось, что беглый Чубайс, сидя в Израиле, до сих пор получает пенсию из России. Да не простую — около 450 тысяч рублей ежемесячно. Не то что рядовые русские пенсионеры. За несколько лет после отъезда ему "накапало" около 13,5 млн. А вскрылось это, когда суд в рамках обеспечительных мер наложил арест на деньги и имущество ответчиков.

Кроме того, даже после бегства из России Чубайс продолжал получать дивиденды от русских компаний. Так, в 2022-м его доходы от фирм оценивались в 240,5 млн рублей, но в 2023–2024 годах упали до 5 млн в год, так как крупные компании перестали платить.

В рамках исполнительного производства суд арестовал часть активов Чубайса, однако освободил половину пенсии и других доходов. Тот просил полностью снять обеспечительный арест с его счетов и имущества в России, но получил компромисс: бывшему топ-менеджеру оставили 50% зарплаты, пенсии и иных доходов. Удивительная непотопляемость.

Что касается семьи, остальные её члены тоже не бедствуют. Напомним, Авдотья Смирнова — дочь известного советского режиссёра Андрея Смирнова, снявшего фильм "Белорусский вокзал", и внучка писателя Сергея Смирнова, который впервые рассказал об обороне Брестской крепости. Перед бегством из России жена Чубайса не высказывалась открыто против государственной политики, но в 2014-м подписала коллективное письмо против возвращения Крыма, а в 2022-м — против СВО.

До позорного бегства из России жена Чубайса распоряжалась особняком в Переделкине, который затем был переписан на другого человека. Кроме того, Авдотья Смирнова уже после отъезда продолжала числиться прописанной в своей петербургской квартире, которой распоряжался её сын от первого брака. А сын Чубайса Алексей, по данным источников, после начала СВО купил коммерческую недвижимость в Испании.

Откуда миллиарды?



Секрет благополучия Чубайса прост — с 1991 года на протяжении всего постсоветского периода он занимал ключевые государственные посты. В течение всей карьеры "рыжий Толик" имел доступ к ключевым отраслям, из которых выводил деньги и тем самым ухудшал жизнь сотен миллионов жителей России.

Именно он является архитектором процесса приватизации, когда миллионы граждан, которые участвовали в строительстве советской экономики, оказались попросту ограблены. Людям выдали ваучеры, которые они по незнанию продавали за копейки: государственная собственность оказалась в руках кучки богачей.

Затем у Чубайса было ещё много возможностей обманывать и обворовывать русский народ. И он это успешно делал. Как глава РАО ЕЭС разогнал тарифы на электричество в сотни раз, обрушив тысячи заводов. В начале нулевых раздробленные активы перетекли в руки олигархов и западных корпораций, а к 2012 году тарифы на электроэнергию для промышленности выросли ещё на 900%. При этом Чубайс совершенно не гнушался, по сути, античеловеческих действий: по приказу "рыжего Толика" могли отключать детские сады, роддома, больницы, если была даже малейшая задолженность за электроэнергию.

Команда реформаторов, куда входил Чубайс, накинула на шею России удавку. Рубль потерял более 80% покупательной способности, две трети крупнейших активов ушли за бесценок, за чертой бедности к середине 1990-х оказались 70 млн человек, продолжительность жизни мужчин упала до 57 лет, а страна превратилась в донора чужих экономик. Вот она, теория "золотого миллиарда" в действии.

Напомним, Чубайс открыто заявил, что численность населения Земли к концу XXI века снизится до полутора миллиардов человек, то есть почти в пять раз. И он лично немало тому поспособствовал.

Беглый Чубайс предположительно обитает в Тель-Авиве — в этом особняке. Скриншот: видео с телеканала Рен-ТВ

Выжить должны только богатые



Но всё это сошло Чубайсу с рук. Более того, он с присущим ему усердием взялся за разорение Роснано. Под его руководством госкорпорация накопила долгов на 100 млрд руб., нецелевое расходование — более 40 млрд руб. При этом никакого технологического и научного прорыва в сфере нанотехнологий не случилось — достаточно вспомнить трагикомичную эпопею со школьными планшетами, которая потерпела полное фиаско. И все это благодаря Чубайсу, который разворовал десятки миллиардов рублей.

А ниточка из клубочка всё тянется. Недавно возбуждено уголовное дело в отношении бывшего советника Чубайса Артёма Бикова — постоянно проживающего за рубежом бенефициара энергетической компании, которая монополизировала генерацию электроэнергии на Урале. По заветам Чубайса он и его соратники продолжают пилить народное достояние.

Так почему "рыжий Толик", живущий теперь в Израиле, до сих пор не иноагент и продолжает получать огромную государственную пенсию от России, вместо того чтобы вернуть разворованное?

Постоянное место жительство Чубайса и Смирновой с 2022 года — Израиль. В мае 2023-го появилась информация, что оба они подали документы на получение гражданства, хотя сам Чубайс это опровергал. В мае 2025 года появились снимки особняка в Тель-Авиве, где проживает пара. Причём Израиль супруги не покидали даже в моменты атак. По рассказам друзей, Чубайс даже закупал и развозил гуманитарную помощь пострадавшим от атаки ХАМАС. А помогать в России жертвам агрессии Зеленского в Донбассе почему-то не захотел.

Сидя в Израиле, Чубайс создал "Центр изучения России" и не теряет связи с "Ельцин Центром" в Екатеринбурге — рассадником иноагентов и западных послов. Его имя официально числится в списке попечительского совета этой организации, известной своей антиправительственной идеологией. А жители России до сих пор посылают ему проклятия. В Сети тысячи комментариев от тех, кто требует для Чубайса суда и наказания:

Этот рыжий когда-нибудь ответит за то, что натворил?

Миллиарды украл и спокойно уехал, зато пенсионеров трясут, как бы лишнюю копейку субсидий не переплатить.

Пусть сначала миллиарды в Россию возвращает и со спокойной совестью умирает.

Хочется услышать о конфискации и запрете въезда на 100 лет.

Когда Чубайс будет с населением России рассчитываться за ваучеры?

С таким счастьем, и на свободе.

Почему его выпустили из России? Хотя все знали, что он обворовывает страну! Очень странно. Когда увольняются, с тебя все до копейки вытрясут, а тут миллиарды и ничего.



"Вор, жулик, а теперь ещё и предатель"



В разговоре с Царьградом политолог Алексей Ярошенко отметил, что Чубайс — последовательный и идеологический враг России и русского народа, который больше 30 лет последовательно разрушал нашу страну, делал её беднее, ухудшал жизнь людей:

Потому что вор, потому что жулик, но потому что ещё и предатель. Убеждённый предатель. Огромное экономическое наследство, весь промышленный сектор, сельскохозяйственный сектор, созданный несколькими поколениями советских людей, благодаря Чубайсу был передан кучке предателей, которые приватизировали это все, обманули весь народ и забрали результаты трудов многих и многих поколений.

Как подчеркнул Ярошенко, Чубайс — представитель элиты ельцинской эпохи, который успел обрасти очень серьёзным политическим и административным весом. Поэтому выдавить его из системы непросто. Почему он безнаказанно сбежал — вопрос, который мучает многих. Ответ на него дал адвокат Алишер Захидов:

"Чубайс по-прежнему остаётся неприкасаемым. В его ближайшем окружении восемь человек — часть из них находятся в международном розыске, то есть в бегах, а часть сидит под арестом. Но только не Чубайс".

В то же время глава Царьграда Константин Малофеев считает, что важна не только публичная "казнь" Чубайса, но и правильный пересмотр его деятельности за 30 лет:

По-новому, по-честному, как истории великого преступления. С момента, как он и компания обокрали население в 1990-х и до сих пор, до махинаций с Роснано. Это преступление было задумано с тем, чтобы обеспечить воровство государственной, народной собственности кругом тех людей, которых мы называем олигархами и иностранными инвесторами.

Что с того?



"Реформатор", который провернул грабительскую приватизацию, прославился веерными отключениями света, освоил сотни миллионов рублей на липовых инновациях, а с началом СВО сбежал в Израиль, вышел сухим из воды. Размеры того, что утекало на зарубежные счета, даже трудно представить. Но в случае с такими, как Чубайс, правосудие работает интересно: сначала преступнику дают возможность наворовать, потом сбежать и спрятать активы — и только затем берут его в "разработку".

В России тем временем подсчитывают убытки, которые он принёс своей "хозяйственной" деятельностью: ущерб исчисляется сотнями миллиардов рублей. При этом Чубайс продолжает из-за границы вести подрывную деятельность через "Ельцин Центр". Почему он до сих пор не объявлен иноагентом — загадка. Конфискация незаконно нажитых активов — это то, чего вся страна ждёт ещё с 1990-х. Пользоваться ими должен народ, а не отдельно взятый жулик, даже если он очень жадный и хитрый.

Автор: Юлия Банишевская