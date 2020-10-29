Борис Гребенщиков, 8 ноября, «16 Тонн»

10:56 29.10.2020

Борис Гребенщиков даст «внеплановый» концерт в легендарном столичном клубе «16 Тонн» 8 ноября

В этом году БГ выпустил сразу четыре релиза, поэтому недостатка в эксклюзивных композициях на концерте не будет. Недавно увидели свет сборники песен на стихи Анатолия Гуницкого (Джорджа), альбом совместных песен и совместный диск с Ли Скретчем Перри.

А летом вышел номерной альбом Гребенщикова «Знак огня», который он еще не представлял в Москве. Вечером 22 июня релиз появился на всех цифровых площадках. В общей сложности, создание материала заняло 7 лет. Запись велась на студиях по всему миру: в Санкт-Петербурге, Лондоне, на Кубе, в Калифорнии и Израиле. В работе над альбомом Гребенщикову помогала интернациональная команда музыкантов, включая продюсера и мультиинструменталиста Джеймса Халлауэла, с которым была записана большая часть песен, мексиканско-американского гитариста Омара Торреса и кубинского трубача Роберто Гарсиа.

Начало концерта в 20.00.

