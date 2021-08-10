В Алабино готовятся к старту «АрМИ-2021»

10:08 10.08.2021

На полигоне парка «Патриот» традиционно состоится чемпионат по танковому биатлону

Команды России, Китая, Белоруссии, Армении, Вьетнама и других стран посоревнуются в преодолении полосы препятствий на танках. Состязания пройдут с 23 августа по 5 сентября в рамках «АрМИ-2021».

Военные соревнования Армейские международные игры в текущем году проводятся в седьмой раз. Параллельно на площадях полигона «Алабино» и парка «Патриот» с 22 по 28 августа пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2021». В программы мероприятий вошло множество событий, но одним из наиболее зрелищных станет танковый биатлон. В соревнованиях танковых экипажей обычно используются машины модели Т-72. Управляя ими, команды из разных стран будут преодолевать препятствия, и поражать игровые цели.

Чемпионат пройдет в несколько этапов: индивидуальная гонка, финал и полуфинал эстафеты. На время их проведения организаторы позаботятся не только о координации конкурсов, но и о размещении и питании участников. В прошлые годы иностранные участники армейских игр отмечали русское гостеприимство хозяев и хорошие бытовые условия службы в российской армии. Особенных похвал удостаивалась армейская кухня: не в каждой стране мира солдатский стол так разнообразен.

Современные российские бойцы проживают в комфортных казармах с душевыми, спортзалами, чайными комнатами. В армейских столовых организовано разнообразное и сбалансированное питание по системе «шведский стол». Профессиональные повара комбинатов питания готовят несколько видов блюд к каждому приему пищи, а также пекут свежую сдобу. Кроме того, в рационе российских военнослужащих всегда сезонные овощи, фрукты и зелень из «салат-бара». А для участников «АрМИ-2021» питание организуют с учетом национальных и религиозных особенностей.

Полноценным горячим питанием военные обеспечены даже во время учений, за это отвечает полевая кухня. Соревнования специалистов продовольственных служб также традиционно пройдут в рамках армейских игр. Завершатся военные состязания награждением победителей и красочным шоу. Пока неизвестно каким оно будет, но в прошлом году множество дронов исполняли разные фигуры в небе над полигоном.

На «АрМИ-2021» ожидается выступление более 70 команд из 34 стран. При этом для Перу, Индонезии, Буркина-Фасо и Саудовской Аравии участие в играх станет дебютом. Также у седьмых армейских игр есть талисман. АрМишку за авторством кадета Прицака Егора выбрали символом мероприятия в ходе конкурса.

