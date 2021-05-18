Талантливые школьники отправятся в «Артек» за счет бюджетных средств

17:09 18.05.2021

За год в «Артеке» отдохнет более 32 тысяч детей. Доля путевок в Международный детский центр, которые будут выделяться за счет бюджетных средств, составит 95 процентов. Остальные можно будет приобрести

В текущем году коммерческих путевок в Международный детский центр «Артек» в Гурзуфе будет минимальное количество — всего 5 процентов. Об этом сообщила член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в ходе круглого стола «Организация летнего детского отдыха — актуальная повестка дня». День пребывания одного ребенка в оздоровительном лагере на побережье Черного моря обойдется бюджету в 1300 рублей.

Получить путевку в «Артек» можно за достижения в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Учитываются они за три последних года. На сайте МДЦ «Артек» есть информация о том, как стать обладателем путевки от субъекта РФ на основе наивысшего рейтинга достижений, с указанием контактов операторов, которые курируют вопрос распределения путевок в каждом регионе. Попасть в «Артек» можно и благодаря участию в конкурсах тематических партнеров. Для детей-иностранцев и россиян, которые проживают за рубежом, дорогу в Центр открывает участие в конкурсах международных партнеров. При этом посетить «Артек» можно не чаще одного раза в год.

С каждым годом желающих отдохнуть в крупнейшем российском центре для детей становится все больше. Если в 2014 году он смог принять более 5,5 тысяч человек, в 2015 году — 18,8 тысяч, то в 2019 году в «Артеке» побывали уже 44 тысячи ребят. В 2020 году лагеря Центра, как и многие социальные объекты, на время прекратили свою деятельность из-за коронавирусных ограничений, сумев принять лишь 17 тысяч детей. Однако в текущем году «Артек» планирует наверстать упущенное, и готов организовать отдых и обучение более 32 тысяч ребят. Приоритетным правом зачисления сейчас могут воспользоваться дети, которые должны были отдыхать в МДЦ в прошлом году, но так и не попали в него из-за пандемии.

«Артек» на протяжении почти 100 лет остается лагерем, в котором мечтают побывать дети со всей страны и даже иностранцы. Центр имеет развитую инфраструктуру, многие его корпуса прошли реконструкцию и стали невероятно удобными для комфортного отдыха и пребывания. Мягкий крымский климат Черноморского побережья, собственные образовательные технологии и культурные традиции, которые «Артек» сохраняет и преумножает, помогают Центру оставаться одним из уникальных мест для детского отдыха и всестороннего развития.

На территории МДЦ действует 7 физкультурно-оздоровительных программ, оборудовано 9 спортивных площадок и кортов. Есть здесь 3 открытых бассейна с горками и Дворец спорта с 2 бассейнами и спортивными залами, современный скалодром и веревочный парк. Центральный стадион «Артека» вмещает до 7 тысяч зрителей одновременно.

Повышенные физические нагрузки и активный распорядок дня повлияли и на артековское питание, которое сделали усиленным, включив в рацион больше свежих овощей и фруктов. Ребята в Центре питаются 5 раз в день. Питание организовано по системе меню-конструкторов, благодаря которым ребенок может составить собственный рацион из нескольких предложенных комплексов. Десерты здесь предлагают на станциях анимации: повара готовят при ребятах венские вафли и блинчики с разными топпингами. В «Артеке» подают даже мороженое, которое здесь считается праздничным десертом. Еще в меню лагерей обязательно включают блюда из разных кухонь мира, а самые любознательные могут посетить кулинарные мастер-классы, которые в Центре проводят профессиональные шеф-повара.

В МДЦ работают 48 студий дополнительного образования: художественные, технические, социально-гуманитарные и естественнонаучные. Дети могут стать участниками профильных отрядов, выбрав себе занятие по душе — туризм, медицину, экологию, фото, диджеинг, КВН, медиа и другие. Артековцы посещают местные музеи, ездят на экскурсии по Южному берегу Крыма, а также в город-герой Севастополь и ходят в походы по тропам Крымского природного заповедника. И еще в этом маленьком райском уголке для школьников часто бывают мастер-классы и встречи с известными людьми России — спортсменами, политиками, писателями, учеными.

В 2021 году россияне смогут вернуть половину стоимости путевки за детский отдых. Для этого необходимо оформить карту платежной системы «Мир», выбрать детский лагерь из списка партнеров программы на сайте мирпутешествий.рф и оплатить путевку до 15 сентября текущего года. На финансирование программы правительство выделило 5 млрд рублей.

