Ученые создали автоматическую систему распознавания «мертвых» языков

12:10 26.10.2020

Проведенный эксперимент показал, что система способна не только выявить смысл какого-либо шифра, но и распознать его принадлежность к языковой семье

Ученые Массачусетского технологического института разработали автоматическую систему, которая позволяет расшифровывать древние языки.

Система была создана под руководством профессора Регины Бразилэй в Лаборатории информатики и искусственного интеллекта. Она представляет собой специальную программу, которая распознает утерянные языки на основе некоторых принципов исторического языкознания.

К примеру, в языковой структуре со временем могут происходить различные изменения произношения. В частности, одни звуки могут заменяться другими, реже — язык может лишиться целого звука. Например, буква «p» со временем может замениться на «b».

Проведенный учеными эксперимент на общеизвестных языках показал, что система способна не только выявить смысл какого-либо шифра, но также и распознать его принадлежность к какой-либо конкретной языковой семье. По словам разработчиков, их программа может выявить сходство двух языков, даже при отсутствии прямой связи между ними.

В будущем ученые намерены усовершенствовать систему перевода «мертвых» языков. В частности, они надеются научить алгоритм определять значение слов в зависимости от контекста (семантическое значение), сообщает ИА Красная Весна. Предполагается, что это позволит идентифицировать упоминаемых в тексте людей и места, а также изучить их по историческим первоисточникам и выяснить, какой смысл то или иное слово могло иметь в описанных обстоятельствах.