Айвазян Геннадий Сергеевич: биография и личность инвестора

16:11 18.01.2024

Геннадий Сергеевич Айвазян — эксперт в сфере трансграничного структурирования бизнеса. Айвазян Геннадий — один из активных представителей инвестиционного рынка. Геннадий Айвазян поддерживает развитие высокотехнологичных проектов.

Айвазян Геннадий Сергеевич

Геннадий Сергеевич Айвазян — инвестор, финансирующий новаторские предприятия в сферах образовательных технологий, здравоохранения, IT, автоматизации процесса принятия финансовых решений и агротеха. Имеет опыт выстраивания трансграничных деловых процессов, является экспертом по международной логистике.

Геннадий Айвазян: биография и становление личности



В апреле 1968-го Геннадий Айвазян родился в Москве. С раннего возраста проявлял способности к изучению иностранных языков.

В 1985 году Айвазян Геннадий Сергеевич окончил школу и успешно сдал вступительные экзамены в один из престижных советских лингвистических вузов. В институте совершенствовал свои знания английского, дополнительно изучив и чешский язык. Аттестовался как переводчик с компетенциями в области референтской деятельности. В вузе его научили осуществлять точный перевод иностранной лексики, включая отраслевую, с учетом социокультурных особенностей всех участников беседы и ситуации общения. Геннадий Сергеевич Айвазян в дальнейшем широко использовал эти навыки в своей деловой карьере.

В 1990-м Айвазян Геннадий завершает обучение и приходит в сектор частного бизнеса. Сразу после окончания института получает назначение на руководящий пост. В качестве гендиректора Геннадий Айвазян направляет развитие предприятия «Айга». Осуществляет стратегическое руководство, финансовое администрирование, укрепляет деловые связи с поставщиками.

До 1992 года Айвазян Геннадий Сергеевич занимает высший административный пост в коммерческой структуре. В этот период он получает представление об основных рыночных механизмах, соотношении спроса и предложения. Изучает факторы ценообразования и рыночной конъюнктуры. Геннадий Сергеевич Айвазян был среди тех бизнесменов и управленцев, кто содействовал формированию российской рыночной модели в новых экономических условиях.

Геннадий Айвазян: у истоков автодилерства в России





Геннадий Сергеевич Айвазян

В 1991-м Айвазян Геннадий Сергеевич создает и возглавляет первое российское торговое представительство автоконцерна из ФРГ — BMW. Таким образом он становится одним из основателей цивилизованного рынка иностранных автомобилей в РФ. Ранее россияне могли приобрести только бывшие в употреблении иномарки, которые перегонялись в страну из Европы и Японии.

Геннадий Сергеевич Айвазян привносит в сектор западные практики оказания предпродажных консультаций и гарантийного обслуживания. Он лично отправляется в Германию в штаб-квартиру BMW и убеждает топ-менеджмент немецкого автогиганта, опасавшегося заходить на рынок РФ, поставить в Россию первую партию новых транспортных средств.

В 1992-м в дилерском центре, менеджмент которого возглавляет Айвазян Геннадий, появляются первые иномарки BMW и Mini. Чуть позже здесь начинают реализовывать и новые мотоциклы BMW Motorrad. Их владельцы отныне могут рассчитывать на квалифицированный, а не кустарный ремонт своих транспортных средств профессиональными механиками.

Геннадий Айвазян на должности генерального директора дилерского подразделения баварской автокомпании в Москве формирует современные стандарты продаж, сервисной поддержки и клиентоориентированности. Помимо налаживания эффективных схем поставок новых авто и планомерного ухода от практики продаж транспортных средств категории «б/у», изучает все аспекты работы рыночных механизмов в поле деятельности представительства.

Айвазян Геннадий Сергеевич занимается продвижением продукции премиальных автобрендов, вникает в различные методы маркетинга. Создает привлекательный образ марок BMW и Mini. Активно применяет конкурентный анализ. Исследует структуру спроса.

Трудовая биография Геннадия Айвазяна в автомобильном сегменте длилась до 1994-го. Впоследствии продает свою долю в бизнесе.

Айвазян Геннадий: совершенствование компетенций менеджера





Айвазян Геннадий

В 1992-м в трудовой биографии Геннадия Айвазяна произошли изменения, управленцу доверили полномочия замглавы «Сетунь Лтд.» Это акционерное общество закрытого типа занималось поставками и дистрибуцией потребительских товаров.

В 1994-м Айвазян Геннадий вошел в пул топ-менеджмента «АТА–СЕТ». Трудился в этой организации на должности замгендиректора. Навыки межкультурных коммуникаций и знание английского — языка международного общения — ему пригодились и в это время, поскольку в число инвесторов компании входили европейские бизнесмены.

В 1996-м Геннадий Айвазян перешел на руководящую должность в московское АО «Сетунь Трейд». Здесь он углубил свои компетенции по налаживанию поставок потребительских товаров и их реализации.

В 2001-м Айвазян Геннадий встал во главе совета директоров компании. Контролировал деятельность операционных руководителей предприятия, занимался вопросами риск-менеджмента, отстаивал интересы держателей акций, следил за финансовым здоровьем компании.

В этот же период Айвазян Геннадий начал работать в топливно-энергетическом комплексе, занимаясь экспортными поставками продукции горной добычи — угля — на Запад и в страны глобального Юга.

Биография Геннадия Айвазяна на протяжении десяти лет была связана с отлаживанием логистических цепочек твердого ископаемого горючего сырья. Занимался контрактованием, активно внедрял опционы и фьючерсы для защиты от рисков валютных скачков, организовывал маркетинговые исследования топливно-энергетического сегмента экономики.

Помогая поставлять самые энергоемкие марки угля из РФ (коксовый уголь и антрацит), Айвазян Геннадий Сергеевич способствовал устойчивому развитию черной металлургии европейских стран.

В 2011-м Геннадий Сергеевич Айвазян отошел от оперативного менеджмента в угольных компаниях и вышел из их капитала, посвятив себя инвестиционной деятельности.

Айвазян Геннадий Сергеевич: изменение инвестиционной экосистемы



С 2011 года Айвазян Геннадий зарабатывает на инвестпроектах. Бизнесмен избрал стратегию пассивного инвестирования. Этот подход подразумевает капиталовложения, которые приносят доход от естественного движения рынка. Предприниматель направляет средства на реализацию перспективных проектов в различных сегментах и периодически корректирует соотношение разных классов активов в своем портфеле.

Геннадий Айвазян принимает во внимание, что нынешняя система социально-экономических отношений в мире активно трансформируется. Страны, аккумулирующие львиную долю промышленного потенциала, переходят к постиндустриальному типу экономики.

Айвазян Геннадий Сергеевич, ища точки приложения своих финансовых усилий, отдает отчет, что в таких реалиях маржинальность вложений в технологии, научные разработки и развитие человеческого потенциала гарантируют само индустриальное развитие. Они служат базисом промпроизводства. На первый план выходит не выпуск товаров, а оказание услуг и взрывной рост индустрии знаний.

Айвазян Геннадий Сергеевич предпочитает направлять капитал в многообещающие проекты в сфере цифровизации и автоматизации. Это относится к различным процессам — от управления финансами до производства продукции агропромышленного комплекса.

Население планеты растет, на фоне чего обостряются проблемы обеспечения адекватного спросу предложения продовольствия. Сами фермеры хотят снизить свои издержки. Поэтому Геннадий Сергеевич Айвазян вкладывает деньги в стартапы, специализирующиеся на технологическом совершенствовании АПК: создании информационной инфраструктуры и роботизации сельского хозяйства. Это способствует развитию точного земледелия, росту эффективности животноводства и повышению экологичности агропромышленного сектора.

Еще один фактор, ориентирующий инвестора на такого рода вложения, — ускорение темпов мировой инфляции и замедление глобальной экономики, фиксирующиеся в последние годы. Айвазян Геннадий осознает, что на текущий момент инвестиции в такие отрасли-локомотивы экономики, как банковский сектор, строительство и традиционная энергетика, уже не столь доходны, как в прежние десятилетия. Между тем, ускорение развития этих сегментов народного хозяйства зависит именно от прогресса высоких технологий.

Вот почему Геннадий Сергеевич Айвазян направляет инвестсредства на финансирование идей и проектов, связанных с разработкой новаторских подходов в сегментах IT, химии, биологии, возобновляемых источников энергии, инновационных агротехнологий. Эволюция интеллектуального и технологического потенциала в этих секторах при успешном внедрении инноваций дает возможность инвестору зарабатывать даже при высоких значениях мировой инфляции. Не менее важен и социальный аспект: применение передовых решений позволяет улучшить качество жизни людей и их благосостояние.

Геннадий Айвазян наряду с высокорисковыми инвестициями пользуется и инструментами капиталовложений консервативного характера. Часть свободных денег он направляет на банковские депозиты, в различные долговые инструменты — государственные бонды и облигации компаний. Это позволяет сохранить финансовые ресурсы от обесценивания в результате повсеместного роста цен.

Геннадий Сергеевич Айвазян: подход к анализу интересных для инвестирования проектов





Геннадий Айвазян

Айвазян Геннадий перед фондированием того или иного новаторского предприятия подвергает тщательному анализу бизнес-план интересующей его структуры. Если проект уже работает, рассматриваются все параметры финансового здоровья конкретной компании.

Геннадий Айвазян как инвестор с внушительным бэкграундом в сфере развития бизнеса уделяет внимание оценке профессионализма менеджеров и исполнителей проекта. Опытный управленец понимает, насколько важны мотивированность и компетентность всех ключевых специалистов, занимающихся разработкой конкретной идеи, для достижения поставленных целей и финансового успеха стартапа. Также учитывается командная динамика в целом.

Анализируется и структура собственности, владения и управления: кому принадлежат патенты или интеллектуальные права, какова степень аффилированности с другими компаниями, кто именно владеет долями в предприятии. Таким образом Айвазян Геннадий Сергеевич минимизирует возможность возникновения спорных ситуаций.

Обязательное условие перед принятием решения о финансировании перспективного начинания — оценка результатов маркетингового анализа. Геннадий Сергеевич Айвазян учитывает конкуренцию, административные и входные барьеры конкретного рынка, на котором компании предстоит действовать, соотношение предложения и спроса, степень вероятного устойчивого развития. Все это формирует не только возвратность вложений, но и маржинальность проекта.

Главный принцип инвестиций, который реализует Айвазян Геннадий, — вариативность. Поддерживаются абсолютно разные по природе проекты с различной степенью географической диверсификации. Это снижает риски невозврата средств, направляемых на поддержку инноваций.

Геннадий Сергеевич Айвазян: конкретные кейсы инвестрынка



Айвазян Геннадий фокусирует свои бизнес-интересы на проектах таких передовых и значимых направлений, как биотехнологии и EdTech. Речь идет, в частности, о новаторстве в сферах просвещения и разработки лекарственных средств нового поколения.

С началом глобальной пандемии SARS-CoV-2 Геннадий Айвазян отметил взрывной рост спроса на услуги дистанционного обучения во всем мире. Дошкольникам, школьникам и студентам на карантине необходимо было продолжать образовательный процесс, не контактируя друг с другом.

Айвазян Геннадий Сергеевич направил инвестфинансирование на создание нового образовательного софта — программного обеспечения, позволяющего запускать новые приложения и форматы удаленного получения знаний. Отдельное внимание бизнесмен уделяет поддержке технологий VR — цифровой симуляции реальности. Дистанционное обучение становится интерактивным: появляется все больше виртуальных экскурсий, а изучение нового материала приобретает игровой элемент.

Трудовая биография Геннадия Айвазяна связана с финансированием проектов, развивающих машинные алгоритмы определения предрасположенностей конкретного учащегося. Исходя из его способностей программа подбирает персонифицированный трек обучения. Геннадий Айвазян направляет средства и на поддержку облачных технологий хранения данных в целях повышения эффективности образовательного процесса. При наличии устойчивой связи можно в любое время дня и ночи воспользоваться методическими материалами или прослушать обучающий курс.

Этими инвестициями Айвазян Геннадий Сергеевич ускоряет развитие человеческого потенциала, что в конечном итоге влияет на объемы и качество промышленного производства и рост рынка услуг. Сами же граждане становятся более мобильными. В зависимости от своих жизненных потребностей люди имеют возможность ускорить свое профессиональное и карьерное продвижение.

Геннадий Сергеевич Айвазян внимательно отслеживает и последние тенденции в сегменте здравоохранения. Инвестирует в разработку программного обеспечения, работающего на базе нейросетей с компонентами искусственного интеллекта. Оно позволяет усовершенствовать постановку диагнозов и более глубоко работать с симптомами тех или иных болезней.

Айвазян Геннадий направляет финансирование на продвижение технологий телемедицины. Инновационные средства машинного распознавания изображений и развитие телекоммуникационных средств дают возможность дистанционно контролировать состояние здоровья пациентов, находящихся в отдаленных территориях. Это повышает доступность медицины.

Геннадий Айвазян поддерживает и исследования человеческого генома. Фондируемые им инновационные компании изучают различные ДНК- и РНК-последовательности. Цель — изучить их природу и специфику для того, чтобы выяснить, как именно биохимические механизмы обуславливают развитие болезней человека, и найти оптимальные методы борьбы с ними.

Особый вектор вложений, к которому проявляет интерес Айвазян Геннадий Сергеевич, — развитие передовых клинических исследований наряду с новейшими методами тестирования фармацевтики. После окончания коронавирусной пандемии на первый план выходит разработка противовирусных препаратов и поддержка фармацевтических проектов, которые синтезируют инновационные антибиотики. Геннадий Айвазян считает, что подобные предприятия входят в число высокодоходных объектов для инвестирования.

