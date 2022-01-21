Сборник «Bull Terrier Records III»

Сборник «Bull Terrier Records III»

Исполнитель: Разные Название: «Bull Terrier Records III», Стиль: панк-рок, Год: 2020

Год 2020-й с разной степени интенсивности ударил практически по всем. А в особенности — по представителям музыкальной индустрии. Но нет худа без добра: просели концерты — это плохо, но зато в плане издания альбомов наметился некий ренессанс. Сидящие без работы музыканты получили возможность записать то, чему не уделяли ранее должного внимания. А руководители лейблов нередко завершали давно начатые проекты.

Для андеграундного лейбла Bull Terrier Records означенный год был не самым плохим. Это хорошо прослеживается по отчетному сборнику, который в декабре 2020-го был выпущен лейблом уже третий раз. Такие артефакты стали для издателей не только (да и не столько) демонстрацией достижений, но и подарком своим активным покупателям, делающим заказы на определенную сумму. Недаром во вкладке имеется заманчивый гриф «Не для продажи».

Итак, в 2020-м «бультерьеры» выполнили завершили важнейшую работу, с доведением до ума которой так и не смогли справиться остальные их коллеги: завершением бэк-каталога Романа Неумоева и «Инструкции по выживанию». Свидетельство тому — представленные на диске треки — медитативный романс «Я помню дни» с диска «Печерский венок», блюз «Я умираю» с альбома «Слава любви» и «Окурочек» с апокрифических «Щеточек». Последний наиболее эпичен, потому что написан опальным писателем Юзом Алешковским и имеет богатую историю исполнений — вплоть до Ива Монтана. Но и Роман Неумоев со своим неподдельным надрывом в этом ряду отнюдь не потерялся.

«Горькое время — горькие песни», как писал Николай Некрасов. Волей-неволей ищешь в сборнике каких-то ассоциаций с ковидным временем. И они без труда находятся. Рискованная прогулка «По трамвайным рельсам» Янки и «Великих Октябрей» оказывается предпочтительнее бездеятельного сидения дома, равно, как и смерть безвестного бродяги на морозе в «Стиксе» Александра Непомнящего. Слушая элегические «Воспоминания о Питере и Москве 1986 года» «Пик Клаксона», понимаешь, что лучше оказаться в этом познесоветском безвременье средь вечных слякоти и бронхита, чем в современных цифровых намордниках

Но главная приманка издания припасена, как обычно, в финале. Здесь размещены сразу три версии песен Александра Непомнящего, не вошедших больше никуда. Каждая из них имеет свой индивидуальный звуковой облик. «Убей янки» издевательски выдержана чуть ли не в «Шизгаре». «Все, кто любит Вавилон», напротив, исполняется на контрасте с забубенной аранжировке с варганом. И «Каменное небо» так же неожиданно выдержана в lo-fi панке, для которого кажется неподъемной экзистенциальная тяжесть посыла песни. Возможно, именно поэтому она так резко обрывается. 
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Армия
«Бандиты против армейцев: российскую армию потрясло очередное резонансное происшествие»
«Сочувствую нашим дипломатам, которых, как смертников, послали для участия в переговорах с США и с НАТО»
Почему визги о «российской агрессии» - это абсолютная ложь?
Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя Труда
Избранное
«Ни Родины, ни флага, ни героев»: Гагарина свергли с пьедестала
«Полная и предельно откровенная, никем и никогда даже не скрываемая недостоверность российских бюджетов уже давно стала нормой, не вызывающей не только возражений, но даже простого удивления»
Месть за несговорчивость: Татьяну Доронину лишили личной гримерки и служебной машины
Как либеральная оптимизация привела к тяжелому положению в медицине России на фоне коронавируса?
Цена снимаемого в космосе «Вызова» - поломанные судьбы и задвинутые программы?
Родовое проклятие сегодняшней российской власти: рост цен на продукты на 20-30% произошел, несмотря на их «заморозку»
О бедной крапиве замолвите
Ужасы нашего Крыма: чиновники полуострова отбирают землю у сыровара
БГ, Ли «Скретч» Перри и Левша Пацан «Иван и Данило Riddim»
Кинопремьера «Паркет»: танец на краю ядерного реактора
Памятники воинам-победителям заменят «оловянными солдатиками»