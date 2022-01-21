Сборник «Bull Terrier Records III»

Исполнитель: Разные Название: «Bull Terrier Records III», Стиль: панк-рок, Год: 2020

Год 2020-й с разной степени интенсивности ударил практически по всем. А в особенности — по представителям музыкальной индустрии. Но нет худа без добра: просели концерты — это плохо, но зато в плане издания альбомов наметился некий ренессанс. Сидящие без работы музыканты получили возможность записать то, чему не уделяли ранее должного внимания. А руководители лейблов нередко завершали давно начатые проекты.

Для андеграундного лейбла Bull Terrier Records означенный год был не самым плохим. Это хорошо прослеживается по отчетному сборнику, который в декабре 2020-го был выпущен лейблом уже третий раз. Такие артефакты стали для издателей не только (да и не столько) демонстрацией достижений, но и подарком своим активным покупателям, делающим заказы на определенную сумму. Недаром во вкладке имеется заманчивый гриф «Не для продажи».

Итак, в 2020-м «бультерьеры» выполнили завершили важнейшую работу, с доведением до ума которой так и не смогли справиться остальные их коллеги: завершением бэк-каталога Романа Неумоева и «Инструкции по выживанию». Свидетельство тому — представленные на диске треки — медитативный романс «Я помню дни» с диска «Печерский венок», блюз «Я умираю» с альбома «Слава любви» и «Окурочек» с апокрифических «Щеточек». Последний наиболее эпичен, потому что написан опальным писателем Юзом Алешковским и имеет богатую историю исполнений — вплоть до Ива Монтана. Но и Роман Неумоев со своим неподдельным надрывом в этом ряду отнюдь не потерялся.

«Горькое время — горькие песни», как писал Николай Некрасов. Волей-неволей ищешь в сборнике каких-то ассоциаций с ковидным временем. И они без труда находятся. Рискованная прогулка «По трамвайным рельсам» Янки и «Великих Октябрей» оказывается предпочтительнее бездеятельного сидения дома, равно, как и смерть безвестного бродяги на морозе в «Стиксе» Александра Непомнящего. Слушая элегические «Воспоминания о Питере и Москве 1986 года» «Пик Клаксона», понимаешь, что лучше оказаться в этом познесоветском безвременье средь вечных слякоти и бронхита, чем в современных цифровых намордниках

Но главная приманка издания припасена, как обычно, в финале. Здесь размещены сразу три версии песен Александра Непомнящего, не вошедших больше никуда. Каждая из них имеет свой индивидуальный звуковой облик. «Убей янки» издевательски выдержана чуть ли не в «Шизгаре». «Все, кто любит Вавилон», напротив, исполняется на контрасте с забубенной аранжировке с варганом. И «Каменное небо» так же неожиданно выдержана в lo-fi панке, для которого кажется неподъемной экзистенциальная тяжесть посыла песни. Возможно, именно поэтому она так резко обрывается.

