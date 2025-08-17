Уиткофф: Россия пошла на уступки по пяти областям Украины

Россия пошла на уступки по пяти областям Украины, чтобы заключить мирное соглашение с Киевом, заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью CNN.

Он не уточнил, о каких регионах идет речь. Уиткофф также заявил, что уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком», пишет «Парламентская газета».

В том же интервью Уиткофф заявил, что во время визита Владимира Зеленского в США 18 августа, будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте. При этом спецпредставитель заявил, что США не навязывают Украине решения по возможным территориальным уступкам, а выступают лишь посредником в переговорах.

Ранее западные СМИ сообщали, что президент США поддержал предложение Владимира Путина о передаче Москве полного контроля над Донбассом и замораживании линии фронта в других регионах в рамках соглашения с Украиной. Также, по утверждению СМИ, Москва якобы готова отдать часть территорий в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Официально Москва и Вашингтон этого не подтверждали, но Трамп говорил, что в рамках соглашения возможен обмен территориями. 

  1. 18.08.2025, 00:38
    Гость: мало кто куда хотел

    это не повод устраивать то что происходит.

    Хочешь в другой МИР-ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-русский,израильский, американский МИР, "цЫГЕЛЬ АЙ-ЛЮ-ЛЮ"Михаил Светлов уууу
    Не фиг тащить всю стану и нарушаь ЗАКОНЫ

  2. 18.08.2025, 00:33
    Гость: ЧТО ЗНАЧИТ =БОЛЬШИНСТВО ДОНЧАН=

    ЧТО ЗА ДОНЧАНЕ, ОТ ЧЕГО большинство, откуда у вас инфо-от рашн-тиви?
    Мыслитель млин "как это всё прекратить"
    Очень просто.
    Просто гоу хоум , на великом могучем Бери шинель, Иди домой
    Для это Тарамп не нужен.

  5. 17.08.2025, 23:51
    Гость: Н-да

    Всё это так и есть, но большинство дончан действительно хотели в "русский мир", вот он к ним и пришёл. Сейчас речь уже не об этом -- пусть они сами думают-решают, стоило оно того или нет -- речь о том, как это всё прекратить. Чтобы перестала литься кровь сейчас. Именно это интересует Трампа, скорее всего ради Нобеля (в его гуманизм конечно верить глупо), а положение Трампа таково, что спорить с ним трудно. И той стороне, и другой. К тому же обе стороны, как бы ни духарились они на публику, от войны бесконечно устали -- и совсем не против, чтобы их "уговорили". Весь вопрос в условиях уговора. Дьявол-то как известно в деталях.

Все комментарии (21)
© KM.RU, Александра Воздвиженская
