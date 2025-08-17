Уиткофф: Россия пошла на уступки по пяти областям Украины

19:31 17.08.2025

Россия пошла на уступки по пяти областям Украины, чтобы заключить мирное соглашение с Киевом, заявил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф в интервью CNN.

Он не уточнил, о каких регионах идет речь. Уиткофф также заявил, что уступки, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы «не захватывать всю Украину целиком», пишет «Парламентская газета».

В том же интервью Уиткофф заявил, что во время визита Владимира Зеленского в США 18 августа, будет обсуждаться вопрос территорий в украинском конфликте. При этом спецпредставитель заявил, что США не навязывают Украине решения по возможным территориальным уступкам, а выступают лишь посредником в переговорах.

Ранее западные СМИ сообщали, что президент США поддержал предложение Владимира Путина о передаче Москве полного контроля над Донбассом и замораживании линии фронта в других регионах в рамках соглашения с Украиной. Также, по утверждению СМИ, Москва якобы готова отдать часть территорий в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Официально Москва и Вашингтон этого не подтверждали, но Трамп говорил, что в рамках соглашения возможен обмен территориями.