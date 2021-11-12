«Тараканы!», 20 ноября, 14-15 января, «ГлавКлуб»

«Тараканы!», 20 ноября, 14-15 января, «ГлавКлуб»

Быть как Sex Pistols на старте... Походить на Ramones... Найти источники вдохновения в калифорнийском поп-панке конца девяностых... И все это время оставаться самими собой...

Как бы ни трансформировалась исполнительская манера «Тараканов!», на российской рок-сцене группа всегда имела свой неповторимый и узнаваемый стиль.

В 30-летней истории группы были взлеты и падения, победы и поражения, разочарования и открытия. Но они все также продолжают разрушать стереотипы и не признают никакие рамки и условности. Они максимально откровенны и честны со своими поклонниками в своих словах и поступках. Хотя группе и присущи постоянные эксперименты со звуком, их мелодика понятна каждому поколению фанатов. Их тексты все такие же хлесткие и лаконичные, а некоторые песни со временем не только не потеряли своей актуальности, а стали еще более популярны и любимы.

Группа «Тараканы!» — одна из самых известных панк-команд России. Их гастрольная география обширна и постоянно растет: «Тараканы!» объехали всю Россию и страны СНГ, побывали в Европе, Японии, на Ближнем Востоке и в Азии. И 18-20 ноября 2021 выступят в московском Главклубе в рамках масштабного тура, приуроченного к 30-летию группы!
«30 лет для группы — это, конечно, сильно. Я, если честно, до конца не могу понять, как получилось, что мы так давно существуем. Это очень странно и даже несколько пугающе» — рассказывает бессменный вокалист «Тараканов!» Дмитрий Спирин о юбилее группы.

30 лет — отличный повод для всех фанатов группы от мала до велика собраться на концертах в Главклубе, чтобы громко и лично поздравить «Тараканов!» и вспомнить в очередной раз те песни, которые были с ними на протяжении всей жизни.

Новые гости — каждый день!

30 лет в панк-роке!

20.11.21 — COVID Free, по QR-коду.

14.01.22 — Ограниченная вместимость (сидячий формат, дистанция, маски), но без QR-кодов.

15.01.22 — COVID Free, по QR-коду.

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