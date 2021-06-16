Пора прекращать ажиотаж вокруг коронавируса!

Нужно просто признать коронавирус обычным сезонным заболеванием и относиться к нему, как, скажем, к гриппу. Без нагнетания страстей. Но в одном успокоенности не должно быть - в вопросе пристрастного разбирательства о происхождении вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин продолжил свою «добрую» традицию кошмарить москвичей, а заодно и всех остальных граждан страны. Он заявил о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в столице. Им подписан указ об установлении в столице нерабочих дней с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. До этого сообщалось об усилении контроля в Москве за масками и перчатками, ряде иных мер. Думается, что по задумке московских властей, этим не ограничится, вновь начнутся всякие «пропускные» и иные ограничительные режимы.

«В Москве - взрывной рост числа диагностированных случаев COVID-19, поступление тяжелобольных в стационары увеличилось на 70%. Подъем заболеваемости практически уже достиг декабрьского пика», - нагнетает Сергей Семенович… Вновь повеяло всем тем, что было в прошлом году в Москве и большинстве иных регионов страны по накаливанию страстей вокруг коронавируса.

По словам мэра, ответственность за скачок заболеваемости в столице несут, в том числе, сами москвичи. «(Москвичи) начали расслабляться, считают, что все уже прошло. Ковид имеет коварную историю», - «мудро» пояснил мэр.

Вновь у него виноваты граждане! Желание возложить ответственность на жителей и диктаторски делать свои заключения у него давно приобрели какой-то навязчивый характер. Так, в марте еще прошлого года он говорил: «По Москве мы видим, около 20 процентов граждан прохладно восприняли эти меры (борьбы с коронавирусом)… нами были приняты дополнительные решения по переводу на домашний режим, самоизоляцию… мы будем с каждым днем всё жёстче и жёстче контролировать ситуацию…». И ввел соответствующие «меры».

Кстати, и Петербург вслед за Москвой вводит ограничения из-за COVID-19. Соответствующий указ на эту тему подписал губернатор Александр Беглов.

Если говорить в целом, то лукавой и тенденциозной статистике по распространению коронавируса в стране мало кто верит. Все эти графики, ежедневно транслируемые по центральным каналам телевидения, статистика «поступательного продвижения» ковид - уже изрядно надоели. Специалисты удивляются низким уровнем вакцинирования со стороны граждан России. Несмотря на публичные призывы прививаться и кампанию в центральных СМИ по массовой вакцинации, вакцинировалось по стране порядка 9 процентов жителей, при поставленной задаче в 60 процентов. Адепты тотальной вакцинации весьма расстроены. Как же так? Мол, мы и так и сяк агитируем, призываем, показываем ужасные последствия пандемии, а народ вновь не слушает! Мы, дескать, нагнетаем ситуацию, чтобы подтолкнуть к обязательной вакцинации, а президент В.В. Путин вновь заявляет, что никакой обязательной вакцинации не будет!..

Иными словами, адепты массовой вакцинации до сих пор не поняли, что вся их кампания приводит к обратному эффекту.

Не пора ли вообще заканчивать с этой вакханалией вокруг COVID-19? Тем более, что всё чаще поступает информация, что вирус мутирует и в целом, и по отдельным территориям. И симптомы заболевания меняются. Так симптомы «индийского штамма» - головная боль, насморк и боль в горле. А потому, с одной стороны, за COVID-19 теперь можно принимать любое ОРЗ, что весьма удобно для того, чтобы рядить под коронавирус иные заболевания. А с другой стороны, это говорит о том, что и разница между коронавирусом и, скажем, гриппом не столь существенна.

Нужно просто признать коронавирус обычным сезонным заболеванием и относиться к нему, наконец, как, скажем, к гриппу. Без нагнетания страстей. Кстати, грипп – опасное заболевание, дающее осложнения. Но это никогда не означало, что его лечение и профилактика должны проходить в паническом режиме.

Но в одном успокоенности не должно быть. К вопросу пристрастного разбирательства о происхождении вируса. Нужно нашему государству разобраться, откуда он пошел есть. У автора этих строк практически нет сомнений, что вирус искусственного происхождения и в его распространении повинны спецслужбы США. Еще в марте прошлого года отмечал, что уж больно вовремя стал распространяться коронавирус с точки зрения мировых глобалистских сил по построению единого мирового электронного концлагеря.

И нельзя забывать, что Китай сразу в публичном пространстве словами представителя МИД КНР обвинил США в возникновении и распространении вируса. По мнению китайцев, ученые США создали коронавирус в 2015 году, затем – сотрудники ЦРУ завезли его в Поднебесную, химерный вирус создан искусственно и адаптирован для инфицирования людей.