«Майдан» в Польше: Варшава поплатилась за попытку «раскачать» Беларусь

Акции протеста в Польше достигли такого размаха, что наблюдатели заявляют о революции. Действия правящей команды Качиньского парадоксальным образом объединили противников польской власти с аполитичными и даже со сторонниками Качиньского

Костяк протестующих составляют польские женщины, которые выступают против запрета абортов, однако вместе с ними дороги перекрывают фермеры, недовольные новыми правилами содержания домашнего скота, а также все, кто возмущен провалом польской медицины в борьбе с пандемией коронавируса.

Конституционный суд Польши, который после проведенной судебной реформы контролируется правящей партией «Право и справедливость», признал неконституционным право на аборты в связи с патологией плода. Тяжелая болезнь и высокая вероятность смерти ребенка сразу после рождения больше не считаются законным основанием для искусственного прерывания беременности.

Антиабортное законодательство в Польше и до того было самым строгим в Европе. В случае принятия Сеймом поправок в законодательство на основании вердикта Конституционного суда законными основаниями для аборта останутся только изнасилование, инцест и угроза для жизни роженицы.

Польские власти, вероятно, ожидали всплеска возмущения со стороны польских женщин. Предыдущая попытка «Права и справедливости» запретить в Польше аборты несколько лет назад породила волну массовых акций по всей стране, и сторонники Качиньского вынуждены были пойти на попятную.

Новую попытку католические фундаменталисты подгадали к тому моменту, когда парламентские и президентские выборы завершились и подтвердили власть «ПиС», а население было занято второй волной пандемии коронавируса. Однако расчет на то, что операция по запрету абортов пройдет относительно гладко и возмущение будет минимальным, не оправдался. Вышло ровно наоборот.

На антиправительственные акции выходят тысячи людей по всей Польше, причем чувства протестующих невозможно определить иным словом, чем ярость.



Стоп-кадр из видео в YouTube

К митингам и шествиям протест не сводится. Люди врываются в костёлы, срывают богослужения, исписывают стены церквей граффити, перекрывают дороги. В Варшаве толпа едва не пошла на штурм президентского дворца и дома Качиньского.

Наиболее активных противников абортов просят уехать из страны или спрятаться, поскольку бунтовщики делятся в интернете их личными данными и обсуждают «народную месть».

Главный лозунг протестующих звучит как wypierdalaj, что в очень смягченном виде можно перевести как «убирайся» по отношению к официальному правителю страны Анджею Дуде и фактическому - Ярославу Качиньскому.

При ближайшем рассмотрении выясняется, что разделяют этот лозунг далеко не только феминистки.

«Бабий бунт» оказался для поляков лишь поводом, чтобы выйти на улицы. Наряду с женщинами в беспорядках участвуют представители самых разных профессий, претензии которых к властям не ограничиваются запретом абортов по причине патологии плода.

Парадоксальным образом ненависть к Качиньскому объединила его противников с его же сторонниками. Вместе с феминистками и ЛГБТ-активистами на полицию кидается «ядерный» электорат партии «Право и справедливость» - польские фермеры.

Последние не простили лидеру «ПиС» Закона о защите домашних животных, который Качиньский таки продавил, поломав через колено союзников и однопартийцев. Этот закон запрещает в Польше пушной промысел, вводит новые правила содержания домашнего скота и другие сложности для польского животноводства. Поэтому фермеры выезжают в города на тракторах и перекрывают ими дороги.

Протестуют и работники сферы услуг, бизнес которых опять закрывают на карантин. Вторая волна пандемии коронавируса ударила по стране несравнимо сильнее первой. Ежесуточный прирост выявленных случаев COVID-19 в Польше уже выше, чем в России, при том что населения там в три с половиной раза меньше. Рост заболеваемости пошел по экспоненте, под «ковидных» больных отдают Национальный стадион в Варшаве.

Ответственными за эпидемиологический провал считают власть. Таксисты, парикмахеры, рестораторы и просто недовольные перспективой повторной остановки экономики и самоизоляции обсуждают строительство баррикад.

Масштаб недовольства в Польше так велик, что многие наблюдатели говорят, что в стране сложилась революционная ситуация.



Стоп-кадр из видео в YouTube

После прихода к власти в 2015 году партии «Право и справедливость» Польша уже сталкивалась с самыми массовыми протестами со времен «Солидарности». Сотни тысяч поляков выходили против реформы Конституционного суда и первой попытки запрета абортов. Однако те чинные митинги 2016 года по выходным проходили в правовом поле и в целом укладывались в формат цивилизованной дискуссии политических оппонентов.

Сейчас градус ожесточения совершенно иной.

Блокируются дороги, оскверняются храмы. Власти выводят на улицы армию, протестующие объявляют себя второй «Солидарностью», «ПиС» - внутренними оккупантами, а Качиньского - новым диктатором Ярузельским (для активиста первой «Солидарности» Качиньского это смертельное оскорбление).

Впрочем, пока происходящее в Польше больше напоминает не забастовки «Солидарности» времен Польской народной республики, а украинский Евромайдан.

Та же буйная экспрессия с готовностью захватывать здания и палить противников, выражаемая симбиозом жителей крупных городов, носителей самых «прогрессивных» леволиберальных идеологий и глубоко консервативных крестьян из глубинки. Осталось только поджечь шины на Маршалковской, и станет совсем похоже.

Как тут не вспомнить, что Польша активно поддерживала оригинальный Майдан на Украине. Тот же Ярослав Качиньский с любопытством прохаживался по палаточному городку на Крещатике под портретами Степана Бандеры.

Каких-то 2–3 месяца назад Варшава пыталась «раскачать» такое же действо в Минске.

Тогда медиаиндустрия польского влияния на Беларусь напрямую управляла протестами через свои телеграм-каналы. Революции в Минске в итоге не произошло, зато «майдан» постучался в двери к польским политикам.

Есть в этом какая-то высшая справедливость.