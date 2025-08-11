Трамп назвал цель встречи с Путиным

Цель встречи с президентом России Владимиром Путиным — остановить конфликт на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет РБК.

«Я скажу ему: «Вы должны остановить эту войну», — сообщил Трамп.

По его словам, такая большая страна, как Россия, должна заниматься собственным развитием: «У них в России есть огромный потенциал, чтобы преуспевать».

Президент США назвал предстоящую встречу «пробной» и выразил надежду на конструктивный разговор, после которого он позвонит европейским лидерам. Он допускает, что встреча с Путиным может быть как «хорошей», так и «плохой». По словам президента США, он поймет, возможно ли заключить сделку, в первые две минуты встречи.

Трамп не исключил, что решит прекратить посреднические усилия, но в этом случае, по его мнению, урегулирования не произойдет. «Я могу уйти и сказать: «Удачи!» — и на этом всё. Могу сказать, что это не будет урегулировано. Есть те, кто считает, что Путин хотел всю Украину. Кстати, я один из них. Думаю, если бы не я, он бы сейчас даже ни с кем не разговаривал. Но я собираюсь с ним встретиться. Мы обсудим параметры [сделки]. А потом я позвоню президенту [Украины] Владимиру Зеленскому и европейским лидерам», — сказал американский президент.


В конечном итоге, говорит американский президент, он хочет организовать встречу лидеров конфликтующих стран — Путина и Зеленского. Глава Белого дома допускает, что в этой встрече может участвовать и он, «если будет нужно». «В конце концов, я заведу их обоих в комнату [для переговоров]. Может быть, я там буду, может, нет. И, я думаю, [конфликт] будет разрешен», — говорит он.

Президент США объявил, что хочет увидеть прекращение огня и «лучшую» сделку, которая может быть для обеих сторон. Трамп также анонсировал «некоторый обмен территориями» в рамках урегулирования. Он сказал, что США попытаются вернуть Украине часть территорий, и добавил, что сделка должна быть выгодна обеим сторонам.

Трамп встретится с Путиным на Аляске 15 августа. Об этом он объявил 8 августа, на следующий день после переговоров российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.08.2025, 23:20
    Гость: Лом

    Еврейские нацисты убивают Русских американским оружием на американские деньги, с целью отжать исконные Русские земли и уничтожуть Русских как нацию.
    Все что надо сделать что-бы остановит эту еврейскую войну - просто перестать давать нацистам деньги и оружие.

  2. 11.08.2025, 23:04
    Гость: Парацельс

    Появился мужик в доме!))
    Хрясь кулаком по столу - Кто в доме хозяин?
    И все сразу выпрямились - Вы, Ваше превосходительство! Так точно! Рады стараться Ваше-ство!

  5. 11.08.2025, 22:21
    Гость: Гость

    А почему такая большая страна, как США не занимвется собственным развитием? Может вам нужно "помочь" - взорвать Йеллоусто́н, к примеру? Ну потому что по-другому от вас не избавится. Знаете, если вы подорвете вулкан на Камчатке, к примеру, это никак не отразится на РФ. Но если русские подорвут Йеллоусто́н, то как вы думаете - во что превратится Америка? А они уже думают над этим...

Все комментарии (9)
