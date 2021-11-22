Подавление воли русских: запретит ли Госдума упоминание национальности преступников?

В Госдуме парламентарии Чечни выступили с инициативой против упоминания национальности преступников в СМИ. Через сколько лет живые тут будут завидовать мертвым?

Угроза полного исчезновения русского народа через каких-то пару десятилетий висит над нами дамокловым мечом. Это не горячечный бред «националистов» и не вой безответственного кликуши, а суровая реальность, высчитанная на калькуляторе социологами и демографами. Но, похоже, наших чиновников это не волнует, потому что они давно существуют (ведь полнокровной жизнью это сибаритство назвать нельзя) по волчьему закону «после нас хоть потоп».

Понятно даже дураку: если сейчас не поставить заслон гостям с юга, то вскоре, как говорится, живые будут завидовать мертвым. «Отцы же» народа, напротив, прилагают все усилия для того, чтобы мигрантам у нас жилось как можно вольготнее. Пресекаются на корню любые попытки «сеять рознь», хотя чаще всего это просто защита своего дома от посягательств оборзевшей своры. И вот новое прошибание дна — в Госдуме выступили с инициативой против упоминания национальности преступников в СМИ.

Такой законопроект поступил от парламентариев Чечни. «Предлагается ввести запрет на распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в пояснительной записке к документу.

Сенатор Андрей Клишас уклончиво ответил, что идея требует обсуждения, хотя, в целом, он ее поддерживает. Пресс-секретарь Дмитрий Песков и вовсе уклонился от обсуждения «Пока рано оценивать. Внесен документ, еще предстоит работа в профильных комитетах и так далее, пока это не тема нашей повестки дня», - сказал он. Зато мы помним, как быстро среагирвал Дмитрий Песков, когда «кровавая няня» Гюльчехра Бобокулова отрезала русской девочке голову, заявив, что будут пресекаться любые попытки внести в конфликт националистическую составляющую!

Против законопроекта ожидаемо выступил видный экономист Михаил Делягин. «У любого человека есть родители и национальность, а любая национальность связана с культурой поведения: в одних и тех же ситуациях представители разных культур поступают по-разному, - пояснил он «Взгляду». - Если бы человек в момент совершения преступления становился инкубаторским цыпленком, тогда подход, предлагаемый этим законопроектом, был бы справедлив. Но преступник до и после злодеяния остается тем же человеком. Поэтому эта инициатива содержательно неправильная».

По мнению Михаила Делягина, странная инициатива депутатов может прямо воспрепятствовать полноценной работе правоохранителей: «К примеру, ФБР имеет криминалистические данные по всем национальностям, вплоть до пуэрториканской преступности, которую они отличают от мексиканской. Внешне преступников не отличить, но они различаются по типу поведения. Данный законопроект – это способ дезорганизации работы правоохранительных органов. Можно предположить, что продвижение этого закона будет на руку этнической организованной преступности».

Также Делягин опасается, что возможный закон вызовет обратную реакцию: «Кроме того, в случае запрета указания национальности, в обществе цензурные этнонимы будут заменяться нецензурными. Уже сейчас некоторая часть общества вместо слова «кавказцы» использует слово «звери». Согласитесь, кавказцы – не звери, и они сами не хотят, чтоб их так называли», – заметил экономист.

Кроме того, по мнению Делягина, внесенный законопроект подпадает под статью 282 Уголовного кодекса о разжигании межнациональной розни, поскольку в общественном сознании создается ощущение того, что преступники пытаются обеспечить себе меньшую опознаваемость. «Думаю, сейчас многие честные и хорошие люди участвуют в провокации, поддерживая этот документ, в силу своих эмоций. И им нужно раскрывать глаза на суть обсуждаемого законопроекта», - подыдожил Михаил Делягин.

Также свое неприятие законопроекта засвидеьтельствовали депутаты Анатолий Вассерман и Алексей Журавлев из ЛДПР. ««Если перестать указывать национальности преступников, то массовое сознание начнет подозревать именно эти национальности во всех злодеяниях. А если упоминать национальности всех нарушителей закона – от русских до цыган, то реальная картина, скорее всего, покажет отсутствие какой-либо напряженности по этому вопросу», - сказал Анатолий Вассерман.

Ранее один из авторов законопроекта Магомед Даудов выступил с той же инициативой на уровне парламента Чечни. «Потому что это мешает влиятельным диаспорам и этническим общинам отмазывать «своих» бандитов и разваливать заведенные на них уголовные дела, - писал об этом обозреватель KM.RU Игорь Моисеев. - Опыт в этом деле у кавказских диаспор накоплен огромный. И диапазон воздействия на слуг Фемиды у них чрезвычайно широк – от банального запугивания судей и правоохранителей до заноса крупных взяток «чисто конкретным людям». А все телодвижения подобного рода любят тишину».

По мнению обозревателя «Завтра» Андрея Сошенко, инициатива чеченских парламентариев станет еще одним механизмом для подавления русских «Ведь кроме части вины самих русских, что не все из них сегодня являются собственно русскими, им не позволяют быть русскими либеральные процессы растворения их в «россиянстве», многочисленные диверсии против традиционной и классической культуры, безудержные миграционные потоки, «толерантные» тезисы, что у «преступности нет национальности», - пишет он. - Также – подавление воли русских посредством применением против них (почти исключительно только против них) «русских статей» УК № 280 и 282…»