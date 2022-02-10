Тараканы! «Еще громче! Трибьют»

Тараканы трибьют

Исполнитель: Разные, Название: «Еще громче! Трибьют», Стиль: кроссовер, Год: 2021

Среди панков «Тараканы!» являются рекордсменами в сфере издания трибьютов. Перед нами уже минимум третий. Исполнителей первого эшелона в этих работах искать, правда, не приходится, что очевидно и для самих музыкантов. Лет 10 назад лидер группы Дмитрий «Сид» Спирин самокритично иронизировал на своем творческом вечере, что, дескать, у «НАИВа» - трибьют, так трибьют, с группой «Агата Кристи», а у нас – P.P. Ska! К чести присутствовавшего в зале вокалиста последней, он не просто не обиделся, но и угостил дерзкого оратора стаканчиком виски. Что поделать — пиар нынче недешев, особенно — черный.

Зато «Тараканы!» дают фору своим трибьютируемым коллегам в плане креатива. Они первыми придумали сделать трибьют конкретному альбому - «Улица свободных». А в нынешнем проекте «Еще громче!» составители решили принципиально не ограничиваться приглашением в сборник артистов близких к себе жанров, намеренно делая ставку на сумятицу и разноголосицу. В итоге более-менее известных артистов здесь двое, и своей репутации они не посрамили.

Павел Пиковский представил приблюзованную версию с налетом электроники «Мешков с костями», вызвав массу негативных комментариев в «тараканьих» соцсетях. Но разве не так проникают в самое сердце? «Дайте Два» пожелали «Много телок и пива» - и это очень смешно слышать от лица представительницы прекрасного пола Людмилы Маховой. Но, в целом, понятно, чем группу могла привлечь именно эта песня: сочетанием энциклопедичности и здорового раздолбайства.

Тоскует по девушке и вокалистка проекта «Мира» в песне «Кто же теперь будет спать». Тут-то и проявляется та самая стилевая эклектика, которую анонсировали «Тараканы!». Пляжный синти-поп как нельзя лучше подходит для раскрытия фирменного мелодизма Сида. Примерно в таком же ключе сработала и «СтереоПолина» в «Силе одного».

Серьезный эффект неожиданности привнес гармонист Саня Болт. В его интерпретации «Поезд в сторону Арбатской» звучит не как реквием по недоступным субкультурам, а как жалобы посконного парня, не попавшего на масленичные гулянья. Слушая это невероятно органичное прочтение, невольно удивляешься, что, оказывается, можно было и так.

Подкупают своей непосредственностью и «Джинсы Тарковского», завоевавшие себе в интернете славу «Нирваны» для тиктокеров. В «Письме Бритни» они полностью деконструипрровали оригинал, поскольку вокалист признается, что он никакой не Дмитрий, живет в Санки-Петербурге и никогда не онанировал на Бритни Спирс. Забавно, что и сами «Тараканы!» некогда в том же самом альбоме «Страх и нерависть», откуда эта песня, проделали примерно тот же эксперимент (в своей, конечно, стилистике) над «Сашенькой» «Ва-Банка».

На этом сюрпризы, пожалуй, и заканчиваются, хотя и откровенно провальных номеров на диске не найти. Отрадно, что рэперы выбрали не поздние многословные творения «Тараканов!», а ранние акетичные вещи, вроде «Мне плохо с утра» (Midiblack) и «Дурной башки» (Pra(Killagramm)). А вот братья-панки «Азон» («Анестезия»), «Гребля» («В печь!») ничем особенным не удивляли, но и не расстраивали.

Дополнительный балл устроителям проекта за издание трибьюта на CD в стильном шестиполосном диджипаке. Далеко не все альбомы такого рода получают такое достойное воплощение, теряясь в итоге в сети и вызывая к себе тем самым закономерное отношение, как к чему-то необязательному.

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