«Черный кофе» (Дмитрию Варшаскому 60), 21 январь, 16 Тонн

16:24 17.01.2024

Большой юбилейный концерт легендарной хард-энд-хэви группы «Чёрный Кофе», приуроченный ко Дню рождения основателя коллектива, гитариста и вокалиста Дмитрия Варшавского, пройдёт в «16 Тонн» 21 января

В программу войдут такие нетленные хиты, как «Вольному — воля», «Владимирская Русь», «Жизни рассвет», «Светлый металл», «Это — рок!» и многие другие — они прозвучат в исполнении фронтмена Дмитрия Варшавского при участии ветеранов тяжёлого рока: Андрея Приставки и Александра Дронова.

«Черный Кофе» — это не ностальгия, а летопись российского рока. Их дебютный студийный альбом «Переступи порог» открыл официальную дискографию русскоязычного хэви-метал-рока и оказался самым успешным проектом «перестроечной эры». Только в первые месяцы продаж он разошелся по стране тиражом более 1 500 000 экземпляров. Аналогичный успех сопутствовал и следующему диску коллектива — «Вольному — воля». Группа давала десятки аншлаговых выступлений ежемесячно на протяжении нескольких лет, но... время шло, предпочтения слушателей менялись.

И только сейчас музыка hard' n' heavy обретает второе дыхание, и корифеи стиля, вроде «Чёрного Кофе», обретают новую жизнь.

Начало в 19.00.

