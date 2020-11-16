«Ситуация безысходности и тупика»: звезды хотят «отомстить» за отмены концертов бойкотом «голубых огоньков»

Много шума наделало предложение Валерия Меладзе отменить съемки «голубых огоньков» из-за безразличия власти к судьбе оставшихся без заработков артистов

Индустрия развлечений и так дышит на ладан, а новые ограничительные меры из-за пандемии COVID-19 угрожают ее добить окончательно. В ряде регионов России (например, в Ивановской области) концертные залы и театры с мартовской самоизоляции не открыты до сих пор. В Москве с этим попроще: «подпольные» концерты и всевозможные «дачники» проходили еще в июле, а в середине августа потихоньку стали проводиться музыкальные мероприятия.

Однако со второй половины сентября эпидемиологическая обстановка вновь стала ухудшаться. В этой ситуации выступления звезд либо отменялись самими организаторами из-за неретабельности или заболевших музыкантов, либо из-за точечного закрытия концертных площадок, не соблюдавших на мероприятиях санитарных мер. А с 13 ноября Сергеем Собяниным было введено возмутившее многих ограничение по 25% заполняемости залов. В этих условиях смогут позволить себе выступать, прямо скажем, немногие.

Негодованию многих артистов нет предела. Ведь, помимо прочего, они остались еще и без новогодних заработков, когда в прямом смысле слова «день год кормит». В распоряжении мэра Москвы четко прописано, что 31 декабря с 23.00 все развлекательные мероприятия строго запрещены. Но в этой ситуации возникает закономерный вопрос: что делать с новогодними огоньками.

Много шума наделало предложение Валерия Меладзе отменить съемки «голубых огоньков» из-за безразличия власти к судьбе оставшихся без заработков артистов. «Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января, - написал певец у себя в Инстаграме. - Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и так далее сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина».

Не отрицая необходимости метро, певец предложил обратить внимание и на культуру. «А новогодние концерты – это всего лишь развлечение, не являющееся первой необходимостью, - продолжает Меладзе. - Поэтому их решили отменить. Но без этих развлечений нет Нового года, нет позитива, нет ощущения праздника. И, когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остаётся ничего, кроме просмотра развлекательных программ по телевизору. А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни "Новогоднего огонька", ни музыкальных, ни развлекательных программ».

Подытожил свой эмоциональный пост Валерий Меладзе тем, что артистам хорошо бы попробовать бойкотировать «голубые огоньки» вовсе. Сделать это надо для того, чтобы «кто-то заметил, что целая отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, лишена работы уже в течение многих месяцев».

Пост Валерия Меладзе вызвал огромный ажиотаж, артиста поддержали множество коллег, среди которых — Иосиф Пригожин. «Артист один кормит огромное количество людей, - заявил продюсер Валерии Радио КП. - Россия - единственная страна, где на телевидении не платят артистам, которые, как крепостные, ради собственного продвижения песен бесплатно ходят на телик и плюс еще вкладывают в это свои деньги. Я за то, чтобы телевидение начало платить артистам за их участие в праздничных концертах. Это было бы хорошо и справедливо».

Предложение о монетизации телесъемок поддержал и Лев Лещенко. «Если телевизионные съемки проходят, так люди должны за это получать просто какие-то гонорары, вот и все», — пояснил он каналу 360.

А вот Михаил Боярский на этой волне вообще предложил «отказаться от съёмок в новогодних программах». «Тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч человек лишены работы уже в течение многих месяцев».

Правда, чуть позже Валерий Меладзе в интервью МК подчеркнул, что слово «бойкот», вынесенное в СМИ в заголовки, по отношению к его посту все же некорректно. «Я не призываю ни к какому бойкоту, я всего лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь «Огоньков» и других развлекательных программ, - подчеркнул певец. - Думаю, было бы грустно многим людям, особенно, когда закрыты все заведения, отменены развлекательные мероприятия, все вынуждены сидеть по домам и смотреть телевизор. А в телевизоре ничего нет, нет нас, артистов. Раз не замечают нас, наши проблемы, то я предложил представить такой перевертыш – пусть и в Новый год нас не заметят».

Однако Валерий Меладзе, мягко говоря, немного переоценил влияние новогодних огоньков на судьбы жителей России. В ответ на его инициативу обычные пользователи, уставшие от однообразия новогодних программ, начали распространять мнения в духе «наконец-то» и «главное — не спугнуть». «Лично я не против новогодних телешоу. Просто хотел бы видеть на них несколько другой состав артистов. Потому что наблюдать вот этот бесконечный набор эстрадной мафии Пугачёвых, Ротару, Киркоровых, Басковых, Леонтьевых, Николаевых и прочих уже просто тошно», – признался, например, Дмитрий Бессмертнов.

Теперь Меладзе говорит, что раз уж он выступил против «голубых огоньков» в этом году, то вряд ли сам примет в них участие: «Моему директору уже звонили, да, приглашали на традиционные новогодние программы, и конечно они будут. А вот пойду ли я - теперь не факт. Потому что теперь я должен как-то оправдывать свой пост. Понятное дело, что в нынешней ситуации меньше всего хотелось бы говорить о деньгах, но есть объективные приземленные вещи, которые обретают ситуацию безвыходности и тупика».

Скорее всего, инициатива Валерия Меладзе теперь так и повиснет в воздухе. Съемки «Голубых огоньков» уже начались. И в этой сфере, между прочим, сегодня не все так запредельно плохо. Канал НТВ обещает интересный новогодний выпуск «Квартирник у Маргулиса» с участием ведущих рок-групп. Ну и попса активизировалась — куда ж без нее! Так, Николай Басков у себя в соцсетях выложил пост, где он вместе с Юрием Гальцевым и Николаев Валуевым красуется в образах зайчиков из «Спокойной ночи, малыши!» «Ну что ж, череда новогодних съемок понеслась», — написал Басков под постом.

Что вы там говорили о пробивании дна?…

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