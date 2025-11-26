Евгений Ткачук захотел стать Майклом Джексоном на «Фандом Фесте»

Фестиваль «Фандом Фест ВКонтакте» прошёл 22 и 23 ноября на площадке Main Stage в Москве.

Каждый год посреди ноябрьской хмури в Москве на два дня возникает настоящий оазис яркой фантастической реальности, который помогает отрешиться от всех проблем. Креативная молодежь знает это, ценит и ждет. В результате «Фандом Фест» предсказуемо собрал безоговорочный аншлаг — 15 тысяч человек приобщились к этому празднику.

Костюмированная феерия не оставила равнодушными даже знаменитостей. Актер Евгений Ткачук, который сыграл главную роль в приключенческом фильме «Волчок», признался, что хотел бы появиться на фестивале в костюме Майкла Джексона. Сыгравший с ним в ленте юный артист Марк-Малик Мурашкин взахлеб делился впечатлениями от происходящего вокруг: «Я на «Фандом Фесте» второй раз, и в шоке от технических решений — появляется косплеер, на его плечах сидит вроле бы кукла, но в процессе она оживает и оказывается еще одним косплеером!»

Находкам участников фестиваля подивился даже писатель Сергей Лукьяненко, и сам обладающий неисчерпаемой фантазией. На «Фандоме» он представлял грядущий фильм «Смешарики. Сквозь вселенные», к которому написал сценарий. Автор «Дозоров» смотрел мультсериал с самого момента его основания вместе с подраставшим сыном, прекрасно знает характеры всех героев, хотел бы быть похожим на Кроша, но понимает, что ближе скорее к Кар Карычу. На «Фандом Фесте» Сергей Лукьяненко особенно порадовался героям славянской мифологии, высказав пожелание увидеть их в следующий раз еще в большем количестве.

Запрос на русскую тему сполна отработали создатели игры «Bylina». Представитель компании-разработчика — студии Far Far Games Игорь Илюхин — показал тизеры игры и дал собравшимся послушать песни из саундтрека к ней (тяжелого и этнического) который выйдет в виде отдельного цифрового альбома. Рассказал он и о комиксе «Сказ об Апраксии» приквеле к «Bylina».

О выходе фильмов «Чебурашка 2» и «Морозко» поведали на фестивале их авторы, которые подчеркнули, что старались соблюсти оптимальный баланс между книжными подробностями и современными наслоениями. В результате герои киносказок останутся любимыми и узнаваемыми, хотя для этого пришлось преодолеть ряд трудностей. Так, в сиквеле «Чебрашке» актеры сами выполняли все трюки, барахтаясь в водоемах и измазываясь с головы до ног шоколадом. Режиссер же «Морозко» выезжал со съемочной группой в феврале в Карелию, чтобы запечатлеть настоящую русскую зиму, но, как назло, там наступила оттепель, и пришлось ожидать подходящей погоды.

Разумеется, в полной мере была раскрыта на фестивале и азиатская тема. Чего только стоила невероятно интересная и содержательная презентация россйиско-китайского фильма «Черный шелк» - продолжения вышедшей в прошлом году ленты «Красный шелк». Несмотря на то, что сиквел выйдет лишь в 2027-м, его создатели уже точно знают, чего хотят. Если действие «Красного шелка» разворачивалось на Байкале и в поезде, то теперь основными локациями станут корабль и дирижабль. Шпионские страсти усилит появление в фильме реального исторического персонажа — разведчика Рихарда Зорге, предсказавшего дату начала Великой Отечественной войны. Его сыграет красавчик Максим Матвеев. Правда, биографической достоверности в экранном Зорге искать все же не стоит — по мнению продюсеров, в «Черном шелке» он будет скорее супергероем формата Капитана Америки.

Не обошлось и без традиционных конкурсов косплея и K-pop Cover Dance Champ. Программа конкурса косплея оказалась еще более урезанной по сравнению со вторым годом фестиваля, хотя изначально именно косплей был одной из ярких особенностей Фандом Феста в 2023 году. Когда смотришь на цифры – 163 косплеера боролись за призовой фонд фестиваля – кажется, что это ну очень много. Однако, когда понимаешь, что на каждый показ уходит от 1 до 2 минут, то в общей сложности понимаешь, что сценического времени для косплееров выделено очень мало, а ведь это не просто красивое хобби. За каждым костюмом стоит колоссальная работа ребят, а фестивалей, где можно показать свое креативное творчество и видение любимых фандомов не так и много. И если учесть, что фестиваль задумывался как семейное мероприятие, то урезать красивую «сказку» в угоду странной «болтологии» типа «тру-крайм» или «встреча с блогерами» по меньшей мере странно.

По сравнению с 2024 годом урезали программу и K-pop Cover Dance Champ. А вот здесь сокращение времени на кавердэнсеров более чем логично. В прошлом году их был явный переизбыток.

В общей сложности косплееры и кавердэнсеры разделили призовой фонд фестиваля в размере более 1 миллиона рублей.

Музыкальная часть фестиваля также отличалась разнообразием. На главной сцене выступили корейские айдол-группы EVERGLOW, DKB и The Last Live. Для последних это стал международный дебют. Они исполнили песни, которых ещё нет в записи. Первый альбом музыканты выпустят в декабре этого года.

А EVERGLOW не только порадовали одну из своих поклонниц, вызвав ее на сцену и подписав фан-плакат, но и обещанием вернуться с мини-туром в Россию в 2026 году.

Также для гостей фестиваля выступили Nomads и китайские исполнители Кай и WEIYI.

Китайский певец Кай буквально покорил российскую публику своей непосредственностью и продуманным до мелочей сетом. В каждом номере он выходил в новом костюме и с принципиально иной хореографической сценой, а пока участники его группы переодевались, на экране шли забавные презентационные ролики артиста. Настоящий фурор произвела песня Кая про кун фу, где боевые приемы продемонстрировали его танцоры, ну а многотысячный зал с удовольствием выкрикивал в положенных местах припевов задорные слоганы.

Впервые на фестивале представили одну из самых популярных мобильных MOBA-игр — Mobile Legends: Bang Bang. На Фандом Фест ВКонтакте вернулась Honkai: Star Rail — в зоне VK Play гости попробовали новую версию игры 3.7

Вместе с тем стоит отметить что внесценических активностей на Фандом Фесте также значительно поубавилось. Пропали интересные спонсорские стенды, книжные стенды заметно «уменьшились». Аллея авторов также не смогла порадовать разнообразием, какое было еще год назад. В итоге пространство первого этажа площадки оказалось очень свободным и посетителей развлекали несколько косплееров, выполнявших акробатические трюки на тросах.

Из определенных минусов стоит отметить установку лазеров на входе в зрительный зал площадки, что, учитывая маленький возраст некоторых посетителей, может быть просто опасно, так как лазеры могут вызвать повреждения глаз. Да, со стороны это выглядело красиво, но вот ходить постоянно через лазеры очень сомнительное удовольствие.

Также непонятным было решение устроить фуд-корт на улице при температуре около 0. Разгоряченные косплееры, посетители, попав на улицу, легко могут заболеть. Также посетители отмечали плохую организацию входа на площадку и работу гардероба после окончания фестивальной программы.

Понятно, что угодить всем невозможно. Но мы надеемся, что те, кто попали на фестиваль впервые, все же смогли его полюбить и обязательно придут в следующем году. Мы же с нетерпением будем ждать анонса Фандом Феста 2026 и надеяться, что он вновь вернется к той высокой планке, которую задал, впервые открыв свои двери в 2023 году и влюбив в себя огромное количество поклонников поп-культуры.

Фото: Ступникова Наталья



