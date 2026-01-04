Мадуро в декабре отклонил предложение США уйти в «позолоченное изгнание»
В конце 2025 года США предлагали Николасу Мадуро добровольно покинуть пост президента Венесуэлы и отправиться в «позолоченное изгнание» в Турцию, пишет РБК со ссылкой на газету The New York Times.
Один из собеседников издания, высокопоставленный американский чиновник, заявил, что отъезд Мадуро в Турцию мог стать частью сделки, предложенной 23 декабря 2025 года. Однако «мистер Мадуро яростно отверг этот план», добавил чиновник.
23 декабря, отвечая на вопрос одного из журналистов, президент США Дональд Трамп заявил, что Николасу Мадуро было бы разумнее добровольно уйти в отставку.
В середине ноября The New York Times сообщала, что Мадуро предложил США, что уйдет в отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода, однако Белый дом отказался дать отсрочку и потребовал немедленного ухода.
его конец, показанный по видео, об особой любви к нему арабов не свидетельствует. Мягко говоря.
Но так хреново, как сейчас, в Венесуэле не было никогда. Чавес сорвал все цветы своей революции -- поначалу, когда он национализировал западную нефтяную инфраструктуру, у него появилась масса бабла, и он действительно кинул много своему плебсу. Который его естественно боготворил. Плюс у него была неслабая харизма, почти фиделевского уровня. Но Мадуре пришлось платить по счетам -- то чавесовское бабло закончилось, а нового было взять неоткуда, западные нефтекомпании ушли со своими технологиями, а как самим разрабатывать тяжелую нефть, непонятно. Стало невыносимо хреново. Пришли китайцы, появилась надежда на это, но... мы ведь уже хорошо знаем китайских товарищей, их заботит только китайское благополучие. Для всех остальных они -- хищники пожестче американских. Венесуэльскую нефть качали, но Венесуэла с того имела гулькин этот самый... только и радости, что амерам досадно. Но эту радость на стол не поставишь.
Поэтму не думаю, что там может что-то измениться к худшему. Голодоморы не при капитализме случаются.
С чего ты взял, что кремль кто то спрашивал?
Он пулялся ракетами в сторону Японии и Америки, Трамп с ним поговорил -- Ким перестал. Теперь он сидит тихо, и ни во что не лезет. Трампу пофиг, какие порядки в какой стране -- была бы его воля, он и сам бы охотно пожизненным Отцом Народа стал, ему нравятся эти азиатские обожествления начальства. Но увы, не судьба. Ему нужно, чтобы не лезли в его политику, и не мешали Америке собирать планетарный оброк. Ким и не мешает -- так чего с ним ссориться?
А чего стоит бомба сама по себе -- спросите у покойного СССР. У того этих бомб было девать некуда, да каких! Одна Кузькина Мать чего стоила! А толку?
Да да... я помню когда-то так-же пытался вразумить ливийских дебилов. Они отвечали мол "ты не понимаешь, это другое, мы получили свободу..".
Я тогда сказал что ваша тн свобода, будет рабством и очередями за пособиями через 6 месяцев - так все и вышло.
"Свободы" им не хватало, зато теперь ее "много", свой невольнический рынок, единственный в Мире.
Люди дебилы, с этим ничего не поделаешь.
Военнослужащие США убили значительную часть охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро при его похищении. Об этом заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, передает РИА Новости.
«Преступление было совершено вчера, в субботу, 3 января, после того как была хладнокровно убита значительная часть его команды безопасности — военнослужащие и невинные граждане», — заявил Лопес.
Он добавил, что национальные вооруженные силы отвергают похищение президента страны и его жены Силии Флорес де Мадуро.
Ранее госсекретарь США Марк Рубио объяснил вторжение в Венесуэлу борьбой с наркоторговцами. Госсекретарь назвал произошедшее операцией правоохранительных органов, отметив, что это не вторжение и не оккупация. Рубио пообещал, что задержания танкеров с венесуэльской нефтью продолжатся