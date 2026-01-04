Мадуро в декабре отклонил предложение США уйти в «позолоченное изгнание»

16:45 4.01.2026

В конце 2025 года США предлагали Николасу Мадуро добровольно покинуть пост президента Венесуэлы и отправиться в «позолоченное изгнание» в Турцию, пишет РБК со ссылкой на газету The New York Times.

Один из собеседников издания, высокопоставленный американский чиновник, заявил, что отъезд Мадуро в Турцию мог стать частью сделки, предложенной 23 декабря 2025 года. Однако «мистер Мадуро яростно отверг этот план», добавил чиновник.

23 декабря, отвечая на вопрос одного из журналистов, президент США Дональд Трамп заявил, что Николасу Мадуро было бы разумнее добровольно уйти в отставку.

В середине ноября The New York Times сообщала, что Мадуро предложил США, что уйдет в отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода, однако Белый дом отказался дать отсрочку и потребовал немедленного ухода.