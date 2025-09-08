Владимир Бурдин «Любовь»

Владимир Бурдин «Любовь»

Исполнитель: Владимир Бурдин, Название: «Любовь», Стиль: аку-панк; Год: 2025

Егор Летов говорил, что все его песни о любви, а точнее о том, насколько ее мучительно не хватает. Примерно о том же и новый альбом infant terrible екатеринбургского рока Владимира Бурдина, но с поправкой на то, что здесь мы скорее имеем дело с некрологом по любви.

Заглавная песня является в альбоме и самой монументальной. Герой Бурдина провожает любовь без видимого сожаления, намеренно зацикливаясь на второстепенных подробностях, скрупулезно подсчитывая врагов и долги. В финале же и вовсе требует водки, снижая пафос заявленной темы.

Любовь у Владимира Бурдина становится уделом юродивых. Таким в эпоху ее оскудения на Земле явно не место, поэтому и умирает бесславно «Последний дурак» из соответствующей песни. Чтобы выжить, необходимо, чтобы кто-то «Обманул любовь». Наконец, верхом изгойства становится песня «Аллилуйя», написанная от лица еврея, которым, как известно, в России обычно живется несладко. «Нету хуже наказания, чем работать для еврея», - ерничает напропалую певец.

Закономерным образом в альбоме затрагивается привычная триада Вера — Надежда — Любовь. Очень символично, что им посвящена песня «В острог», которая кажется продолжением знаменитой бурдинской «В Сибирь». По пути в ссылку не выживает ни Любовь, ни Вера, и лишь Надежде удается сбежать и найти себе примют в избранных сердцах. Противоположную стратегию предлагал Дельфин: «Я без надежды убит — тоской навылет прострелен, потому что я надеялся, а не был уверен».

Неудивительно, что лишенному веры герою Бурдина не остается больше ни единого шанса. В связи с этим он вспоминает одну из своих самых мрачных песен «Я хочу есть», написанную еще в рамках группы «Смысловые Галлюцинации» и «Линию Маннергейма», которую никому так и не удается преодолеть,

Свою лепту в осмыслении понятия любви вносит в альбом постяонный соратник Владимира Бурдина Иван Ершов. Свою версию «Линии Маннергейма» он снабжает маршевым ритмом, а в «Любовь» добавляет жести, тяжести и шепота, очень артистично выкрикнув в конце: «Водки на все!» Возможно, ради этого возгласа альбом и затевался…

