Зеленский заявил, что не будет «дарить» России ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отверг возможность вывода украинских войск с территории Донецкой народной республики (ДНР), чего якобы требует российская сторона. 

«Мы ничего России дарить не будем», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, он обсудил с главой генштаба ВСУ «определенные шаги» на фронте и дальнобойные удары по России. По его словам, украинская армия якобы «каждые день-два» обстреливает объекты российской нефтяной промышленности, пишет Газета.RU.

О том, что Россия требует отказа Украины от притязаний на ДНР, 19 октября со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post. По данным издания, такое требование выдвинул президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. 

Журналисты утверждают, что на украинскую делегацию в Вашингтоне оказывали давление по поводу передачи России всей территории Донбасса. Также в материале говорится, что в обмен Украина якобы получит части Запорожской и Херсонской областей. В Кремле пока не комментировали эту информацию.

  1. 20.10.2025, 00:35
    Гость: Викинг

    У Китая тут нет ничего своего. Донбас под давлением Ильича включили в состав искусственно созданую территорию

  2. 20.10.2025, 00:21
    Гость: Кот Бегемот

    Они тихо вползли уже на вашу территорию. Официально от Урала до Владика два с половиной мульона узкоглазых. По неофициальным данным около десяти.

  3. 20.10.2025, 00:20
    Гость: хохотун

    КАкой верой?? Той, что придумали грязные, обрезанные арамеи на Ближнем Востоке? У тебя хоть что-то своё есть, нищий оборванец. И про Земли таже история.Куда ещё не шло Смоленск там, Новгород, а всё остальное не ваше. Ну, положим, отвоевали у тамошних племён, так они есть и запросто могут потребовать это назад.И будете сидеьб со своим языком между Псковом и Брянском.

  5. 19.10.2025, 23:59
    Гость: Гость

    Как это все-таки "неожиданно". Да как-то странно даже соглашатся на капитуляцию, пока российская армия не взяла хотя бы половину Киева. То есть до Днепра можно вообще не парится по этому поводу. И что с того? Им и Правобережной Украины вполне хватит для грабежа...

Все комментарии (12)
