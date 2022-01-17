Ешьте на здоровье! Мифы и реальность о питании в армейских столовых

17:58 17.01.2022

Несколько дней назад популярный врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов на своей странице в Instagram поделился информацией, что бутерброды с маслом и сыром очень вредны для организма

Комментаторы не обошли стороной это высказывание. Заступники приводили в пример своих родственников-долгожителей, каждое утро которых начиналось именно с бутерброда, называли его частью кетогенной диеты и даже убеждали в том, что в кусочек булки с маслом и сыром дают ежедневно в армии. Действительно ли это так, и какие ещё мифы существуют вокруг армейского питания?

Покидая родной дом, многие юноши беспокоятся о том, как их будут кормить в армии. В Сети найти нужную информацию получается не всегда, да и спросить недавно отслуживших старших товарищей могут не все. Поэтому солдатское питание для многих окутано тайнами и связано с мифами, которые необходимо развеять.

Вопреки высказываниям доктора Вялова, основное блюдо по утрам в воинских частях – это каша. Бутерброды с маслом если и дают, то не каждый день.

«Да, у нас в Мулино были бутерброды с маслом и сыром, иногда вместо них просто сыр давали и кусочек масла, который можно было в кашу положить. Если кто-то не ел такое, то просто питались кашей. Этого было вполне достаточно на завтрак», — рассказывает недавно отслуживший Дмитрий Черных.

Второй нюанс: В армии действует система «шведский стол». Упор в питании солдат сделан на белковую пищу и этому есть объяснение. Во-первых, военнослужащие потребляют продукты с умеренным количеством жиров и высоким содержанием белков. Такое питание благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Повара профессионального комбината готовят для солдат множество разновидностей мясных блюд, рыбу, дают молочные и кисломолочные продукты. Из-за высокой физической активности в течение дня военнослужащие должны набираться сил, а подобный рацион помогает заряжаться достаточным количеством энергии и способствует эффективному набору мышечной массы.

Также врач упомянул, что отказываться от бутербродов не нужно: животные жиры необходимо чередовать с растительной пищей, поскольку она помогает улучшать пищеварение и разгонять метаболизм. Для этого в рационе у солдат есть салат-бар, где можно взять разнообразные овощи и смешать их как душе угодно. Также молодым людям дают гарниры из круп, макаронных изделий и картофеля. Зимой для поддержания иммунитета в рацион армейцев включают лук и чеснок. Для комфортной работы пищеварения, в обед юношам обязательно готовят несколько вариантов супов.

Стоит отметить, что питание в армии разнообразное. В рацион солдат включают пельмени, вареники, кофе, разнообразные каши.

В современной армии солдаты больше не несут дежурства по кухне. Вся работа лежит на сотрудниках комбината. Мыть посуду, чистить картошку и другие овощи входит теперь в их обязанности.

Все «страшные» мифы об армейском питании — это только слухи и рассказы тех, кто служил в военных частях более десяти лет назад. Со временем всё изменилось, ведь сотрудники комбинатов питания заботятся о том, чтобы пища солдат всегда была вкусной, сытной и полезной.

