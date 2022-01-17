Ешьте на здоровье! Мифы и реальность о питании в армейских столовых
Комментаторы не обошли стороной это высказывание. Заступники приводили в пример своих родственников-долгожителей, каждое утро которых начиналось именно с бутерброда, называли его частью кетогенной диеты и даже убеждали в том, что в кусочек булки с маслом и сыром дают ежедневно в армии. Действительно ли это так, и какие ещё мифы существуют вокруг армейского питания?
Покидая родной дом, многие юноши беспокоятся о том, как их будут кормить в армии. В Сети найти нужную информацию получается не всегда, да и спросить недавно отслуживших старших товарищей могут не все. Поэтому солдатское питание для многих окутано тайнами и связано с мифами, которые необходимо развеять.
Вопреки высказываниям доктора Вялова, основное блюдо по утрам в воинских частях – это каша. Бутерброды с маслом если и дают, то не каждый день.
«Да, у нас в Мулино были бутерброды с маслом и сыром, иногда вместо них просто сыр давали и кусочек масла, который можно было в кашу положить. Если кто-то не ел такое, то просто питались кашей. Этого было вполне достаточно на завтрак», — рассказывает недавно отслуживший Дмитрий Черных.
Второй нюанс: В армии действует система «шведский стол». Упор в питании солдат сделан на белковую пищу и этому есть объяснение. Во-первых, военнослужащие потребляют продукты с умеренным количеством жиров и высоким содержанием белков. Такое питание благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Повара профессионального комбината готовят для солдат множество разновидностей мясных блюд, рыбу, дают молочные и кисломолочные продукты. Из-за высокой физической активности в течение дня военнослужащие должны набираться сил, а подобный рацион помогает заряжаться достаточным количеством энергии и способствует эффективному набору мышечной массы.
Также врач упомянул, что отказываться от бутербродов не нужно: животные жиры необходимо чередовать с растительной пищей, поскольку она помогает улучшать пищеварение и разгонять метаболизм. Для этого в рационе у солдат есть салат-бар, где можно взять разнообразные овощи и смешать их как душе угодно. Также молодым людям дают гарниры из круп, макаронных изделий и картофеля. Зимой для поддержания иммунитета в рацион армейцев включают лук и чеснок. Для комфортной работы пищеварения, в обед юношам обязательно готовят несколько вариантов супов.
Стоит отметить, что питание в армии разнообразное. В рацион солдат включают пельмени, вареники, кофе, разнообразные каши.
В современной армии солдаты больше не несут дежурства по кухне. Вся работа лежит на сотрудниках комбината. Мыть посуду, чистить картошку и другие овощи входит теперь в их обязанности.
Все «страшные» мифы об армейском питании — это только слухи и рассказы тех, кто служил в военных частях более десяти лет назад. Со временем всё изменилось, ведь сотрудники комбинатов питания заботятся о том, чтобы пища солдат всегда была вкусной, сытной и полезной.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ПИТАНИЕ солдат это то что реально изменилось в лучшую сторону в нынешней армии . Знаю точно сам служил раньше в С.А .и в Р.А. сейчас служат знакое и родные . информ. достоверная
Посмотрите внимательнее на фото и все поймете. Там в проходе остальные бойцы с интересом смотрят на съемку, которых не пустили, чтобы ничего не запачкали и не поломали. Даже поварешки ни одного нет на раздаче. Я когда служил наши были в командировке в Таманской образцовой дивизии. Там одна рота показательная в то время была. Все шик блеск. Наших разместили в обычной. Они взахлеб рассказывали какой там бардак. Запертая ружкомната, а в ней на полу в навал кучей каски, автоматы, противогазы, подсумки с рожками. Дневальный говорит рота на обед пошла, со стрельбища приехала. Да у нас старшина за такое отношение к оружию... Постановочное фото. Не красиво.
я так понял статья про детский сад-ясли...
а если война,не дай Бог!?
что тогда-где ваш комбинат будет?
как эти солдаты смогут выжить-мамкины сынки?
наверняка без холодильника умрут раньше,чем их подстрелят.
позорище а не армия!
кто такое придумал-кормить мамкиными супами новобранцев?
идиотизм!
короче-в случае войны выживут сельские,кто умеет картохи нарыть на чужом огороде,набрать незаметно яблок и наловить рыбы не привлекая внимания,изжарить на ветке и испечь в золе.
остальные будут ждать приезда комбината питания и выдохнут без боя.
пайков хватит на пару-тройку дней в окопах а на марше ими не прокормишся.
Посмотрел на фото раздачи - и упал :)
Служил в СС-тонии в 1978 году.Кстати,питалово было вполне себе неплохое.Да и в чайной можно было "догнаться" за копейки :)
/ведь сотрудники комбинатов питания заботятся о том, чтобы пища солдат всегда была вкусной, сытной и полезной
Ну просто-ах! Ах, как заботятся! Зачем это тиснули в статью, чтоб посмеяться?