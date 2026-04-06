Трамп пригрозил уничтожить Иран за одну ночь

Президент США Дональд Трамп утверждает, что американские военные способны уничтожить Иран за одну ночь, и это может случиться уже 7 апреля.

"Всю страну (Иран - ред.) можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра", - приводит слова Трампа РИА Новости.

Американский лидер ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.

В то же время Трамп заявил ранее, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку в понедельник 6 апреля. В воскресенье Трамп сообщил Axios, что США проводят "глубокие переговоры" с Ираном и что сделка может быть достигнута уже ко вторнику.

