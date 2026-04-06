Трамп пригрозил уничтожить Иран за одну ночь
Президент США Дональд Трамп утверждает, что американские военные способны уничтожить Иран за одну ночь, и это может случиться уже 7 апреля.
"Всю страну (Иран - ред.) можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра", - приводит слова Трампа РИА Новости.
Американский лидер ранее пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
В то же время Трамп заявил ранее, что Вашингтон и Тегеран могут заключить сделку в понедельник 6 апреля. В воскресенье Трамп сообщил Axios, что США проводят "глубокие переговоры" с Ираном и что сделка может быть достигнута уже ко вторнику.
Иран может уничтожить твоего хозяина за полдня,...
Вряд ли у амеров это получится, помнится Югославию бомбили два с половиной месяца непрерывно, более 10,000 вылетов. 1850 крылатых ракет "томагавк" на них выпустили. А вот Иран запросто может остановить на ближнем востоке вообще любую нефтедобычу, начав уничтожать кувейтские, саудовские и НПЗ и с нефтяными комплексами в Бахрейне. Портовую инфраструктуру, и израильцам тоже мало приятного будет.
Амеры имеют убытки уже 45 миллиардов баксов от своей же агрессии против Ирана. Что равняется годовому военному бюджету РФ, или двум годовым бюджетам такой страны как грузия. Это не говоря о том, что Трамп свою репутацию смешал с гуамо тем, что обманул Иран с переговорами и напал на их. Китай с ним уже разговаривать не о чём не будет, Китай отменил все встречи на высшем уровне с Трампом.
Израиль кроме убытков от иранских ракет, ещё получает каждые сутки убытки от своего же ПВО около 600..700 миллионов баксов, столько стоят пуски противоракет евреев и Иранским ракетам. А про арабесок в заливе и говорить нечего. Там наверное все наследные принцы уже седые от горя и переживаний. Амеры выставили их на убытки которые совокупно скоро превысят триллион баксов.
