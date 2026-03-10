семь пятниц «Этажи» (интернет-сингл)

Исполнитель: семь пятниц, Название: «Этажи», Стиль: поп-рок, Год: 2026

Группа «семь пятниц» существует с 2023 года, предлагая своим слушателям невероятно цепляющий танцевальный поп-рок с ленивым «кальянным» голосом. Название проекта может намекать на вечный праздник, который несут своим творчеством музыканты, и на некие ментальные расстройства героя, у которого семь пятниц на неделю. Нечто подобное как раз и происходит в песне «Этажи».

Что интересно, как таковых этажей в песне и нет. Возможно, под ними подразумевается поступенчатое построение текста, где подробности наслаиваются шаг за шагом, этаж за этажом. Герой как раз испытывает ментальное расстройство, в чем признается практически с порога. Распад его личности действительно тотален: он несет с собой боль, друзья страдают, а он сам переживает (нет не из-за них) из-за того, что его стрелы не могут достать до девушки, к которой он неравнодушен. Долго такой деструктив длиться не может: он сам признает, что ему осталось на этом свете буквально пару лет. Декаданс на полную катушку!

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
«Пусть нас убивают, сжигают вместе с коровами»: Ящура нет, но скот в Сибири уничтожают
Владислав Сурков © KM.RU, Игорь Варнавский
Песков прокомментировал слухи об отъезде Суркова из России
Масуд Пезешкиан © Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Кряжев
Президент Ирана потребовал репарации и гарантии для завершения конфликта
Какое из зол – меньшее?
Избранное
Как правильно ухаживать за волосами
Российский национальный оркестр устроил встречу живых и мертвых под Баха и Шуберта
«Введение российских миротворцев в зону армяно-азербайджанского конфликта я считаю серьезной политической ошибкой Путина»
Знакомство с армейской жизнью: в регионах продолжаются Дни призывника
Кипелов «Весы Судьбы»
«Экстремизм чистой воды»: вместо русских власти насадят «наличное» население из гастарбайтеров
«Пикник» устроил кругосветное путешествие не в опере венской, а в зале смоленском
Jimi Tenor Band, 13 сентября, «16 Тонн»
«Те, кто уничтожал медицину в России, готовят новую аферу, которая по своим масштабам затмит пенсионную реформу»
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью, или «Обещалки» постперестроечного периода
Может, нам лучше будет жить под властью роботов?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации