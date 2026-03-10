семь пятниц «Этажи» (интернет-сингл)

Исполнитель: семь пятниц, Название: «Этажи», Стиль: поп-рок, Год: 2026

Группа «семь пятниц» существует с 2023 года, предлагая своим слушателям невероятно цепляющий танцевальный поп-рок с ленивым «кальянным» голосом. Название проекта может намекать на вечный праздник, который несут своим творчеством музыканты, и на некие ментальные расстройства героя, у которого семь пятниц на неделю. Нечто подобное как раз и происходит в песне «Этажи».

Что интересно, как таковых этажей в песне и нет. Возможно, под ними подразумевается поступенчатое построение текста, где подробности наслаиваются шаг за шагом, этаж за этажом. Герой как раз испытывает ментальное расстройство, в чем признается практически с порога. Распад его личности действительно тотален: он несет с собой боль, друзья страдают, а он сам переживает (нет не из-за них) из-за того, что его стрелы не могут достать до девушки, к которой он неравнодушен. Долго такой деструктив длиться не может: он сам признает, что ему осталось на этом свете буквально пару лет. Декаданс на полную катушку!