Как власти будут выявлять тех, кто пользуется VPN: методичка Минцифры

© KM.RU, Алексей Белкин

С 15 апреля компании обязаны ограничивать доступ пользователям с VPN. Минцифры подготовило правила для платформ, как они должны выявлять пользователей с включенным VPN. Этим будут заниматься маркетплейсы, банки и магазины

Однако поиск клиентов, использующих VPN, оказался осложнен. Как будут выявлять пользователей сервисов, с чем возникнут проблемы и какие последствия будут для нас — в материале.

В чём дело


Минцифры попросило крупнейшие в России компании помочь с блокировкой VPN. Представителям бизнеса на прошлой неделе предоставили методичку, как самостоятельно выявлять и блокировать такие сервисы. По задумке Минцифры, эти меры позволят блокировать нынешние и будущие VPN.

С 15 апреля компании должны ввести ограничения для пользователей с включенными VPN, а также выявлять тех, кто пользуется такими сервисами. Те компании, сервисы которых продолжат работать при включенных у пользователей VPN, могут лишиться IT-аккредитации, которая дает право на льготы. Также их исключат из белого списка сервисов, которые должны быть доступны при отключении интернета, и уберут из списка ресурсов, обязательных для предустановки на гаджеты российских пользователей.

Как будут выявлять VPN


По информации Минцифры, больше половины всех устройств, которыми пользуются люди, — это смартфоны и планшеты с операционными системами Android и iOS. На этих устройствах установлено 80% приложений, которые помогают обнаруживать VPN. Поэтому, чтобы найти и заблокировать VPN (виртуальные частные сети), нужно начать с этих гаджетов.

«Внедрение проверок на устройства под управлением других ОС следует отнести к последующим более поздним этапам», — цитирует документ ведомства РБК.

Включен ли VPN на устройствах пользователей, будут проверять в 3 этапа:

  • Определять IP-адрес устройства и сравнивать его с теми IP-адресами, которые считаются российскими, а также со списком заблокированных Роскомнадзором IP-адресов;
  • Проверять использование этих сервисов на устройстве с собственного приложения (если оно установлено на том же устройстве);
  • Проверять использование VPN на устройствах под управлением операционных систем, отличных от Android и iOS (Windows, MacOS и др.).


К примеру, если страна или регион пользователя по IP-адресу не совпадут с российскими, или совпадут с ранее заблокированными РКН, или если будет выявлено, что у пользователя часто менялись страны, это будет признаком для блокировки. Однако такой признак всегда будет требовать подтверждения через второй или третий этап проверки.

Еще в материалах министерства указано, что осуществить второй этап проверки на устройствах iOS от Apple непросто, потому как «на iOS доступ к системным параметрам существенно ограничен». Это связано с тем, что у этой операционной системы политика конфиденциальности и безопасности предполагает, что все сторонние приложения изолированы и не могут собирать или изменять информацию, хранящуюся в других приложениях.

У Android ситуация проще: там легко можно отследить IP-адрес устройства, если он был изменен при помощи VPN.

Когда сложно выявить VPN


Помимо сложностей с iOS, в материалах министерства описан ряд ситуаций, когда выявление VPN затруднено или невозможно. Среди них:

  • VPN на роутерах. Если сервис настроен на пользовательском маршрутизаторе, на самом устройстве отсутствуют локальные артефакты, выявить VPN невозможно.
  • VPN в виртуальных машинах. Если сервис развернут внутри виртуальной машины, его выявление тоже затруднено.
  • Прокси-серверы. Их невозможно определить по базам, если они расположены у обычных интернет-провайдеров и имеют IP домашнего провайдера.
  • Split tunneling. Это режим, при котором через VPN направляется трафик только выбранных приложений, а остальной идет напрямую. В этом случае проверка по одной активной сети недостаточна.
  • CDN (сети доставки контента — специальные серверы, которые расположены ближе к клиенту и ускоряют загрузку контента) и глобальные сервисы могут искажать местоположение устройства без использования VPN.
  • Новые VPN-сервисы. Они появляются быстрее, чем обновляются репутационные базы IP-адресов.


Также Минцифры предлагает взимать дополнительную плату за использование VPN и даже наказывать по статье. Но это предложение пока не реализовано.

Справка: VPN (англ. Virtual Private Network) — это технология, которая позволяет устанавливать зашифрованное безопасное соединение в интернете через подключение к виртуальной частной сети. VPN выполняет 2 основные функции: скрывает подлинный источник подключения и шифрует соединение.

Источник: E1.RU
Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  06.04.2026, 21:48
    Гость: Гражданин СССР

    И как они собираются бороться с миллионами граждан,которые пользуются VPN со своих домашних ip-адресов? Роутера wifi у каждого дома есть. Идиоты. Только в России власть предпочитает бороться со своим населением..

Все комментарии (20)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации