Откуда взялась Матушка Зерновуха?

20:19 27.03.2021

Посватался к ней парень из соседней деревни, да не люб он оказался Земиславушке. Настойчивый жених готов был силой взять возлюбленную. И тогда решила она спастись от нелюбимого — ударилась оземь и обернулась гречишным зерном. С той поры селяне в память о гордой красавице стали шить куклы-обереги, которые начиняли гречкой, считавшейся в те времена символом сытости, достатка и даже богатства.

Сказание

По другой версии, матушка Зерновуха — это дочь Зернича, помощника Ярилы. Ее отец был призван наблюдать за тем, чтобы зерна в положенный час прорастали, своевременно поспевали и не осыпались в землю, а попадали в закрома. Мать Зерновухи — Гречуха, женский дух полей, засеянных гречихой. У Зерновухи есть братья: Спорыш — дух изобилия, семян и всходов, Житнич — покровитель жита, и Страдич, ответственный за сбор урожая. Любимица родителей Зерновушка не столько должна следить за порядком на полях, сколько... радовать своим видом и песнями селян, чтобы крестьянский труд не казался им таким тяжелым.

И в самом деле, стоило матушке Зерновухе появиться на полях, как земле дельцы распрямляли спины и улыбались. Чаще всего Зерновушка являлась людям в виде молодой женщины, голову которой украшал венок из спелых колосьев и полевых цветов. Длинные волосы цвета зрелой соломы и сарафан, расшитый соцветиями гречихи, свободно развевались по ветру, ножки же, обутые в легкие сапожки, едва касались земли, настолько невесома была Зерновуха. Некоторые замечали за ее спиной золотые крылья...

Поверья

Наши предки считали, что матушка Зерновушка намного ближе к ним, чем боги, что они могут свободно говорить с ней, просить о чем-либо. Она была «своя», понимающая, а потому всеми силами помогающая. Чаще всего народ обращался к Зерновухе в день ее рождения, им считается день весеннего равноденствия (21 марта). Крестьяне выходили в поле, расстилали на земле праздничные расшитые полотенца, на которые выкладывали дары — хлеб, пироги, каши, колосья и зерна, среди которых преобладали гречка, пшеница и ячмень (оставляли подношение на ночь, а поутру собирали то, что осталось, и скармливали домашним животным). На поле пели песни, так называемые заклички: «Матушка Зерновушка, хвалу тебе посылаем, на поля наши призываем. Ты приди-приди к нам, милая, прилети на помощь, златокрылая, присмотри за нашими посадками, чтобы жили в счастье и достатке мы. Пусти тепла да дождичка на новинку, да на всю весну, да на лето сухое, да на жито ядрено. Гой, слава тебе, матушка! Гой, слава тебе, Зерновушечка».

А чтобы год действительно был счастливым, наши предки шили тряпичных куколок-крупеничек, начиняли их зерном и рассаживали в разных уголках дома. Считалось, что такой оберег спасет в неурожайные, скудные годы, сохранит лад в семье и явится залогом лучшего будущего.

И в наши дни старинный обряд соблюдают и хозяева больших земельных угодий, и владельцы небольших участков, а то и просто скромных цветников. В любом случае нелишне будет выйти весной (идеально 21 марта, но можно и в другой день) на свой участок или в поле и обратиться к Зерновухе со старинной «закличкой» (см. выше) или с таким заговором: «Матушка Зерновуха, прошу земли как пуха, дождичка в меру, в лучшее веру, урожая щедрого, жития безбедного. Жду от тебя, Зерновушка, благодати — от рассвета до заката, принимай мои дары! Слава тебе, матушка, слава тебе, щедрая». Во время чтения заговора выкладывайте на землю принесенные с собой пироги, крупы, хлеб. Оставьте все там, где положили.

К Зерновухе можно обращаться и в тех случаях, когда пошатнулось материальное благополучие, понадобились деньги на важные покупки и т.д. Наберите в ладонь зерен, посмотрите на изображение Зерновушки и скажите на зерно: «Матушка Зерновуха, перемели зерно в муку белую, отправь с посланием к богам птицу смелую, чтобы она в небеса устремилась, а мое слово в жизнь воплотилось». После этого высыпьте зерна птицам. Как только они начнут клевать, скажите: «Сотни слуг, Зерновуха одна, много богов, она им верна. Льются благодати небесные своим чередом каждой весной. Просыплется благо золотым зерном. Золото то не зернышком является, а денежкой живой в кошеле поселяется. Злато-серебро не волком ко мне бежит, а птицей звонкою стремглав летит. Аминь».

Разворачивайтесь и уходите не оглядываясь. Это очень сильный заговор, поэтому вы очень скоро заметите, что ваше материальное положение улучшилось.

