Обзор KIA Optima и отзывы реальных владельцев

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Киа Оптима имеет несколько поколений. Последние выпуски имеют меньше недостатков, чем предыдущие

Все положительные и отрицательные стороны лучше всего выявлять по реальным отзывам владельцев. Это позволяет получить достоверную информацию о плюсах и минусах автомобиля.

Интерьер



Внешний вид Киа Оптима по отзывам владельцев соответствует стоимости.

Что выделяется:

• неплохая подгонка деталей;

• хорошее качество покраски и лака;

• внешний вид;

• наличие спортивных черт.

У интерьера технологичный вид, но он не спасает от отрицательных характеристик. Одной из них будет некачественный ближний свет, что приводит к уменьшению обзора и появлению мертвых зон.

Дизайн авто удачен, что способствует популярности серии. Отзывы не показывают негатива по этому аспекту.

Комфорт для водителя и пассажиров



У kia optima отзывы не указывают на проблемы с салоном и комфортностью. Наоборот этот момент вносится к числу преимуществ.

Особенности:

• просторный салон, подходящий для размещения даже крупного человека;

• хорошая и удобная посадка на водительском сиденье;

• удобное размещение управления;

• наличие различных технологий;

• приборная панель не имеет резких цветов;

• высокое качество отделочных материалов.

Среди отрицательных черт выделяют не всегда качественную сборку и подгонку деталей внутри салона. Отрицательным явлением будет ухудшенная шумоизоляция арок по сравнению с частью конкурентов.

Багажник достаточно просторный и места много, но имеется узкий проем за счет крупных петель.

Широкая комплектация дает улучшить свой комфорт.

Отзывы о характеристиках автомобиля



У модели основные недостатки проявляются уже при работе АКПП. Запоздалые передачи замечают при автоматике с двигателем на 2 л. Мощность будет недостаточно высока для комфортного обгона на трассе. У более мощной версии проблемы исчезают. На GT или 2.4 литра работа автомата становится плавной и незаметной.

Двигатели на 2 и 2.4 литра имеют мощность в 245 и 188 лошадиных сил соответственно. Этого хватает для длительной езды по трассе. Особенно это касается первого варианта с наличием обычного впрыска и турбо. Этих характеристик хватает для автобанов, но явно недостаточно для отечественных дорог.

Расход топлива будет демократичным и составляет 6-7 литров АИ-95 в городской черте. В условиях плохой дороги расход возрастает до 11 литров при спокойной езде.

Ускорение авто до 100 км/ч возможно за 9-10 секунд.

Характеристики положительные, но стоимость завышена. Но эта проблема особенность всего класса.

Поведение Киа Оптима на дороге

У машины хороший уровень энергоемкости с отработкой незначительных неровностей.

Нюансы поведения:

• жесткая подвеска, что дает ощутить на себе все неровности;

• уверенное сцепление с дорожным полотном с минимальным креном;

• наличие чувства колеи;

• резкое управление рулевого характера даже при переходе на «спорт»;

• при дорожном просвете в 155 сантиметров авто кажется ниже. Это связано со слабыми пружинами и касается задних элементов.

Если сзади посадить двух пассажиров, то машина просядет, что сказывается на управляемости.

Во время полной модернизации и выпуска 4 поколения автомобиль сделали адаптированным к российским условиям, но большинство изменений не принесли водителям облегчения. За дорогой приходится следить и не наезжать на неровности. При игнорировании факторов машина будет трястись и хуже реагировать на действие владельца.

Проблемы в эксплуатации



У Киа есть много проблем в эксплуатации, проявлявшихся еще во время первых версий. Не все из них были впоследствии исправлены. Основные недостатки и решение:

• масло протекает через уплотнительную часть крышки или заглушку муфты. Необходима замена детали на модифицированный вариант у дилера. Самостоятельный ремонт не подходит;

• приводной вал вибрирует. Требуется сменить детали;

• протекает нижний быстросъемный патрубок у радиатора охлаждения. Смена запчастей;

• наличие трещин на поверхности патрубка воздухозабора. Этот момент характерен для авто 2016 и 2017 года с 2-х литровым двигателем из-за недостаточной прочности. Решением будет замена детали на новую версию;

• сгорание резистора, который необходим для сниженной скорости работы вентилятора, частая проблема у моделей, выпускаемых до 2018 года включительно. Элемент заменяют на его модифицированную версию, которая меньше подвержена вибрациям;

• после пробега в 60 тысяч км максимум проводится смена прокладок и проверка катализатора. Машина очень требовательна к маслу;

• дизельная версия с МКПП имеет проблемы со сцеплением. Это относится к старым версиям с нерегулируемым главным цилиндром. По современным моделям с АКПП трансмиссия не вызывала нареканий у водителей. Единственным исключением будет необходимость замены ингибитора после пробега в 100000 км. В противоположном случае могут ощущаться резкие толчки;

• ходовая – это проблемное место автомобиля. Частым минусом будет стук при управлении. Это связано с износом опорных втулок рулевой рейки.

Главное проблемой эксплуатационного типа будет необходимость постоянного ухода за автомобилем, который не отличается неприхотливостью. Бережное отношение позволяет увеличить пробег почти в два раза и сохранить хороший внешний и внутренний вид длительное время. Для Киа Оптима подходят только родные запчасти.

Все минусы Киа Оптима



Все минусы модельного ряда можно объединить в один перечень. Разработчики не первый год утверждают, что все проблемы решены, но это не совсем верно. Список минусов:

• жесткая подвеска. Это приводит к чувствительности авто на неровной дороге;

• нет плавности хода;

• проблемы с ближним светом. Особенно этот момент проявляется при переключении на дальний. Возникают мертвые зоны, и уменьшается обзор;

• шумоизоляция в салоне плохого качества даже с учетом нововведений;

• вибрация передается на торпеду и руль даже на небольших выбоинах;

• плохая управляемость на дороге;

• авто предназначено строго для городских условий и качественных дорог, что не дает ему стать универсальным вариантом;

• быстрый износ ходовой части и рулевого управления;

• нарекания по работе двигателя при малом количестве масла;

• необходимость постоянного ухода;

• износ пластика и кожи в салоне;

• небольшой пробег при отсутствии ремонтных и обслуживающих процедур у дилера.

Минусов и отрицательных качеств много, но их нивелируют благодаря бережному отношению и постоянному обслуживанию. В отличие от предыдущих поколений новая версия будет более надежной за счет улучшенных характеристик и меньшего количества брака.

Достоинства



У Киа Оптима есть ряд достоинств, которые выделяются всеми водителями. Среди них:

• объемный багажник на 510 литров;

• много свободного места в салоне;

• повернутая к водителю консоль с управлением и удобное расположение всех устройств;

• возможность получить полную комплектацию;

• современное технологическое оснащение;

• достаточный уровень мощности для городской езды;

• комфортный салон с привлекательным дизайном;

• внешний вид машины, по которому модели могут соперничать с японскими и европейскими аналогами;

• цена относительно своей категории и комплектации.

Как показали отзывы, автомобиль современен и достаточно притягателен для владельцев в своей категории. Не малую роль играет спортивный дизайн машины и экономичный расход для своего класса.

Отзывы владельцев KIA Optima



Для выявления характеристик и качеств Optima просматривают реальные отзывы.

Игорь, Москва

«По сравнению с ранними сериями новая модель GT значительно лучше по своим качествам. Но лично для меня она все равно остается городской машиной. Нареканий и проблем нет, но на проселочную дорогу и за город лучше не выезжать. Сразу пропадает весь комфорт и придется потом менять подвеску».

Максим Валерьевич, Казань

«Среди плюсов бросается в глаза комплектация и внешний вид. Салон удобный и просторный. С моим ростом в 190 см нет стеснений и все под рукой. Качество ощущается сразу. Корейский автопром хорошо потрудился и устранил много недостатков. Отрицательные качества тоже есть. Большинство несерьезно, но если забудешь про масло, то придется менять двигатель. Для ровных дорог недостатков при управлении нет. А вот на неровном покрытии руль лучше не отпускать».

Виталий, Санкт-Петербург

«Раньше была Оптима 2012 года. Ничего значительного по недостаткам и преимуществам сказать не могу. Обычная иномарка с большим пробегом на момент покупки. Сейчас пересел на 4 поколение. Вот здесь уже почувствовал разницу. Комфорт ощутим во всем. Проблемы возникали только с ходовой, но после ремонта в сервисе больше поломок не было. Обслуживание машины довольно дорогое, но это мелочи по сравнению с капремонтом. Капризная техника, хоть и со своими плюсами».

Роман Сухов, Владивосток

«Недавно приобрел последнюю модель и ничего критичного не заметил на данный момент, если не считать шума в салоне, дрожащего руля на быстрой езде по нашим дорогам. Комплектация устраивает, но за многое, включая подогрев стекла, придется доплатить. В совокупности машина мало уступает японскому автопрому, но цена все равно завышена с учетом недостатков в управлении и качестве некоторых деталей. Если не относиться к машине, как к отечественным моделям, то можно долго и комфортно ездить без ремонта и большой траты бензина».

Фото: KIA

