Лукашенко рассказал, почему не помогает России в СВО

17:17 8.08.2025

Вступление Белоруссии в конфликт на Украине может привести к появлению войск НАТО в зоне боевых действий. Об этом в интервью журналу Time заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Россия прекрасно понимает, что если мы ввяжемся в эту войну открыто, мы больше будем иметь проблем. У нас 1 500 км границы с Украиной. <...> Россия понимает, что нам будет сложно эту границу удержать с учетом того, что не только украинцы против нас будут на 1 500 воевать, это будет повод ввода в Украину вплоть до натовских войск», — приводит его слова Газета.RU.

В случае такого развития событий, считает Лукашенко, НАТО будет «ракетами молотить» Белоруссию.