Лукашенко рассказал, почему не помогает России в СВО
Вступление Белоруссии в конфликт на Украине может привести к появлению войск НАТО в зоне боевых действий. Об этом в интервью журналу Time заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Россия прекрасно понимает, что если мы ввяжемся в эту войну открыто, мы больше будем иметь проблем. У нас 1 500 км границы с Украиной. <...> Россия понимает, что нам будет сложно эту границу удержать с учетом того, что не только украинцы против нас будут на 1 500 воевать, это будет повод ввода в Украину вплоть до натовских войск», — приводит его слова Газета.RU.
В случае такого развития событий, считает Лукашенко, НАТО будет «ракетами молотить» Белоруссию.
Да..его даже 2020-ый год ничему не научил.Необучаемый.
Бред говорит.Запад давно всем чем может помогает украине,с 2014 года.В том числе и различными спецназами и волонтерами.А Лукашенко сажал в тюрьму белорусских добровольцев Донбасса.Ким Чен Ын честный человек,а Лука-лукавый.
Ким помог бескорыстно? Вы уверены? А я уверен в другом- Ким получил от России важнейшие военные технологии. На дурачка он не похож. Вот за это он России и помогает.
И ему никто не поможет.
"брат" и "вассал".