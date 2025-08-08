Лукашенко рассказал, почему не помогает России в СВО

Вступление Белоруссии в конфликт на Украине может привести к появлению войск НАТО в зоне боевых действий. Об этом в интервью журналу Time заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Россия прекрасно понимает, что если мы ввяжемся в эту войну открыто, мы больше будем иметь проблем. У нас 1 500 км границы с Украиной. <...> Россия понимает, что нам будет сложно эту границу удержать с учетом того, что не только украинцы против нас будут на 1 500 воевать, это будет повод ввода в Украину вплоть до натовских войск», — приводит его слова Газета.RU.

В случае такого развития событий, считает Лукашенко, НАТО будет «ракетами молотить» Белоруссию.

  2. 08.08.2025, 23:26
    Гость: Ceburec

    Бред говорит.Запад давно всем чем может помогает украине,с 2014 года.В том числе и различными спецназами и волонтерами.А Лукашенко сажал в тюрьму белорусских добровольцев Донбасса.Ким Чен Ын честный человек,а Лука-лукавый.

  3. 08.08.2025, 21:56
    Гость: Лучезар

    Ким помог бескорыстно? Вы уверены? А я уверен в другом- Ким получил от России важнейшие военные технологии. На дурачка он не похож. Вот за это он России и помогает.

