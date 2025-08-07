Российский суд признал оскорбительным слово «хохлы»

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ оштрафовал на 10 тыс. руб. по обвинению в возбуждении ненависти по национальному признаку местную жительницу Евгению Занданову, которая писала в группе в мессенджере комментарии, используя слово «хохлы», сообщает РБК.

Согласно материалам дела, Занданова вступила в перепалку в групповом домовом чате в Viber с человеком по фамилии Ищенко. Она оставила несколько сообщений, адресованных Ищенко, в частности «Вы все хохлы подлые», «Так хохлы всегда так лают, а потом за спиной тебя об......» и другие.

Суд квалифицировал сообщения Зандановой по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) как «действия, направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенные публично». И постановил оштрафовать ее на 10 тыс. руб.

Занданова обжаловала штраф в Верховном суде Бурятии, но тот оставил решение без изменений.

  2. 08.08.2025, 01:19
    Гость: правильно,давно пора на деле применять статью 282 УК РФ

    УК РФ Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
    Действия, направленные на
    возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет":

    а) лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей или статьями 280 и 282.4 настоящего Кодекса;

    б) сопряженные с оправданием или пропагандой применения насилия либо угрозы его применения,

    НаЧИНАТЬ НАДО СО СТУДИИ ВЛАДИМИРА Соловьёва.
    а то СМИ уже расчеловечили "дорогих россиян

  3. 08.08.2025, 01:11
  4. 08.08.2025, 00:12
    Гость: профессионал

    Украинцы ещё и похуже русских называют: "москали, кацапы" и суд почему-то об этом молчит. Не правосудие а кривосудие какое-то.

