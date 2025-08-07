Российский суд признал оскорбительным слово «хохлы»

20:00 7.08.2025

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ оштрафовал на 10 тыс. руб. по обвинению в возбуждении ненависти по национальному признаку местную жительницу Евгению Занданову, которая писала в группе в мессенджере комментарии, используя слово «хохлы», сообщает РБК.

Согласно материалам дела, Занданова вступила в перепалку в групповом домовом чате в Viber с человеком по фамилии Ищенко. Она оставила несколько сообщений, адресованных Ищенко, в частности «Вы все хохлы подлые», «Так хохлы всегда так лают, а потом за спиной тебя об......» и другие.

Суд квалифицировал сообщения Зандановой по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) как «действия, направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенные публично». И постановил оштрафовать ее на 10 тыс. руб.

Занданова обжаловала штраф в Верховном суде Бурятии, но тот оставил решение без изменений.