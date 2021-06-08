«Пикник» попрощался с «Прикосновением» и помог одаренным детям

Группа «Пикник» сыграла прощальный концерт своего тура «Прикосновение» в конце мая в столице Башкирии

«Пикник» - одна из самых активно гастролирующих групп России. И хотя недавние всем известные эксцессы внесли сумятицу и в ее концертный график, сейчас группа уже потихоньку добирается даже до довольно отдаленных уголков страны. Знойным днём 29 мая «Пикник» доехал до Уфы, перевернув еще одну запоминающуюся страницу своей истории.

Антураж башкирской столицы весьма располагал к прощанию с визионерским шоу «Прикосновение». Бескрайняя Белая река служила живой иллюстрацией к песне «Без берегов». Кусачие собаки, охраняющие подступы к самой древней уфимской деревянной постройке - Дому-музею писателя Сергея Аксакова, помогали глубже вникнуть в смысл песни «Злая кровь».

Национальный герой Салават Юлаев, парящий на своем каменном коне прямо в лазурных башкирских небесах, навевал мысли о спасении мира. Об этом же самом повествовал и показанный перед концертом короткометражный немой фильм «Дочь сфинкса», где девушка-боец и тайный шпион отважно прокладывали портал прямо из Северной Пальмиры в Уфу.

Запросто блуждая между мирами, группа «Пикник» умеет пророчествовать. Герой песни «Парню 90 лет», рассекающий по экрану в жёлтых шароварах, так же свеж и неугомонен. Но один из возможных прототипов «парня» Александр Зацепин, отметивший на днях уже 90 лет, однако даст фору и ему. Те, кто видели композитора в «Вечернем Урганте», соврать не дадут…

Семантику программы «Прикосновение» коллектив отрабатывал настолько добросовестно, что в каждом городе, где она игралась, музыканты давали местным жителям возможность не просто прикоснуться к «пикниковской» магии, но и самим поучаствовать в ее создании. Уфимский саксофонист сыграл в песнях «Мы как трепетные птицы» и «Немного огня», а в «Прикосновении» на сцене появилась целая башкирская шоу-группа в нарядах хиппи.

Внутри же сценического действа понятие «прикосновения» сродни «синергии». Бас-гитарист Марат Конченный исполнял интригующим низким голосом вокальные партии в свежем «Колдуне». Барабанщик Леонид Кронос пробовал себя в роли фронтмена в заглавной песне программы. Многоликий Игорь Васильев в костюме Человека-вертолета соприкасался со зрителями «Празднике», устраивая с ними ритуальный обмен именными «пикниковскими» флагами.

В качестве бонуса «Пикник» дал возможность прикоснуться к настоящему искусству и детям, приняв участие в акции «Подари детям музыку». Эдмунд Шклярский сотоварищи пригласили на сцену Настю Михайлову с Назаром Голубковым и вручили маленькие гитары обоим одаренным малышам. Для кого-то из музыкантов последнее выступление тура (так называемый «зеленый концерт») дает повод поглумиться друг над другом, а вот «Пикник» предпочел поддержать тех, для кого подобные туры, надеемся, впереди.