«Воскресение» (первый акустический тур), 18 ноября (и другие даты), Оренбург, ДКиС «Газовик» и другие города
«Воскресение» — это не просто группа, это символ эпохи, олицетворение таланта и непревзойденного мастерства, объединяющее миллионы сердец уже 46 лет! Легенда, которая прошла через испытания времени, сохранив свою силу, искру и неповторимый дух. Сегодня мы продолжаем писать свою историю — и этот тур — яркое подтверждение тому.
50 дней в пути, 40 городов и тысячи километров — все это для того, чтобы каждое выступление стало ярким и незабываемым событием.
????В следующем году мы продолжим наш акустический тур, чтобы вновь и вновь наполнять сердца любовью и вдохновением. Вместе с вами мы создаем настоящий музыкальный праздник. Обязательно найдите свой город в афише и приходите на наш концерт.
Группа «Воскресение» уже в пути — встречайте!
10 октября - Самара, Окружной Дом Офицеров
11 октября - Ульяновск, ДК Губернаторский
13 октября - Киров, Вятская филармония
14 октября - Пермь, ДК им Солдатова
15 октября - Челябинск, Театр оперы и балета
16 октября - Уфа, ГКЗ «Башкортостан»
18 октября - Оренбург, ДКиС «Газовик»
19 октября - Магнитогорск, Театр оперы и балета
21 октября - Екатеринбург, ККТ «Космос»
22 октября - Нижний Тагил, ДК им Окунева
23 октября - Курган, Филармония
24 октября - Тюмень, ДК «Нефтяник»
25 октября - Омск, Филармония
26 октября - Томск, Театр драмы
27 октября - Барнаул, Музыкальный театр
29 октября - Новосибирск, ДК Железнодорожников
30 октября - Кемерово, Музыкальный театр им. Боброва
31 октября - Новокузнецк, Театр металлургов
1 ноября - Абакан, Хакасский национальный театр Топанова
3 ноября - Красноярск, Театр оперы и балета
5 ноября - Братск, ТКЦ «Братск-Арт»
9 ноября - Чита, Забайкальская краевая филармония
10 ноября - Иркутск, Драмтеатр им. Охлопкова
13 ноября - Владивосток, Феско-холл
14 ноября - Хабаровск, Городской дворец культуры
15 ноября - Комсомольск-на-Амуре, Театр драмы
17 ноября - Петропавловск-Камчатский, КГАУ «Камчатский театр драмы и комедии»
29 ноября - Москва, Мумий Тролль Music Bar
14 декабря - Санкт-Петербург, клуб «Космонавт»
