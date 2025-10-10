«Воскресение» (первый акустический тур), 18 ноября (и другие даты), Оренбург, ДКиС «Газовик» и другие города

18:47 10.10.2025

Группа «Воскресение» отправилась в свой первый акустический тур — это грандиозное музыкальное путешествие, которое охватит всю страну: от Москвы до Петропавловска-Камчатского

«Воскресение» — это не просто группа, это символ эпохи, олицетворение таланта и непревзойденного мастерства, объединяющее миллионы сердец уже 46 лет! Легенда, которая прошла через испытания времени, сохранив свою силу, искру и неповторимый дух. Сегодня мы продолжаем писать свою историю — и этот тур — яркое подтверждение тому.

50 дней в пути, 40 городов и тысячи километров — все это для того, чтобы каждое выступление стало ярким и незабываемым событием.

????В следующем году мы продолжим наш акустический тур, чтобы вновь и вновь наполнять сердца любовью и вдохновением. Вместе с вами мы создаем настоящий музыкальный праздник. Обязательно найдите свой город в афише и приходите на наш концерт.

Группа «Воскресение» уже в пути — встречайте!

10 октября - Самара, Окружной Дом Офицеров

11 октября - Ульяновск, ДК Губернаторский

13 октября - Киров, Вятская филармония

14 октября - Пермь, ДК им Солдатова

15 октября - Челябинск, Театр оперы и балета

16 октября - Уфа, ГКЗ «Башкортостан»

18 октября - Оренбург, ДКиС «Газовик»

19 октября - Магнитогорск, Театр оперы и балета

21 октября - Екатеринбург, ККТ «Космос»

22 октября - Нижний Тагил, ДК им Окунева

23 октября - Курган, Филармония

24 октября - Тюмень, ДК «Нефтяник»

25 октября - Омск, Филармония

26 октября - Томск, Театр драмы

27 октября - Барнаул, Музыкальный театр

29 октября - Новосибирск, ДК Железнодорожников

30 октября - Кемерово, Музыкальный театр им. Боброва

31 октября - Новокузнецк, Театр металлургов

1 ноября - Абакан, Хакасский национальный театр Топанова

3 ноября - Красноярск, Театр оперы и балета

5 ноября - Братск, ТКЦ «Братск-Арт»

9 ноября - Чита, Забайкальская краевая филармония

10 ноября - Иркутск, Драмтеатр им. Охлопкова

13 ноября - Владивосток, Феско-холл

14 ноября - Хабаровск, Городской дворец культуры

15 ноября - Комсомольск-на-Амуре, Театр драмы

17 ноября - Петропавловск-Камчатский, КГАУ «Камчатский театр драмы и комедии»

29 ноября - Москва, Мумий Тролль Music Bar

14 декабря - Санкт-Петербург, клуб «Космонавт»