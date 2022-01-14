«Человек-паук. Нет пути домой». Свой среди чужих, чужой среди своих

С начала года новый фильм популярной супергеройской франшизы собрал в России самую большую кассу среди бывавших здесь в прокате фильмов Marvel

Сюжет ленты тесно связан с предыдущей частью: «Человек-паук. Возвращение домой». Напомним, что она закончилась поражением тщательно замаскированного под благодетеля злодея Мистерио, который в самый последний момент успел в онлайн-транляции раскрыть личность Человека-паука. С этого момента жизнь Питера Паркера (Том Холланд) начала напоминать настоящий ад.

То, что стало не проехать, не пройти среди толп праздных зевак — это еще полбеды. Мистерио все выставил так, будто Человек-паук и есть подлинный злодей, а никакой не поборник справедливости. С этого момента конспирация стала бесполезной. Но Питер Паркер истерзался не из-за этого, а из-за того, что его друзья (как и он сам, впрочем) не согут поступить в колледж из-за «порочащих связей». В отчаянии парень обращается к межгалактическому магу с просьбой стереть из анналов человечества всю память о нем. Однако обряд имеет непредсказуемые последствия и теперь придется вновь спасать мир.

Каждый из исполнителей роли Человека-паука привнес в этот характер нечто новое (во второй половине фильма это будет показано наглядно). Что же касается Тома Холланда, то его конек — братство и семейные узы. Эта карта разыгрывается на полную катушку в обеих последних частях. Но в «Нет пути домой» она начинает звучать с нотками вселенского трагизма.

Пожалуй так, как в новом «Человеке-пауке» заглавный герой не был еще близок зрителю. Ведь на сей-бор весь сыр-бор разворачивается не из-за каких-то там надуманных бесчеловечных опытов, а слабости самого супергероя. По сути, зерном конфликта фильма становиться невозможность получить высшее образование. Конечно, в этой коллизии есть немалая доля самоиронии создателей фильма, но мотивирующую роль для образования молодежи такие подробности, возможно, и сыграют.

В фильме довольно подробно показан также механизм черного пиара и переворачивания фактов с ног на голову средствами массовой информации. В этом плане особый символизм обретает финальная сцене битвы у Статуи Свободы. Невольно возникает вопрос, о каких свободах может идти речь, когда парадом командуют малограмотные блогеры, а к услугам воюющих любая из открывающихся перед ними вселенных?