«Москва и москали», или «Скульптурные экскременты» власти

Глобальных причин недовольства столичной власти «вверенным ему народом» (и, как следствие – «скульптурной мести» этому самому народу) - две

Первая - власть устала от непрекращающегося шквала критики, который ежедневно обрушивается на ее голову. И власть ожидаемо считает эту критику не конструктивным анализом, а потоком густых фекалий. И решила таким образом отомстить критиканам. Мол, сами вы г... Нате, любуйтесь. Это все, чего вы заслуживаете.

Вторая. Тверскую, 13 бесконечно раздражает тот "самоочевидный" (с её точки зрения) факт, что народ не замечает всего хорошего, что власть делает для него и для города в целом. Народ не замечает почему-то новых развязок, разгруженную дорожную сеть, игнорирует перестроенное "Зарядье", благоустроенные лесопарки (на которые предыдущий "прораб в кепке" вообще не обращал никакого внимания). А вот "скромный семейный бизнес" в виде бесконечного перекладывания тротуарной плитки готов обсуждать сутками... Но в этот контрапункт хотелось бы внести некую ясность.

Первое. Народ видит ВСЁ. И хорошее, и плохое. Народ оценил возрожденное "Зарядье", разгруженные столичные автострады, "заигравшие" новыми красками лесопарки и зоны отдыха, ранее напоминавшие лесное захолустье. И народ все это оценил. Может быть, не с таким щенячьим восторгом, как бы им хотелось, но тем не менее. Но в России (да и во всем мире) как-то публично восторгаться и рассыпаться в благодарности к власти не принято. Все это видят, все этим пользуются, все за это признательны власти, и все это делается без излишней публичности и благодарственной истерики. Мало того, наши люди убеждены, что все это благоустройство - прямая обязанность властей. А иначе зачем вы тогда пришли в этот "островок стабильности и покоя", в зону комфорта и уверенности в завтрашнем дне, на "сочную" государеву зарплату с многочисленными "социальными плюшками" и тендерными откатами?

Так обыватели смотрят на власть везде, не только в России. Общемировая практика. И к этому надо бы привыкнуть. Но у московских чиновников - собственная гордость. "Неблагодарность холопов" почему-то вызывает у них острое раздражение. Они никак не могут привыкнуть, что власть - это не красивая женщина, которая должна нравиться всем без исключения. Власть - это орган, который должен управлять вверенной ему территорией и народом (желательно эффективно). К тому же в России власть исторически и традиционно носила патерналистский характер. А вот эту "черту характера" и столичные, и российские (в целом) небожители, к сожалению, утратили напрочь.

Иначе чем объяснить безудержное "накачивание" собственного города толпами иноязычных, инокультурных и по большей части агрессивно настроенных по отношению к москвичам мигрантов? "Билдинг-аулы", как грибы, растут в златоглавой на каждом шагу. И эта искусственная и рукотворная "варваризация" столицы, в свою очередь, даже не раздражает, а приводит в неистовое негодование миллионы "неблагодарных москалей" (как их называют на Тверской, 13), напрочь перечеркивая все позитивные преобразования, инициированные в стенах мэрии.

Взаимное непонимание и отторжение народа и власти достигло апогея в крупнейшем городе Подмосковья - Подольске. Здесь "чуткая к народу власть" (именно так себя позиционируют первые лица города) долго вбивала в сознание местных "акул пера" простую, как выстрел, мысль - пиплу нужны не спорт и культура, а дырки в асфальте, помойки во дворах и вода в унитазе! Именно в этом весь "цимус" жизни, и именно об этом с утра до вечера печется "чуткая" местная власть. Не перестроитесь - наймем журналистами Джамшудов. Для них асфальт, бетон и сантехника - родная стихия. "Акулы" не вняли, по-прежнему считая, что культура и спорт привлекательней асфальта и сантехники. Пришлось "чутким" вышвырнуть на улицу половину редакции. Какое-то время после "зачистки" газета даже не выходила. Выпускать её было некому. Те, кто выжил, теперь пишут про асфальт и бетон. Джамшудов ищут до сих пор.

Социальный эксперимент в самом крупном промышленном центре Подмосковья логично коррегируется со "скульптурным экскрементом" в самой Москве. И там, и там власть жаждет народной любви. И там, и там она ее не "ощущает". "Ашчушчения не те", как говорил Александр Рыгорыч. И там, и там она начинает этому неблагодарному народу мстить. В Подмосковье - массовыми увольнениями, в Москве - "скульптурной кучей".

Но златоглавая - все-таки культурная столица. И, сделав роковую ошибку и "сорвав бурные аплодисменты", власть, слегка опешив, сделала вторую ошибку - на этот раз фатальную. Она стала доказывать непонятливым "москалям", что "это и есть настоящее современное искусство, а вы все просто не в тренде". Не врубаетесь вы. Это вызвало второй "девятый вал народной любви". Ибо сколько бы "прикрученные" к мэрии пиарщики не писали, что это просто кусок глины, олицетворяющий акт творчества, невразумительная масса внешне сильно напоминает продукт человеческой жизнедеятельности. Ассоциация прямее некуда. Тут ничего не поделаешь. И это не шедевр современного искусства и не новое слово в этом самом искусстве (в чем нас пытаются убедить столичные власти), а самые его задворки. Такие инсталляции и абстрактные скульптуры появились в Европе полвека назад и за это время заполонили тамошние музеи современного искусства и улицы европейских городов. Тогда власти тоже убеждали местный пипл, что это есть "поиски новой формы и нового смысла, расширяющие границы человеческого мировосприятия".

Потом европейцам осточертели и эти псевдошедевры, и камлания властей. И в Европе эти "скульптурные экскременты" стали потихоньку убирать с улиц. Российские власти явно отстали от уже "уходящей натуры" в городской скульптуре.

Еще один аргумент фанатов подобных творений - смысл скульптуры так глубок, что нужно задуматься, чтобы его понять, проникнуться и возвыситься. Но нагромождение глыб как символ глины, из которой сейчас скульптор вылепит некий новый образ - это даже не аллегория. Это примитивный реализм. Откровенная стереотипная пошлость. И какой "глубиной замысла" тут восхищаться?

Да и назвать эту кучу можно как угодно с той же псевдоглубиной смысла. Нет войне. Миру мир. Жертвам радиации. Инвалидам перестройки. Сегодняшнее искусство есть не искусство исполнения, а искусство таблички. Зритель должен верить не тому, что видит, а тому, что написано. Отсюда теряется мастерство исполнения. На смену ему пришло мастерство интерпретации. Так вот, данная задумка даже в интерпретации не вызывает положительных эмоций. Махровый штамп. Тусклый отголосок давно переработанных старых концепций и протухших идей

А вообще рядовой зритель не обязан быть искусствоведом. Он имеет право на свое мнение, а не на то, которое ему навязывают сочинители табличек. Настоящее искусство не нуждается в обстоятельных пояснениях. А псевдоискусство и завуалированная "месть всем вам, неблагодарным" , выставленная на площади на публичное обозрение - даже очень.

А в самой мэрии шутят, что вся эта эпопея с "экскрементом" рано или поздно станет очередным сюжетом для будущей книги воспоминаний мэра столицы с оригинальным названием "Москва и москали"...

