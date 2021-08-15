В центре Москвы установят скульптуру в виде огромного кома глины

12-метровая скульптура в виде огромного кома глины будет установлена напротив бывшей электростанции на Болотной площади в центре Москвы осенью 2021 года, сообщает РИА Новости.

Как указано в Instagram дома культуры "ГЭС-2", на его территории установят две работы современных художников. Одна из них, "Большая глина № 4" Урса Фишера, разместится напротив главного входа в здание. В последний раз ее выставляли во Флоренции на площади Синьории в 2017 году.

"Большая глина № 4" посвящена осмыслению акта созидания и преображения материи в руках человека, говорится в сообщении. Она представляет собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию — копию комка глины, который автор разминал в руках. Это движение олицетворяет саму суть творчества, в процессе которого художник придает новый облик не только материи, но и миру вокруг.

При этом ряд пользователей соцсетей негативно отреагировали на перспективу появления такой скульптуры в центре города, сравнив ее с отходами жизнедеятельности собак, кошек и человека.

Фото со страницы "ГЭС-2" в Facebook

ГЭС-2 — выведенная из эксплуатации электростанция на Болотной набережной. После ее закрытия постройки передали фонду современного искусства V-A-C, который начал их реконструкцию под арт-центр. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.08.2021, 16:08
    Гость: Петр

    лучше сразу большую кучу навоза - будет символ Москвы, актуальный последние 20 лет

  3. 15.08.2021, 16:00
    Гость: Почему они все одной национальности?

    Этот ху дожник даже не думает об искусстве. Его цель - отбить деньги. Конечно он не сам. За ним целый конгресс.

  5. 15.08.2021, 15:58
    Гость: Искусство с Запада?

    А кто вам сказал что оно с Запада , и там только отстой. Разуйте глаза и вокруг себя оглянитесь , немало таких "произведений" увидить. А по Европе можно судить , только прожив в ней с десяток и поболе лет , а иначе ваше мение гроша ломаного не стоит.

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