Мифы о глутамате натрия

Глутамат натрия — это химическое соединение, ответственное за пятый вкус, или вкус "умами" (иногда называемый бульоном)

Он содержится во многих продуктах, включая натуральные, такие как мясо, помидоры или сыры. Много мифов циркулирует об этих отношениях и его предполагаемом вреде для здоровья. Однако они не имеют подтверждения в науке и основаны на "высосанных из пальца" теориях.

Что это такое?

Глутамат натрия (monosodium glutamine - MSG) представляет собой натриевую соль глутаминовой кислоты. В естественном состоянии он содержится во многих продуктах, таких как мясо, брокколи и помидоры, а также пармезан, пшеница и многие другие. Как химическое соединение, улучшающее вкус пищи, оно известно людям в течение сотен лет. Уже по крайней мере 500 лет назад японцы добавляли в блюда определенную водоросль под названием "комбу" (то есть японский лист), а в начале XX многие выделяли из нее чистый глутамат натрия и начинали его производство в качестве приправы. Он придает блюдам особый вкус, известный как умами.

Глутамат натрия (MSG) обычно используется в качестве пищевой добавки и обозначается символом E621. Другие названия этой добавки включают экстракт рыбного мяса, дрожжевой экстракт, а также продукт гидролиза белка. Для промышленных целей его получают путем ферментации углеводной среды бактерий, а затем выделяют из сусла после ферментации.

E621 есть в высоко обработанных продуктах, таких как готовые блюда, мгновенные супы, бульонные кубики, мясные консервы, мясные ассорти, растительные консервы, продукты быстрого питания, а также соленые закуски или некоторые смеси специй.

Глутамат натрия — враг номер 1?

Глутамат натрия имеет чрезвычайно плохую репутацию. Его обвиняют в том, что он наносит вред здоровью, вызывает головные боли и даже пристрастие к фаст-фуду и ожирение. На самом деле это совершенно безвредное для здоровья соединение, которое встречается естественным образом в живых организмах и в необработанных продуктах. Немало этого вещества есть в мясе или в давно созревших сырах.

В течение многих лет ученые рассматривали эти отношения и не находили в них ничего плохого. Плохое мнение о глутамате натрия повторяется в течение многих лет и в интернете, часто появляются видео или статьи, ссылаясь на научно звучащую, но неверную информацию. С такими мифами расправляется канадский диетолог Аббат Шарп в видео, опубликованном на YouTube, ссылаясь на псевдонаучные откровения о глутамате натрия.

Основные факты

С химической точки зрения, нет никакой разницы между глутаматом натрия, естественным образом, встречающимся в пищевых продуктах, и тем, что производится «искусственно». Это одно и то же вещество и так же обрабатывается организмом. Не имеет значения, будете ли вы есть его в пармезане, в томатном соусе или в колбасе. Ваше тело будет относиться к нему так же.

Глутамат натрия не является нейротоксином

Это не потому, что он не проникает в наш мозг. Когда мы потребляем глутамат натрия, это не означает, что он попадает прямо в мозг. Потому что соединение не пересекает гематоэнцефалический барьер, что доказано в серии научных экспериментов, как, например, тот, который опубликован в The American Journal Nutrition. Мозг изолирован от плазмы гематоэнцефалическим барьером, который окружает всю центральную нервную систему, включая спинной мозг. Этот барьер необходим для обеспечения оптимальной химической среды в нервной системе. Между кровью и мозгом существует несколько слоев клеток, которые оказались непроницаемыми для глутамата натрия. Это химическое вещество не повышает концентрацию глутамата в мозге и не нарушает функции мозга, несмотря на то, что оно является "нейротрансмиттером", что подтверждается и другим экспериментом, описанным на страницах The Animals of Nutrition & Metabolism.

Употребление глутамата натрия - прямой путь к ожирению?

Мы едим слишком много жирных продуктов, потому что они нам больше нравятся благодаря вкусу умами. Но является ли причиной увеличение веса глутамат? Это было проверено группой здоровых китайцев в исследовании INTERMAP. Люди, потребляющие большее количество глутамата натрия, имели более высокий ИМТ и чаще имели избыточный вес по сравнению с теми, кто не употреблял это вещество. Они также ели больше животного белка, жиров, холестерина и калорий и имели более низкое потребление растительного белка, углеводов, крахмала, клетчатки и магния. Последующие исследования, проведенные на вьетнамском населении, показали, что глутамат натрия не связан с избыточным весом.

Нет исследований, которые каким-либо образом связывают глутамат натрия с симптомами аутизма.

Не было найдено научных доказательств того, что потребление глутамата натрия вызывает головные боли и мигрень. В ходе исследований, опубликованных впоследствии в PubliMet.gov, не наблюдалось ни постоянных, ни серьезных эффектов потребления глутамата натрия, и ответы не были последовательными при повторном исследовании. В статье, опубликованной в журнале Clinical & Experimental Allergy, говорится, что «десятилетия исследований не показали четкой и последовательной связи между потреблением MSG и этими состояниями (включая головные боли, покраснение, сердцебиение и астму)».

Ученые и эксперты, изучившие это соединение или ознакомившиеся с результатами экспериментов, подтверждают его безопасность. Были проведены сотни надежных научных исследований глутамата с упором на его использование в качестве пищевого ингредиента, и их положительную оценку провели многие органы, контролирующие безопасность пищевых продуктов. К этой группе относятся: Совместный Комитет по пищевым добавкам (JECFA) Организации Объединенных Наций по вопросам Продовольствия и Сельского хозяйства и Всемирная Организация Здравоохранения, Научный Комитет по вопросам Питания ЕС (СКФ) и американское Агентство по Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

Это вещество может сыграть положительную роль в рационе. Пищевую добавку рекомендуют для улучшения вкуса пищи для пожилых людей. С годами человек часто теряет аппетит из-за ухудшения чувств вкуса. Затем он начинает хуже питаться, что вредит общему здоровью.

По сути, это не соединение E621 вредно, только сама пища с высоким содержанием углеводов опасна, потому что она содержит меньше витаминов и питательных веществ, чем натуральная, а также обычно содержит больше сахара, соли или жира.

Сколько его потребляют его на самом деле?

Глутамат натрия, добавленный в пищу для улучшения вкуса, представляет собой лишь небольшое количество всего глутамата, присутствующего в большинстве пищевых продуктов. Обычно человек потребляет от 10 до 20 граммов натурального связанного с белком глутамата в день, будь то мясо, молочные продукты или овощи, и один грамм свободного глутамата, добавленного в пищу. Приблизительное чистое производство глутамата в организме человека составляет около 50 граммов свободного соединения в день.

Это химическое соединение вырабатывается естественным образом в организме человека и играет ключевую роль в метаболизме основных питательных веществ, одним из наиболее важных из которых является восстановление белка и производство энергии. Человеческое тело естественно производит глутамат каждый