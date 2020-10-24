Как ухаживать за кудрями по методу CGM

14:57 24.10.2020

Ключевой момент в уходе за кудряшками – подобрать правильные средства

В бьюти-индустрии набирает стремительную популярность новый тренд – многоэтапная система ухода за вьющимися волосами, получившая название CGM (расшифровывается как «curly girl method»; на русский язык это можно перевести как «метод кудрявых девчонок»). Автор методики – американка Лоррейн Месси, автор книги «CGM. Легендарная система ухода за волосами с характером» и по совместительству обладательница шикарных и ухоженных кудрей.

Лоррейн – одна из первых женщин в индустрии красоты, обративших внимание на то, что для разных волос требуется разный уход. В случае же неправильно подобранного ухода красоты и здоровья шевелюры невозможно будет добиться.

Действительно, если использовать при уходе за кудрями средства, предназначенные для прямых волос, результат может быть неудовлетворительным. А ведь многие девушки именно так и делают, даже не подозревая о том, что на самом деле являются обладательницами кудрей!

Как определить тип волос?



Лоррейн Месси разработала систему классификации кудрей, согласно которой кудрявые волосы можно разделить на несколько типов – в зависимости от «интенсивности», «закрученности» завитка:

• 1А – прямые волосы (такие, например, как у азиатов);

• 2A – слегка волнистые волосы; 2В и 2C, соответственно, уже более заметные «волны»;

• От 3A до 3C – это выраженные кудри (в качестве примера кудрей типа 3В можно привести шевелюру актрисы Сары Джессики Паркер);

• 4А, 4В и 4С – обозначение жестких, мелких кудряшек (как правило, такие бывают у афроамериканцев).

Если со степенью кудрявости волос последних двух типов все обычно довольно очевидно, то завитки типа 2A-2C могут успешно маскироваться под прямые волосы (особенно при неправильном подборе укладочных средств).

Простейший тест поможет понять кудрявый потенциал волос. В стакан с водой нужно опустить волос и понаблюдать за ним несколько минут. Если волос остается на поверхности спустя 5 минут – значит, это прямой волос с низкой пористостью. Волосок с высокой или средней степенью пористости (то есть кудрявого или волнистого типа) опустится на дно стакана.

Уход за кудрями (от 3А до 4С)



Ключевой момент в уходе за кудряшками – подобрать правильные средства, которые будут поддерживать здоровье локонов и естественное состояние завитка.

• Очищение: главное правило – в составе шампуней не должно быть сульфатов (sodium lauryl sulfate; sodium laureth sulfate, также обозначаются аббревиатурами: SLS, SLES), поскольку сульфаты способствуют агрессивному очищению кожи головы и чересчур пересушивают локоны (не стоит забывать, что кудри – по определению сухие, пористые, склонные к потере влаги). Некоторые эксперты и вовсе советуют вместо шампуня мыть голову мягким кондиционером – этот метод получил название «ковошинг». Однако ковошинг не подойдет обладательницам волос жирного типа!

• Нанесение кондиционирующих средств: бальзам, кондиционер или маска нужны, чтобы напитать шевелюру полезными элементами и предотвратить возможное сечение. В составе средств не должно быть силиконов, поскольку они распутывают, распрямляют завиток. Необходимо избегать следующих компонентов в составе ухаживающих средств: Dimethicone, Amodimethicone, Polysiloxane (вещества, обозначающие силиконы, заканчиваются на –one или –xane).

• Техника нанесения средств: в кудрявой системе ухода существует специальная техника нанесения на волосы кондиционера или бальзама – «squish to сondish». Средство нужно выдавить на ладони и далее руками провести по полотну волос, обильно промазывая каждую прядь. Следующий шаг – поместить кончики волос в ладонь и начать слегка сжимать и одновременно приподнимать локон, как бы вбивая в него ухаживающее средство. Такой способ помогает кондиционеру или бальзаму проникнуть в структуру волос низкой пористости, и, кроме того, помогает сформировать завиток.

• Несмываемый уход: после смыва бальзама на локоны нужно нанести (также по технике «squish to condish) несмываемые средства. Их задача – покрыть волос легкой защитной пленкой, напитать либо увлажнить – в зависимости от преобладающих в составе компонентов.

• Укладка: нанесение укладочного средства необходимо, чтобы кудри после высыхания имели более аккуратный вид, а завитки выглядели четче оформленными. В составе средства для укладки не должно быть косметического спирта (alcohol denat), иначе волосы окажутся пересушенными.

• Сушка волос: в идеале лучше позволить кудрям высохнуть естественным путем (однако стоит учитывать, что даже короткие «волны» будут сохнуть несколько часов). Но в случае ограниченного времени можно использовать фен – желательно сушить пряди холодным воздухом.

Как ухаживать за волнистыми волосами?



Самым распространенным типом волос являются именно волнистые, но система ухода за ними не столь разработана, как за афро-кудрями или прямыми волосами.

Главная задача, стоящая перед обладательницами «волн» – не позволить слабому завитку распрямиться. Для этого необходимо подобрать косметику без силиконов в составе, поскольку именно силиконы делают кудри гладкими, прямыми, но при длительном использовании чересчур провоцируют сечение, сухость и ломкость.

Кроме того, волнистые волосы могут терять объем из-за избытка питательных веществ в составе косметики. Часто в погоне за презентабельным внешним видом локонов девушки начинают ежедневно наносить на волосы питательные маски и масла. Однако это может привести к избыточному скоплению на волосах кератина и остатков косметики, в результате чего кудри перестают завиваться, выглядят приглаженными и теряют свой блеск. В таком случае нужно очистить шевелюру при помощи шампуня глубокой чистки (ШГО), после чего пересмотреть частоту использования питательных масок или бальзамов.

В целом этапы мытья и укладки волнистых волос не отличаются от описанных выше этапов ухода за кудрями, однако обладательницам «волн» может потребоваться больше времени на стайлинг, так как волнистые волосы часто теряют форму либо завиваются неравномерно. Однако поклонники «метода кудрявых девчонок» уверяют, что «волны» быстро привыкают к системе ухода и спустя несколько недель начинают завиваться и без укладочных средств.

Несколько советов напоследок:

• Кудрявым и даже слегка вьющимся волосам противопоказана расческа! Расчесывание нарушает форму завитка, что особенно критично для обладательниц волнистых волос. Кроме того, расческа с острыми зубчиками может нарушать структуру локонов и вызывать сечение.

• Сон на атласных или шелковых наволочках помогает предотвратить распрямление завитков. Волосы не цепляются за гладкую ткань, а потому не путаются и не трутся во время сна.

• При частом использовании фена рекомендуется приобрести специальную насадку для него – диффузор, который позволит придать кудрям в процессе сушки более очерченную форму.

Фото с сайта Pixabay.com