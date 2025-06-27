Арт-кабаре СеЛяВи «Аферист» (интернет-сингл)

Исполнитель: Арт-кабаре СеЛяВи, Название: «Аферист», Стиль: рок, Год. 2025

Адептов жанра кабаре и салонного романса нередко считают людьми эгоистичными и зацикленными на себе. Иногда лучшие представители жанра жаде пародировали такой расклад: Александр Вертинский написал строчку «кто-то злобно шипел — молодой да удаленький, вот кто за нос умеет водить», а Алеша Пальцев записал альбом «Вертопрахъ». Казалось бы, последнему понятию созвучно название сингла Арт-кабаре «СеЛяВи» «Аферист».

Но, на самом деле, музыканты делают благое дело и осуществляют социальную миссию. Песня предостерегает от телефонных мошенников и служит прямым руководством к действию. В ней перечисляются основные виды мошенничества — перевод средств на безопасный счет, голосование за мифическую родственницу и проч. Ну а припев просто заклинает слушателя не переходить по ссылкам.

Лидер группы Елена Харо много лет проработала журналистов криминальной хроники. Такие, как она, не позволяют себе холостых выстрелов. Не стала исключением и песня «Аферист». Обнаружив в сети подозрительный форум мошенников «Супер-мама», Елена Харо кинула в обсуждение ссылку на «Афериста» - и была моментально забанена. Будем надеяться, что «Аферист» еще поможет многим и не раз.