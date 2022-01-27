13:10 27.01.2022

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от нацистской блокады. Нацисты планировали устроить геноцид граждан СССР, лишив их продовольствия, а фюрер никогда бы не принял капитуляцию Ленинграда, даже если бы такое предложение и последовало

Во время Великой Отечественной войны город на Неве выстоял, хотя немцы и планировали его полное уничтожение.

К 78-й годовщине снятия блокады Znak.com поговорил с историком Егором Яковлевым, автором книги «Война на уничтожение. Третий рейх и геноцид советского народа» о планах Адольфа Гитлера на Ленинград и ленинградцев.

Исследователь считает, что нацисты планировали устроить геноцид граждан СССР, лишив их продовольствия. В частности, жители блокадного Ленинграда должны были умереть голодной смертью. Также историк уверен, что фюрер никогда бы не принял капитуляцию Ленинграда, даже если бы такое предложение и последовало.

- Что с Ленинградом хотели сделать нацисты?

- Нацисты хотели уничтожить город вместе с населением. Это доказанный факт, который в принципе не подвергается сомнению. Планирование судьбы Ленинграда началось еще до начала Великой Отечественной войны.

Обычно военные историки, рассказывая про город на Неве, ссылаются на план «Барбаросса», где говорится о его взятии - это военный план. Однако существовал также план экономического освоения территории Советского Союза. Его создал экономический штаб «Ост» под эгидой рейхсмаршала Германа Геринга.

Так, 23 мая 1941 года штаб исторг из своего бюрократического чрева документ под названием «Директивы по экономической политике сельскохозяйственной группы». Основным автором этого документа стал статс-секретарь министерства сельского хозяйства Герберт Бакке.

Он сообщал фюреру, что Германия находится на грани пищевого кризиса из-за морской блокады Великобритании. Бакке говорил, что если так пойдет дальше, то начнется голод и уже в 41-м году надо будет уменьшить рацион питания обычного немца. Этим вопросом в Германии серьезно озаботились и решили, что только за счет чернозема Советского Союза выйдет не допустить голода. Речь идет об Украине, Юге России и Северном Кавказе.

Тотальное ограбление этих территорий привело бы к неминуемому голоду в главных мегаполисах страны - Ленинграде и Москве. Это так называемый «План голода». Разработчик плана Герберт Бакке считал, что умереть голодной смертью должны были 30 млн человек.

Из дневника министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, 24 сентября 1941 года:

«Если бы мы его [Ленинград] завоевали, мы бы никак не смогли прокормить набившуюся туда пятимиллионную массу. Откуда нам взять для этого продукты и транспорт? Большевизм вышел из этого города, и в этом городе большевизм будет окончательно уничтожен. Так что это вполне в наших интересах, если Ленинград еще некоторое время посопротивляется. Тогда мы сможем улицу за улицей, квартал за кварталом разрушать этот миллионный город, а когда впоследствии займем его, то необходимые взрывные работы сровняют с землей еще оставшиеся стены… По этому городу снова должен пройтись плуг. Он был задуман азиатским славянством как ворота для нападения на Европу. Эти ворота должны быть закрыты. Азиатство снова нужно загнать в его нору в Азии. Пока этого не произойдет, культурное, да и экономическое существование Европы не может быть в безопасности» (цитата по книге Егора Яковлева «Война на уничтожение»).

Немецкое руководство не рассматривало сохранение Ленинграда и Москвы. Они считали, что заводы Западной Европы обеспечивают Третий рейх всем необходимым, а также не нуждаются в конкуренции со стороны индустриальных городов Востока, которые необходимо разрушить. Поэтому ленинградцы и москвичи - бесполезны как рабочая сила и не нужны как лишние едоки. Кроме того, эти города хотели уничтожить как символы русской истории. На эту тему есть огромное количество задокументированных высказываний. Нет сомнений, что фюрер хотел именно уничтожения Ленинграда, Москвы, а также всех крупных русских городов, находившихся на линии наступления группы армии «Центр».

- Когда было принято решение об уничтожении Ленинграда?

- Есть точка зрения, укоренившаяся в историографии, что Гитлер принял решение об уничтожении Ленинграда 8 июля 1941 года. Она базируется на дневнике Франца Гальдера.

Начальник штаба сухопутных войск нацистской Германии Франц Гальдер, 8 июля 1941 года:

«Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы. Задачу уничтожения этих городов должна выполнить авиация. Для этого не следует использовать танки».

Однако эти основания шатки. Существуют причины полагать, что Гитлер решил уничтожить город на Неве гораздо раньше. Есть запись разговора от 5 мая 1941 года Франца Вальтера Шталекера (нацистского генерала. - Прим. ред.). Он заявил одному из военачальников вермахта, что все крупные русские города будут уничтожены, а русские окончательно станут нацией крестьян.

То есть уже в начале мая 41-го об этом был осведомлен приближенный одного из главных деятелей рейха, Генриха Гиммлера, - Шталекер (в будущем он займет должность начальника айнзацгруппы А, занимавшейся массовыми убийствами на оккупированной территории).

- Можно четко утверждать, что ленинградцев должны были уничтожить вместе с городом?

- Да. Адольф Гитлер не был заинтересован в ленинградцах как в рабах. Он хотел, чтобы жители Ленинграда умерли. Есть такой документ - директива Военно-морских сил, подписанная нацистским адмиралом Куртом Фрике, от 29 сентября 1941 года. В ней говорится, что город будет окружен, уничтожен бомбежками и обстрелами. Последняя фраза документа звучит так: «В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения».

Документ много раз публиковался в СССР, однако без сведений из допроса командующего военно-морскими силами Германии Эриха Редера. Это важно, потому что в допросе объясняется контекст исторического документа. Понятно, что флот не должен был обстреливать Ленинград. Военные считали, что после взятия города можно было бы использовать ленинградские верфи, а также создать базу военно-морского флота, недосягаемую для английской авиации.

Академик Г. Котов заместителю председателя Ленгорисполкома И. Андреенко, 7 февраля 1942 года:

«Сам я в настоящее время лежу - врачи предписали мне усиленное питание - крупу, муку, сахар и для поддержания сил крепкое вино, шоколад, компот и т. д. Между тем положение мое и моей семьи очень тяжелое - недавно скончалась жена моя, дочь моя, ухаживающая за мной, тоже крайне истощена. Продуктов у нас никаких нет. Ввиду всего этого я решаюсь обратиться непосредственно к вам с этой просьбой, надеясь, что вы не откажите мне в помощи» (цитата по книге историка Никиты Ломагина «В тисках голода. Блокада Ленинграда в документах и письмах).

Так, Фрике с этим предложением пришел к фюреру, а тот, грубо говоря, его отбрил. Он сказал: нет, такого не будет, Ленинград должен быть уничтожен, и произнес эту фразу. А Фрике затем внес ее в соответствующую директиву, которая была направлена в группу ВМФ «Север».

Эта группа уже готовилась к переброске в Ленинград для овладения верфями и портовыми мощностями. Выходит, что в документе Фрике словами фюрера объяснил, почему не надо этого делать. В директиве не слова начальника штаба военно-морского флота, а высказывание самого Адольфа Гитлера. Он был настроен именно таким образом.

- Как на практике реализовывалось уничтожение Ленинграда, задуманное нацистами?

- Город хотели запечатать максимально плотным кольцом. Блокада, которая установилась, - это не план Гитлера.

Немецким войскам не удалось выполнить задачу гитлеровского командования окончательно. В частности, большую роль сыграло, во-первых, то, что они не смогли овладеть Пулковскими высотами, а во-вторых, потому что осталось 60 километров побережья Ладожского озера, по которому можно было в теории снабжать Ленинград.

На практике это оказалось сложно, потому что Ладожское озеро никогда не было логистической магистралью по снабжению. Всю инфраструктуру пришлось создавать с нуля. Это стало одной из причин страшного голода зимы 1941–1942 года. Когда немцам стало понятно, что первоначальный замысел сорвался, возник план «Б». Он заключается в создании большого кольца блокады - за Ладожским озером.

Письмо профессора Н. Шварца заведующему отделом торговли Ленгорсовета И. Андреенко, 11 февраля 1942 года:

«Я и моя семья (жена, сын, мать) очутились в крайне тяжелом продовольственном положении. Все члены моей семьи вот уже несколько дней лежат, резко истощенные. Я еще не прекращал работы, но уже потерял 26 килограммов своего веса и боюсь, что скоро сам свалюсь. Особенно меня убивают далекие переходы к месту добровольной и общественной работы в Красной Армии. Очень прошу вас оказать мне и моей семье какую-либо помощь продуктами питания» (цитата по книге историка Никиты Ломагина «В тисках голода. Блокада Ленинграда в документах и письмах»).

Финские и немецкие войска должны были выступить синхронно и соединиться на реке Свирь, чтобы сделать невозможной транспортировку грузов. Финны на свою точку вышли, а немцы не смогли. Ключевую роль здесь сыграла Тихвинская контрнаступательная операция в декабре 1941 года, которая во многом и спасла Ленинград.

Ранее захват Тихвина в ноябре 41-го стал трагическим фактором, поскольку город был одной из точек транспортировки грузов в Ленинград с большой земли. Из-за этого расстояние по доставке увеличилось на 360 километров, которые пролегали по глухим лесам, болотам и бездорожью. Это тоже стало одним из факторов чудовищного голода зимой 1941–1942 года.

Однако немецкий план голода, если так можно сказать, удался, раз была такая колоссальная смертность. На Нюрнбергском процессе была озвучена цифра в 632 тыс. умерших от голода. Мы сейчас понимаем, что она больше - около 800 тыс. Некоторые исследователи называют цифру в миллион человек. Очень сложно точно подсчитать, потому что были люди, умершие во время эвакуации, сразу после нее или через некоторое время после, например автор знаменитого дневника Таня Савичева.

Этот же план работал и на территориях Ленинградской области, где осады и блокады не было. Территории были оккупированы, снабжать население продуктами немцы совершенно не собирались.

Есть большая трагедия Ленинграда, а есть малая трагедия Пушкина. Город с населением примерно в 35 тыс. человек вымер полностью.

Блокадный дневник школьницы Тани Савичевой, который она вела с декабря 1941 по май 1942 года:

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12 часов утра. Бабушка умерла 25 января 1942-го, в 3 часа дня. Лёка умер 17 марта в 5 часов утра. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня. Мама - 13 мая в 7:30 утра 1942 года.

Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня».

Сама девочка умерла уже в эвакуации в начале июля 1944 года в возрасте 14 лет.



Страницы дневника Тани Савичевой. Фото с сайта world-war.ru

- Какую оценку можно дать руководству Ленинграда во время блокады?

- Традиционно к недостаткам управления городом относят несвоевременную эвакуацию, хотя еще до замыкания блокадного кольца из Ленинграда вывезли более 600 тыс. человек, включая беженцев из Прибалтики и Ленинградской области. Я бы сказал, что руководство сохранило управляемость.

Анархии в Ленинграде не было даже в самые тяжелые месяцы. Городские службы продолжали работать. Войска ленинградского фронта сохранили боеспособность и предпринимали попытки прорвать блокаду - эти попытки были неудачными.

Самый яркий пример - это операция «Северное сияние», совместная наступательная операция Германии и Финляндии по штурму города в 1942 году. Она была сорвана наступлением советских войск. Целью наступления СССР был прорыв блокады, а немецкой операции - овладеть Ленинградом. Не получилось ни то ни другое. Это тоже военный результат. На войне и вообще в истории часто происходит так, что нет победы, но есть результат, который можно в дальнейшем использовать.

Анонимное письмо главе Ленинграда А. Жданову, 18 февраля 1942 года:

«Глубокоуважаемый тов. Жданов! Необходимо немедленно в городе открыть хотя бы несколько магазинов типа Торгсинов, где бы на золото и особо ценные вещи отпускались бы 3–4 продукта: масло, сахар, крупа и мука. Значение золота в государстве вам известно, особо сейчас, в военное время. Сейчас же золото за бесценок, буквально за гроши - 100 гр. хлеба или крупы, конфетки, скупается у населения темными дельцами, мародерами, спекулянтами, расхитителями и растратчиками, жуликами в торговой сети и в столовых. Это вряд ли для государства, грабеж населения. Проверьте цены на рынке. Безумная спекуляция. Масло 2.000 кг. Только коммерческие магазины и четкая работа торгсети могут уничтожить этот позор и грабеж трудящихся города. Пожалуйста тов. Жданов!» (цитата по книге историка Никиты Ломагина «В тисках голода. Блокада Ленинграда в документах и письмах).

- Есть много публикаций о главе Ленинграда Андрее Жданове, в которых говорится, что во время блокады он ел конфеты и ромовые бабы. Что можно сказать об этом?

- Жданов был болен диабетом. Поэтому конфет и пирожных не ел. Он питался по очень жесткой диете. Если бы он ел сладкое, то скорее всего умер бы во время блокады.

Надо сказать, что на его здоровье все тяготы и лишения военного времени повлияли самым негативным образом. На самом деле Жданов недолго прожил после войны.

- А как отличалось положение жителей Ленинграда, пригородов и вообще области?

- Если говорить о ближайших предместьях, которые находились на линии фронта, то отличалось в худшую сторону.

Как бы чудовищно ни было в Ленинграде, но ленинградцев пытались спасти. Жители Пушкина, Павловска были зачастую обречены. Самое «гуманное», что с ними сделали немцы: вывозили в тыл и выбрасывали в деревнях или лесах, чтобы они умирали, но не на глазах у войск.

Голод, конечно, был на всей территории Ленинградской области, но в сельской местности все зависело от региона. На территории, находившейся на берегу Финского залива, положение за счет рыболовства было получше. Да и другие крестьяне выживали зимой 1941–1942 года.

В дальнейшем все происходило несколько иначе. После провала плана «Барбаросса» Германия заинтересовалась населением. Расчет немцев строился на том, что после победы над СССР часть войск должна была демобилизоваться и вернуться в экономику Третьего рейха. Этого не произошло. Наоборот, фронт стал требовать все больше и больше солдат. Соответственно, в самой Германии освобождались рабочие места. Немцев на фабриках можно было заменить только населением с оккупированных территорий.

Начался массовый загон в рабство, в остарбайтеры (население из Восточной Европы, вывезенное в качестве бесплатной или низкооплачиваемой рабочей силы). Вывозили в ужасающих условиях. В пересылочных лагерях не кормили или кормили отвратительно, не оказывали никакой медицинской помощи. Эта так называемая вербовка представляла собой массовое убийство. Людей ставили в чудовищные условия.

Это, конечно, был не Освенцим. Немцы использовали термин «прореживание»: кто умер - тот умер, а кто выжил - тот доехал до Германии и начал там работать на заводе или на фабрике.

Жительница Павловска А. Котенкова о действиях немцев в городе:

«Немецкие власти с первых же дней своего хозяйничания стали проводить мероприятия по созданию голода в городе Павловске. Все оставшееся на складах продовольствие немцами изъято, а у тех граждан, которые имели кое-какие запасы продовольствия, последние были реквизированы. Имеющиеся у жителей посевы овощей и картофеля были сняты немецкими солдатами. Выход граждан на поля и в окружающие села и деревни <…> воспрещен. Въезд в город крестьян с продуктами также <…> запрещался немцами… В силу всего этого зимой 1941–1942 года создалось в городе такое [положение], что все жители города голодали и от голода умирали десятками, сотнями человек в день. Трупы умерших иногда валялись по городу, их не подбирали и долго не хоронили. Были такие семьи, которые на почве голода умирали полностью» (цитата по книге Егора Яковлева «Война на уничтожение»).

- Вокруг Ленинграда еще были лагеря. Что о них известно и кто там содержался?

- Располагались лагеря военнопленных. Это часто были огороженные участки под открытым небом, где люди без еды и воды находились в течение длительного времени. Была чудовищная и массовая смертность в 1941–1942 годах. Она тоже была следствием плана голода. Самая многочисленная прослойка этого плана - это военнопленные.



Скриншот видеоролика «Блокада Ленинграда глазами детей» / YouTube-канал СК РФ

- Блокаду Ленинграда можно назвать геноцидом?

- Да. Именно так об этом пишет крупнейший немецкий исследователь Ленинградской битвы Йорг Ганценмюллер. Это, безусловно, геноцид.

Подчеркну, что события в Ленинграде и вокруг него - одно из проявлений общей политики геноцида.

- Почему в советские годы вопрос о геноциде не стоял?

- Возможно, что это термин не использовался. Есть две причины. Первая заключается в том, что многие документы, касающиеся намерений нацистской Германии, были опубликованы значительно позже. Кое-что мы до сих пор находим. Однако знали, что целью было уничтожение города, а население никто снабжать не хотел. А вторая причина в том, что слово «геноцид» не использовали, но термин «уничтожение населения» был.

- Существует мнение, что Ленинград надо было сдать для спасения жителей. Что на такую инициативу ответил бы Адольф Гитлер?

- Для этого нам надо открыть директиву от 7 октября 1941 года, которая отвечает на этот вопрос исчерпывающе. Она хорошо известна и была представлена на Нюрнбергском процессе. Текст гласит: фюрер вновь принял решение не принимать капитуляцию Ленинграда или позднее Москвы даже в том случае, если таковая была бы предложена противником. Как мне кажется, комментарии излишни.

Автор: Федор Данилов