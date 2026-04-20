Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой

16:21 20.04.2026

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает не допустить обезлюживания территорий в России, поскольку это стратегическая угроза для страны, и выступает за создание условий для равномерного расселения, сообщает "Интерфакс".

"Россия исторически - не страна агломераций и мегаполисов. Обезлюживание территорий для нас - стратегическая угроза. Мы не можем этого допустить - ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономки", - сказала Матвиенко на всероссийском муниципальном форуме "Малая родина - сила России".

По ее словам, необходимо добиваться равномерного расселения, "чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах вдали от родных мест, а строили по всей стране просторные дома, заводили большие семьи". "Таким, на мой взгляд, должен быть образ будущего", - сказала спикер СФ.

Для этого, отметила она, необходимо создавать соответствующие условия.

"Ну, конечно же, не захотят семьи заводить детей, если вместо детской или спортивной площадки во дворе торчат ржавые трубы, а по тротуарам невозможно проехать с коляской и так далее", - считает Матвиенко.

"Каждой семье должны быть доступны безопасные и красивые детские площадки, ухоженные скверы, современные общественные пространства, кружки спортивные и творческие для детей, детские сады, ясли. И, конечно, родители должны быть уверены, что их дети получат качественное образование по месту проживания, качественные медицинские услуги и многое, многое другое", - сказала спикер Совфеда.

По ее мнению, всё это, в том числе, находится в зоне ответственности муниципальных властей. "И я призываю вас уделять этим вопросам первостепенное значение. Сегодня улучшение демографической ситуации в стране - это важнейшая государственная задача", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, любое благоустройство и градостроительное решение "вплоть до высоты бордюров, организации дорожных переходов и так далее нужно сопоставлять с самым главным критерием - как это отразится на повседневной жизни и удобстве семей с детьми".

Матвиенко также призвала провести акцию по высаживанию цветов в муниципалитетах по всей стране. "Давайте с этого года во всех муниципалитетах объявим такую акцию - сажаем цветы. Буду ездить по регионам и смотреть", - сказала она.