Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой

Стоп-кадр из видеотрансляции

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает не допустить обезлюживания территорий в России, поскольку это стратегическая угроза для страны, и выступает за создание условий для равномерного расселения, сообщает "Интерфакс".

"Россия исторически - не страна агломераций и мегаполисов. Обезлюживание территорий для нас - стратегическая угроза. Мы не можем этого допустить - ни с точки зрения национальной безопасности, ни с точки зрения развития экономки", - сказала Матвиенко на всероссийском муниципальном форуме "Малая родина - сила России".

По ее словам, необходимо добиваться равномерного расселения, "чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах вдали от родных мест, а строили по всей стране просторные дома, заводили большие семьи". "Таким, на мой взгляд, должен быть образ будущего", - сказала спикер СФ.

Для этого, отметила она, необходимо создавать соответствующие условия.

"Ну, конечно же, не захотят семьи заводить детей, если вместо детской или спортивной площадки во дворе торчат ржавые трубы, а по тротуарам невозможно проехать с коляской и так далее", - считает Матвиенко.

"Каждой семье должны быть доступны безопасные и красивые детские площадки, ухоженные скверы, современные общественные пространства, кружки спортивные и творческие для детей, детские сады, ясли. И, конечно, родители должны быть уверены, что их дети получат качественное образование по месту проживания, качественные медицинские услуги и многое, многое другое", - сказала спикер Совфеда.

По ее мнению, всё это, в том числе, находится в зоне ответственности муниципальных властей. "И я призываю вас уделять этим вопросам первостепенное значение. Сегодня улучшение демографической ситуации в стране - это важнейшая государственная задача", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, любое благоустройство и градостроительное решение "вплоть до высоты бордюров, организации дорожных переходов и так далее нужно сопоставлять с самым главным критерием - как это отразится на повседневной жизни и удобстве семей с детьми".

Матвиенко также призвала провести акцию по высаживанию цветов в муниципалитетах по всей стране. "Давайте с этого года во всех муниципалитетах объявим такую акцию - сажаем цветы. Буду ездить по регионам и смотреть", - сказала она.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.04.2026, 21:50
    Гость: Путник

    Если серьезно, легко решаемая задача. Объявить, что через 24 часа все населенные пункты с численностью, скажем, более 2тысяч будут обнесены колючей проволокой, а все жители переводятся в разряд пожизненных заключенных. Впрочем. Чего это я? Вдруг идея им понравится?

  3. 20.04.2026, 21:07
    Гость: Владислав

    Вспомнился советский анекдот - А Вы ворота в зеленый цвет покрасте. Не помогло? ну ничего у меня еще много всяких идей есть

  5. 20.04.2026, 19:33
    Гость: -1

    Вместо того, чтоб лечить бесплатно детей на борьбу с интернетом потратили 130 миллиардов, и еще просят столько же и чего добились? Иностранные симки пашут без ограничений, думаю и хохлятские тоже. Скорей всего очередной наглый распил средств. Будут при таком отношении рожать или та же молодежь оставаться в России? Думаю нет!

Все комментарии (27)
Выбор читателей
© KM.RU, Илья Шабардин
Минздрав планирует создать реестр россиян, отказавшихся от прививок
© KM.RU, Алексей Белкин
Генпрокурор РФ предложил дать доступ силовикам к смартфонам граждан
Валентина Терешкова вновь идет на выборы в Госдуму
© KM.RU, Петр Чайников
Россия многонациональная и Россия национальная: какая из них в действительности более неустойчива?
Избранное
УДТК. Песни к кинофильму «Уральская ярость: «Черные ножи» - освободители Европы»
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть четвертая
«Угрюм-лужа»? Создается впечатление, что кинематограф, если не почил в бозе, то стремительно к тому приближается
Элегантные и недорогие изделия из палладия
Гудтаймс feat. Найк Борзов «Инопланетный гость» (интернет-сингл)
Несостоявшееся искупление: Лубянка ждет
Претензии на цивилизационное лидерство: зачем Турция вышла из «Стамбульской конвенции» о предотвращении насилия
«Бригадный Подряд», 2 апреля, ДК им. Горбунова
Скворцы Степанова feat. Гудтаймс «Фрисби» (интернет-релиз)
Справлять или не справлять, вот в чем вопрос!
Витамин В3 (РР, ниацин) - роль, потребность, избыток, дефицит
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации