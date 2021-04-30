Blues Bastards, 2 мая, «Мумий Тролль Music Bar»

Blues Bastards, 2 мая, «Мумий Тролль Music Bar»

Уральская группа Blues Bastards выпустила второй альбом и везёт его с презентацией в Москву! Концерт пройдёт 2 мая в обновлённом Мумий Тролль Music Bar

Последние годы выдались для Blues Bastards супер-продуктивными. Команда выпустила 4 сингла и 1 ЕР, была отмечена порталом Colta.ru, получила положительный отклик от музыкального критика Артемия Троицкого, назвавшего бастардов одной из лучших англоязычных групп в России. Уральские музыканты выступили на одной сцене с Everlast (USA), Three Days Grace (CAN), White Lies (UK), ездили с концертами от Москвы до Омска.

В 2020 Blues Bastards решились собрать материал в полноценный альбом и уже запланировали несколько концертов в Германии, но пандемия COVID-19 внесла свои корректировки. Все концерты были отменены, однако появилось больше времени для доработки. Несмотря на «застывшую» ситуацию в индустрии, музыканты поучаствовали в нескольких крупных онлайн-событиях. Среди них музыкальный 12-часовой марафон #ЯБУДУЖДАТЬСВОЮМУЗЫКУ, собравший музыкантов со всей страны, а также EKBUM Music Session. После выступления Blues Bastards пригласили в эфир BBC Introducing, а их сингл Sugar теперь могут оценить британские радиослушатели.

В феврале 2021 бастарды выпустили второй лонгплей Lights out!. И 2 мая под звук ваших аплодисментов представит его со сцены Мумий Тролль Music Bar.
 

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