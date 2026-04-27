Lumen «Любовь и Красота», 2 мая, Base

18:12 27.04.2026

2 мая в московском клубе Base состоится презентация нового альбома «Любовь и Красота»

«Мы хотим вернуться в старые добрые времена и сыграть релиз целиком — от первой до последней песни, — рассказывает Тэм. — А ещё проведём автограф-сессию, о которой нас давно просили. Сделаем это в клубе до концерта — чтобы у нас было побольше времени пообщаться.

Конечно, мы дополним сет-лист старыми композициями, но в целом выступление будет короче привычного концерта — чуть больше часа».

Этот концерт станет единственным в сезоне и уникальным в своём роде, так как в новую программу в поддержку альбома попадут не все песни с него.

Осенью Lumen отправятся в масштабный тур с новым световым шоу, которое также впервые будет представлено на концерте 2 мая в Москве.

Двери клуба откроются в 18:30

Автограф-сессия: 19:00-20:30

Концерт: 21:15-22:30